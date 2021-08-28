 研究：西欧洪灾频率或将成倍增加 | 科技环境 | DW | 29.08.2021

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科技环境

研究：西欧洪灾频率或将成倍增加

气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。

Deutschland Unwetter Dernau

德国西部的阿尔河流域，暴雨引发世纪洪水

（德国之声中文网）世界气象归因组织（World Weather Attribution，缩写WWA）考察了气候变化和今年7月份德国西部阿尔河和厄尔夫特河的大洪水的关联。这项本周二（8月24日）公布的研究得出的结论指出，至今由于人为造成的温度上升，使得极端降雨的概率增加了1.2倍到9倍。而极端降水的强度，即降雨量，也增加了3%至19%。研究人员警告说，不要因为这项结果的普遍性，而低估了全球暖化的后果。

有史以来记录到最大的洪水

在今年7月12日至15日之间，低气压为西欧各国带来了极端降雨，德国西部、荷兰和比利时等地皆传出灾情。 WWA研究报告的共同作者克雷恩坎普（Frank Kreienkamp）是德国气象局波茨坦区域气候办公室的负责人，他指出，目前已经出现了 "明显超过记录的情况”，此次洪水是这些地区有史以来记录到最大的洪水。

德国联邦水文研究所（Bundesanstalt für Gewässerkunde）的研究员尼尔森（Enno Nilson）强调，即使气候变化对未来洪水灾害的可能性和强度的影响无法精确量化，但它们之间的联系是 "清晰和明显的"。

Deutschland Unwetter Dernau

天气灾难或将越趋频

WWA是一个由国际科学家组成的协会，德国气象局、牛津大学、苏黎世联邦理工学院和英国气象局都参与其中。他们负责调查某些极端天气事件，如暴雨、热浪、寒流和干旱，在多大程度上可以归因于全球变暖。 WWA将过去的天气统计数据和气候数据与气候模型进行比较，以提供比传统科学研究更快的、对于单一极端天气事件的评估。在今年的另一项研究中，WWA已经发现，如果没有气候变化，北美的极端热浪 "几乎不可能"。

此次发表研究报告的39位作者计算出，目前可以预计，像今年夏天袭击西欧的洪水，大约每400年发生一次。克雷恩坎普解释说，如果没有人为的气候变迁，这种灾难大约每2000年才会发生一次，而且这种灾难的频率将随着气候变迁的进展继续提高。克雷恩坎普也提醒西欧的地方和国家当局 "必须意识到这些日益增长的强降雨风险，以便为未来可能发生的极端天气事件做好准备"。

  • Deutschland Unwetter Schuld - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的舒尔德村

    遭遇洪灾之前，只有700人居住的舒尔德（Schuld）是一个安静的山村，经常有徒步旅行者和前往附近纽博格林赛道的摩托车手光顾。

  • Deutschland Unwetter Schuld - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的舒尔德村

    上周四（7月15日）凌晨，温柔平缓的阿尔河变成了湍湍巨流，淹没了舒尔德村。舒尔德坐落在莱法州埃弗尔（Eifel）地区的一个狭窄山谷中，是最早遭受洪水严重冲击的地方之一，房屋损毁近半。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的布莱瑟姆镇

    交通要冲布莱瑟姆（Blessem）镇位于科隆以西的厄尔夫塔特（ Erftstadt ）。这是谷歌地图显示的洪灾之前的布莱瑟姆镇的房屋、街道和田地，好一派和平景象。

  • Deutschland Unwetter Erftstadt - nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的布莱瑟姆镇

    在厄尔夫塔特河暴涨后，布莱瑟姆镇成为泽国。街道和房屋被淹，汽车顺水漂游，树木成为浮木，小镇与世隔绝。洪水如此狂暴，将附近的一个采石场变成奇特的大坑，吞噬着一座城堡和其他建筑物。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Altenburg vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的阿尔泰纳尔镇

    莱法州阿尔河谷的阿尔泰纳尔镇（Altenahr）位于波恩以南。在7月15日凌晨洪水到来之前，阿尔泰纳尔镇是一个美丽的世外桃源。

  • Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Alteburg nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的阿尔泰纳尔镇

    阿尔泰纳尔镇遭到洪水的严重冲击。一场暴雨过后，平常水位较低的阿尔河汹涌澎湃，势不可挡，周围的街道和房屋无一幸免。

  • Deutschland Unwetter Dernau vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的德瑙镇

    沿着阿尔河再往前走，就到了德瑙镇（Dernau）。在洪灾之前，德瑙镇坐落在种满葡萄树的陡峭山坡脚下，风光宜人，远近闻名。

  • Deutschland Unwetter Dernau nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的德瑙镇

    如今，这里也被洪水冲刷得面目全非。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel vorher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾前的巴德明斯特雷菲尔城

    埃弗尔地区的小城巴德明斯特雷菲尔（Bad Münstereifel）位于科隆西南部，遭遇洪灾之前古色古香，让游客流连忘返。

  • Deutschland Unwetter Bad Münstereifel nachher

    面目全非：德国山区的灾前与灾后

    洪灾后的巴德明斯特雷菲尔城

    如今，洪水冲毁了巴德明斯特雷菲尔的街道，危及历经数百年的老建筑，小城满目苍夷。

    作者: Jennifer Wagner, Kristin Zeier


（法新社、德广联）

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