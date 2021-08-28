研究：西欧洪灾频率或将成倍增加

气候科学家进一步确定了气候变迁和今年7月份西欧极端降雨的关联。该研究的结果显示：人为造成的温度上升，不但提高极端降雨的机率，也使降雨量增加。
（德国之声中文网）世界气象归因组织（World Weather Attribution，缩写WWA）考察了气候变化和今年7月份德国西部阿尔河和厄尔夫特河的大洪水的关联。这项本周二（8月24日）公布的研究得出的结论指出，至今由于人为造成的温度上升，使得极端降雨的概率增加了1.2倍到9倍。而极端降水的强度，即降雨量，也增加了3%至19%。研究人员警告说，不要因为这项结果的普遍性，而低估了全球暖化的后果。
在今年7月12日至15日之间，低气压为西欧各国带来了极端降雨，德国西部、荷兰和比利时等地皆传出灾情。 WWA研究报告的共同作者克雷恩坎普（Frank Kreienkamp）是德国气象局波茨坦区域气候办公室的负责人，他指出，目前已经出现了 "明显超过记录的情况”，此次洪水是这些地区有史以来记录到最大的洪水。
德国联邦水文研究所（Bundesanstalt für Gewässerkunde）的研究员尼尔森（Enno Nilson）强调，即使气候变化对未来洪水灾害的可能性和强度的影响无法精确量化，但它们之间的联系是 "清晰和明显的"。
WWA是一个由国际科学家组成的协会，德国气象局、牛津大学、苏黎世联邦理工学院和英国气象局都参与其中。他们负责调查某些极端天气事件，如暴雨、热浪、寒流和干旱，在多大程度上可以归因于全球变暖。 WWA将过去的天气统计数据和气候数据与气候模型进行比较，以提供比传统科学研究更快的、对于单一极端天气事件的评估。在今年的另一项研究中，WWA已经发现，如果没有气候变化，北美的极端热浪 "几乎不可能"。
此次发表研究报告的39位作者计算出，目前可以预计，像今年夏天袭击西欧的洪水，大约每400年发生一次。克雷恩坎普解释说，如果没有人为的气候变迁，这种灾难大约每2000年才会发生一次，而且这种灾难的频率将随着气候变迁的进展继续提高。克雷恩坎普也提醒西欧的地方和国家当局 "必须意识到这些日益增长的强降雨风险，以便为未来可能发生的极端天气事件做好准备"。
（法新社、德广联）
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