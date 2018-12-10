研究表明：2018年全球武器销售额强劲增长

（德国之声中文网）瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）针对全球军火行业进行的最新研究显示，2018年的武器销售额比2002年高出47％。由于缺乏可靠的数据，中国的情况没有纳入该项研究。

根据周一（9日）发布的这份研究报告，全球军火销售增长主要来自于美国五大军火商。欧洲武器公司的销售额也有所增长，但是增长额度仅为0.7％，销售额度约为1020亿美元。

不过，去年俄罗斯武器公司的销售额下降了0.4％，为362亿美元。

美国遥遥领先

研究显示，全球十大武器公司的市场占有率增加了5.8％，达到2100亿美元。自2002年以来，前五名再次全部来自美国，占全球100大武器公司销售额的35％。

美国洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）公司毫无悬念稳居第一。该公司2018年的销售额增长了5.2%，占全球100大公司总销售额的11%。增长的主要原因是该公司其向美国和其他国家政府出售F-35战斗机。

第二大公司波音公司的销售额达292亿美元。SIPRI援引美国政府的一篇论文称，该公司销售额的增长主要来自"国家间的战略竞争"。

报告说，美国政府将俄罗斯和中国视为最大的挑战者，并将继续进行于2017制定的军备扩大计划。

此外，2017年一些武器公司被并购，也是一年后销售额增长的原因。 SIPRI的研究报告说："大量的并购表明美国武器公司期望在技术上处于优势地位。"

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英国生意不错

全球最大的军火生产商中，欧洲占了27家，其中的领先者是英国和法国。

英国最大的武器公司是宇航系统（BAE System），其雇员超过83,000人。

英国公司2018年的军火销售额为351亿美元，法国公司为232亿美元。德国公司84亿美元，比上一年下跌了3.8％。

两家跨欧洲公司空客（Airbus）和欧洲导弹集团（MBDA）的总销售额为154亿美元。

俄罗斯后起直追

俄罗斯武器公司的销售额为362亿美元，占全球武器生产的8.6％。根据SIPRI的数据，尽管2018年略有回落，但是俄罗斯武器公司总体上自2009年以来的全球销售额一直在增长。

研究报告称，"这主要是由于俄罗斯的2011-2020年武器装备现代化计划，令其在武器采购方面的支出增加。较小的部分原因来自俄罗斯武器出口的增加。销售额增加的俄罗斯武器公司共有五家。"

名列前100名的另外八个国家--以色列、印度、韩国、日本、土耳其、澳大利亚、加拿大和新加坡的武器制造商的销售总额为362亿美元。