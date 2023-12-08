研究：西方对乌克兰援助力度减弱

（德国之声中文网）德国基尔的世界经济研究所（IfW）的统计显示，今年8月到10月，对乌克兰的援助承诺金额达21.1亿欧元，仅稍微高于去年同期的十分之一，也是2022年1月侵乌战争爆发前至今的最低水平。

“我们的数字验证了人们过去数月得到的一个印象：援助方的态度变得迟疑不决。”追踪对乌克兰援助的研究小组负责人特雷贝什（Christoph Trebesch）对德新社表示。他说，乌克兰越来越依赖于少数大的援助国，如美国、德国和北欧国家。

美国和欧盟虽然正在筹划大额度的一揽子对乌援助计划，但却因为各自内部的政治纷争而受阻。本周三，由于共和党议员的阻止，美国参议院没能通过向乌克兰和以色列提供1105亿美元新资金的计划。

特雷贝什说：“鉴于美国下一步援助的不确定性，乌克兰只能寄希望于欧盟计划中的500亿欧元一揽子援助能够通过。”

但欧盟内部对乌克兰的支持也不那么稳固。匈牙利总理欧尔班预计会在12月中的欧盟峰会上投票反对这一巨额援助。新当选的斯洛伐克左翼民粹总理菲佐（Robert Fico）则已宣布该国停止军援乌克兰。

欧洲对乌克兰的武器承诺恐无法兑现

对乌军援“太少、太迟”？

德国基民盟国防政策专家基瑟维特（Roderich Kiesewetter）今年10月就曾对德国之声表示：“对乌克兰的支持已经在减弱，（西方的）团结发生了动摇，要求乌克兰接受‘被指定的和平’的呼吁声量在增加。”

但乌克兰总统泽连斯基拒绝这种和平。他一再要求西方提供F16战斗机等更有力的武器，他还希望德国能提供“金牛座”巡航导弹，但德国总理肖尔茨迄今拒绝这一要求。

在基瑟维特看来，这种拖延正是导致战况陷入僵局的原因之一：“西方自己阻碍了反攻的进程，因为武器装备提供的太少、而且太迟。”

目前看来莫斯科在耗时间，希望特朗普能在明年大选中获胜，美国会停止对乌克兰援助。届时欧盟能否填补美国的空缺？德国哈勒大学的政治学者瓦尔韦克（Johannes Varwick）认为，“鉴于涉及的体量之大，这是不可能的”，因为美国是援乌武器最重要的提供方，规模远远超越其他国家。

不过，基尔世界经济研究所的学者在最新的报告中指出，欧盟机构和成员国目前对乌克兰提供的武器装备总和已超过了美国，成为最大的援助方。

基民盟政治家基瑟维特仍然相信，乌克兰有可能借助西方的军援获得军事上的胜利，但相应的策略必须是“尽快提供所有亟需的武器……迟疑只会造成更多生命损失，提高俄罗斯获胜、乌克兰解体的危险。这样的话，我们也有责任。”

（综合报道）

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