研究：至少八分之一新冠染疫者有长期后遗症

（德国之声中文网）该研究报告8月4日发表于著名医学杂志《柳叶刀》（ The Lancet ）。研究过程中，76400多名成年人按科研人员要求填写一份关于23种常见新冠病毒患者症状的在线调查问卷。从2020年3月到2021年8月，每个参与者共填写24次问卷。

调查显示，5.5%（超过4200名）的参与者称，自己确诊染疫，其中超过21%的人在感染后3到5个月内至少又出现新症状，或症状加重。不过，近9%的未染疫的参与者也报称有类似情况。

研究人员指出，数据表明，12.7%的染疫者——约占八分之一——有长期症状。

图中有新冠长期后遗症的患者正在德国诊所做康复治疗

此项研究的特出之处是，有一个庞大的未染疫者对照组，研究人员通过其数据能够区分新冠病毒的真正后期影响和疫情对人们的普遍影响。染疫者在感染前后也有症状记录，使研究人员能确定哪些症状与新冠病毒有关。常见的症状有：胸痛、呼吸困难、肌肉疼痛、味觉和嗅觉丧失，以及全身疲劳。

来自格罗宁根（Groningen）大学的作者巴勒林（Aranka Ballering）说：“通过观察未染疫者对照组和患者组染疫前后的的症状，使我们有机会参考可能由大流行病引起的其它健康受损症状，比如经由限制和不确定性给当事人带来的压力。”

该作者同时指出，该项研究未包括较新的新冠变异毒株，如德尔塔、奥密克戎，因此，未能提供有关“脑雾”（难以集中精神，无法清晰思考）等症状的数据，而这是自较新的变体出现后才出现的长期后遗症的一个常见迹象。

研究报告的另一作者罗斯马伦（Judith Rosmalen ）因此建议，未来的研究还应纳入心理症状，如抑郁和焦虑，以及在低水平的体力消耗之后也出现的诸如脑雾、失眠和疲劳等现象。

挺过新冠，噩梦未完

未参与该研究项目的英国莱切斯特（ Leicester ）大学医学家布莱特林（ Christopher Brightling）和埃文斯（Rachael Evans）称赞说，与此前的新冠研究相比，这是一个重大进展。

他们也在《柳叶刀》上写道：让人鼓舞的是，“来自其它研究的新数据表明，在接种过疫苗或感染过奥密克戎变体的人群中，患长期后遗症比例较低”。

（法新社）

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