 研究：贴近自然的生活有助于减少心理压力 | 科技环境 | DW | 11.09.2022

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科技环境

研究：贴近自然的生活有助于减少心理压力

一项新研究得出结论，贴近自然的生活有助于改善人类心理健康。由马克斯·普朗克人类发展研究所完成的研究报告发表于最新一期专业杂志《分子精神病学》（ Molecular Psychiatry ）。

研究发现，经由城市规划，创造更多绿色空间，对于改善人们的心理健康当属重要。 

研究发现，经由城市规划，创造更多绿色空间，对于改善人们的心理健康当属重要。 

（德国之声中文网）该研究结果显示，在大自然中散步一小时后，大脑参与压力处理的区域活动开始减少。 

马克斯·普朗克研究所所做的研究表明，城市生活构成精神障碍风险因素，接近自然的生活有利于心理健康和大脑，报告说，在农村生活的人的大脑当中，位于侧脑室下角前端的上方参与压力处理的杏仁核比生活在城市的人激活得少，可能显示了自然界发生的积极影响。 

该研究报告的主要撰写人苏迪麦克（Sonja Sudimac） 指出，迄今，学界不能回答“鸡生蛋还是蛋生鸡”这样的问题，即，未能澄清：是大自然真的在人脑中产生了影响，还是它只是人们简单选择生活在农村或城市地区生活的结果。

为回答这一问题，科学家们使用功能性核磁共振成像（fMRI）技术，检测63名志愿者在格鲁内森林（ Grunewald ）或柏林交通繁忙商业街上步行一小时前后参与压力处理的大脑区域活动。检测结果显示，在森林中散步后，杏仁核活动减少。 

不过，有趣的是，市内散步后，相关区域活动状态保持稳定。参与研究的Lise-Meitner环境神经科学小组负责人居恩（Simone Kühn）指出："这同关于在城市逗留会导致额外压力的普遍假设相悖。”  

 相关结果与2017年的一项研究结果相似：居住在森林附近的城市居民的杏仁核结构在生理上更健康，因此可推断，他们能更好地应对压力。由此，作者相信，经由城市规划，创造更多绿色空间，对于改善人们的心理健康当属重要。 

绿色城市改善气候

（基督教通讯社 ） 

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