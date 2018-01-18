 研究者首次发现人类粪便中有塑料微粒 | 科技环境 | DW | 23.10.2018

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科技环境

研究者首次发现人类粪便中有塑料微粒

水域、土壤中的塑料逐渐成为值得关注的问题。现在，研究者在人体的大便样本中也发现了塑料微粒。样本的提供者来自不同的大洲。

  • Deutschland Mikroplastik (picture alliance/JOKER/A. Stein)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    细如沙粒

    塑料微粒就是不到5微米、极为细小的塑料颗粒，一般作为工业生产原料。不过处理塑料垃圾、洗衣和车辆行驶过程中也会产生塑料微粒。

  • Mikroplastik in der Zahnpasta (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    牙膏中的塑料微粒

    一些厂家毫不在意，许多民众毫不知情：牙膏中的这些蓝色小点就是塑料微粒。它们有助于清洁牙齿，但刷完牙后，这些小小的球状体很可能最终流入大海。一般情况下，污水处理厂无法过滤这些塑料微粒。

  • Umweltverschmutzung - Mikroplastik in Peeling-Lotion (picture-alliance/empics/Y. Mok)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    “塑料”化妆品

    磨砂产品、沐浴露中也会使用塑料微粒作为遮光剂。生产厂家并没有正确告知消费者，其产品中是否使用了天然塑料或合成塑料。环保人士和相关政府机构要求禁止在化妆品中使用塑料微粒。

  • Symbolbild - Mann benutzt Waschmaschine (Imago/Mint Images)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    “罪魁”合成化纤

    世界范围内大部分塑料微粒来自合成化纤纺织品。大约60%的衣服中包含化纤成分，而且这种廉价材料日益风行。一件化纤外套洗涤过程中可能会释放高达1百万纤维。欧盟研究表明，欧洲每年有约3万吨化纤流入下水道。

  • Wasser im Glas (Colourbox)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    自来水也无法幸免

    塑料微粒不仅污染江河海洋，许多人在日常饮水时就会摄入看不见的塑料纤维。美国学者对来自五大洲多个城市的150份自来水样本进行研究后发现，高达83%的样本带有塑料微粒。

  • Infografik Woher kommt das Mikroplastik in den Weltmeeren DEU

    塑料微粒：小小东西危害大？

    海洋中的塑料微粒

    塑料磨损产生塑料微粒，其中一部分进入海洋。大部分微粒来自合成纺织品，其次是汽车轮胎、城市粉尘以及车道标记涂料。而来自护肤产品的塑料微粒相对较少。

  • Plastik Müll im Meer (Getty Images/M.Clarke)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    定时炸弹

    塑料垃圾也是塑料微粒的一大来源：一个塑料袋需要20年才能完全分解成塑料微粒，塑料瓶甚至需要450年时间。每个地球人平均每年“消费”大约60公斤塑料，北美和西欧居民甚至要超过100公斤。世界范围内生产的塑料中大约有2%的最终“归宿”是大海。

  • World Press Photo Awards 2017 - Natur (Reuters/Francis Perez/Courtesy of World Press Photo Foundation)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    塑料的“囚徒”

    大海中的塑料“洋流”会对动物和人类产生影响，但具体程度尚不得而知。相关研究仍在起步阶段。不过明确的一点是，塑料和塑料微粒尤其会在动物胃内累积，有些动物会因为无法进食而饿死。迄今为止尚未发现塑料对于人类健康有何损害。

  • Umweltverschmutzung durch Plastikbecher Marathon (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    少用塑料？

    塑料造价便宜，在日常生活中也很实用。但全球越来越多的人开始思考，政界对于塑料成灾有何对策：禁用塑料袋和一次性塑料杯，禁止化妆品中使用塑料成分，强制回收或者征收“塑料税”？但最佳方案是：大家自愿使用更加环保的替代品。

    作者: Gero Rueter


  • Deutschland Mikroplastik (picture alliance/JOKER/A. Stein)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    细如沙粒

    塑料微粒就是不到5微米、极为细小的塑料颗粒，一般作为工业生产原料。不过处理塑料垃圾、洗衣和车辆行驶过程中也会产生塑料微粒。

  • Mikroplastik in der Zahnpasta (picture-alliance/dpa/S. Sauer)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    牙膏中的塑料微粒

    一些厂家毫不在意，许多民众毫不知情：牙膏中的这些蓝色小点就是塑料微粒。它们有助于清洁牙齿，但刷完牙后，这些小小的球状体很可能最终流入大海。一般情况下，污水处理厂无法过滤这些塑料微粒。

  • Umweltverschmutzung - Mikroplastik in Peeling-Lotion (picture-alliance/empics/Y. Mok)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    “塑料”化妆品

    磨砂产品、沐浴露中也会使用塑料微粒作为遮光剂。生产厂家并没有正确告知消费者，其产品中是否使用了天然塑料或合成塑料。环保人士和相关政府机构要求禁止在化妆品中使用塑料微粒。

  • Symbolbild - Mann benutzt Waschmaschine (Imago/Mint Images)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    “罪魁”合成化纤

    世界范围内大部分塑料微粒来自合成化纤纺织品。大约60%的衣服中包含化纤成分，而且这种廉价材料日益风行。一件化纤外套洗涤过程中可能会释放高达1百万纤维。欧盟研究表明，欧洲每年有约3万吨化纤流入下水道。

  • Wasser im Glas (Colourbox)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    自来水也无法幸免

    塑料微粒不仅污染江河海洋，许多人在日常饮水时就会摄入看不见的塑料纤维。美国学者对来自五大洲多个城市的150份自来水样本进行研究后发现，高达83%的样本带有塑料微粒。

  • Infografik Woher kommt das Mikroplastik in den Weltmeeren DEU

    塑料微粒：小小东西危害大？

    海洋中的塑料微粒

    塑料磨损产生塑料微粒，其中一部分进入海洋。大部分微粒来自合成纺织品，其次是汽车轮胎、城市粉尘以及车道标记涂料。而来自护肤产品的塑料微粒相对较少。

  • Plastik Müll im Meer (Getty Images/M.Clarke)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    定时炸弹

    塑料垃圾也是塑料微粒的一大来源：一个塑料袋需要20年才能完全分解成塑料微粒，塑料瓶甚至需要450年时间。每个地球人平均每年“消费”大约60公斤塑料，北美和西欧居民甚至要超过100公斤。世界范围内生产的塑料中大约有2%的最终“归宿”是大海。

  • World Press Photo Awards 2017 - Natur (Reuters/Francis Perez/Courtesy of World Press Photo Foundation)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    塑料的“囚徒”

    大海中的塑料“洋流”会对动物和人类产生影响，但具体程度尚不得而知。相关研究仍在起步阶段。不过明确的一点是，塑料和塑料微粒尤其会在动物胃内累积，有些动物会因为无法进食而饿死。迄今为止尚未发现塑料对于人类健康有何损害。

  • Umweltverschmutzung durch Plastikbecher Marathon (picture-alliance/dpa/S. Pilick)

    塑料微粒：小小东西危害大？

    少用塑料？

    塑料造价便宜，在日常生活中也很实用。但全球越来越多的人开始思考，政界对于塑料成灾有何对策：禁用塑料袋和一次性塑料杯，禁止化妆品中使用塑料成分，强制回收或者征收“塑料税”？但最佳方案是：大家自愿使用更加环保的替代品。

    作者: Gero Rueter


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德国人每年人均产生的包装垃圾数量巨大，在整个欧盟遥遥领先。此外，德国环境署还指出了一个迄今为止没有受到关注的问题。 (26.07.2018)

要走向完全无塑料的未来，其路程是艰辛且漫长的，在印度也是如此。一位印度女子以行动展现意志，步行超过1000公里，希望唤醒人们意识到塑料的危害。 (15.07.2018)

（德国之声中文网）奥地利研究者在一项先导性研究报告中宣布， 首次在人类的大便样本中发现有塑料微粒。

维也纳医药大学和奥地利联邦环境局周二（10月23日）宣布，在全部8位研究对象的大便样本中均发现了塑料微粒。这些参与者年龄在33-65岁，在不同的大洲生活，彼此并不认识。他们在一周的时间内，记录了自己的饮食，之后提供了大便样本。所有参与者在此期间都食用了塑料包装的食品或者塑料瓶装饮料。其中多数人也食用了鱼或海产品。没有人是素食主义者。

研究者称，所发现的塑料微粒直径在50-500微米之间，种类多样，出现最多的是PP和PET。由于研究的样本量较小，研究者无法确认饮食习惯与塑料微粒之间的关联。

  • Muss es eigentlich ständig Plastik sein? Nein, denken sich immer mehr Menschen. Die Unternehmen reagieren: McDonalds und Starbucks haben angekündigt, ihre Plastikstrohhälme bald durch nachhaltigere Modelle auszutauschen. Auch Tupperware und umweltfreundliche To-go-Becher sind in. Trotzdem gibt es noch Spielraum, um aktiv zu werden – ob zu Hause oder auf einem Festival. Hier ein paar Tipps.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    你消费着多少塑料？

    非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

  • Faul versus nachhaltig In den 1970ern wurde To-go-Essen zum Trend. Die Idee verbreitete sich von den USA aus wie ein Lauffeuer. Schnell was zum Mitnehmen holen oder bringen lassen, um zu Hause auf der Couch zu speisen. Dabei den Plastikmüll konsequent ignorierend. Tipp: Lieber mit Freunden zusammen in einen Biergarten setzen, anstatt Lieferdienste durch die ganze Stadt zu jagen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    为了环境，不要懒惰

    从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

  • Polyester, Nylon und Polyacryl Mikroplastikteilchen gelangen von unserer Wäsche in die Abwassersysteme und so in den Wasserkreislauf der Stadt. Vor allem Sportkleidung besteht aus Polyester, Nylon und anderen künstlichen Fasern, aber auch in Alltagskleidung sind sie zunehmend zu finden. Nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen ist rein finanziell schon wenigen Leuten möglich. Es gibt aber eine Alternative für alle.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    涤纶、尼龙和聚丙烯酸

    微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

  • Stop Micro Waste Ein Unternehmen aus Berlin hat den Guppyfriend Washing Bag entwickelt. Ein Waschbeutel für alles, das künstliche Fasern wie Polyester und Co. enthält. Der Beutel filtert angeblich die kleinen Teilchen aus der Wäsche und soll die auffangen, die sich im Wasser lösen. Mit der Hand ließen sich die Überreste entnehmen und einfach in den Müll werfen, wirbt das Unternehmen.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    停止微塑料污染！

    柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

  • Mikroplastik aus Autoreifen Mikroplastik kommt hauptsächlich aus Kosmetika? Stimmt nicht! In Deutschland stammt der höchste Anteil aus dem Abrieb von Autoreifen. Laut TU Berlin gelangen in Deutschland pro Jahr etwa 120.000 Tonnen Autoreifenabrieb in die Umwelt. Die Stoffe, darunter auch Weichmacher, werden von Pflanzen aufgenommen und vergiften die Organismen manchmal sogar. Ein Grund mehr, weniger Auto zu fahren.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    轮胎带来的污染

    微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

  • Bier schmeckt besser aus Gläsern Auch unsere Feierwut trägt ihren Teil zur Umweltverschmutzung bei. Beinahe auf allen Festivals werden nur noch Plastikbecher und -flaschen angeboten. Rock am Ring beispielsweise produziert in drei Tagen etwa 500 Tonnen Müll – der größte Teil davon ist Plastik. Aus Gründen der Sicherheit sind Glasflaschen natürlich verboten, doch gibt es massig Alternativen zum Einmal-Wegwerf-Becher.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    拒绝一次性塑料杯

    我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

  • Coffee-to-go-Becher Wegwerfbecher sind bei Umweltschützern schon fast die Inkarnation des Bösen. Nachhaltigere Optionen für den Kaffee erobern jetzt Deutschland. Aber nicht jeder nutzt solche Becher, weshalb Umweltschützer weiter kräftig dafür werben. Solange, bis in Deutschland nicht mehr 320.000 Becher pro Stunde weggeschmissen werden. EU-weit gehören wir damit zu den größten Müllproduzenten.

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    Coffee to go，告别一次性

    在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

  • Das Ende der Plastikflaschen? Einweg-Plastikflaschen aus PET sind gut recycelbar. Eine absolut nachhaltige Lösung sind sie trotzdem nicht. Ganz im Gegensatz zu diesen Wasserkugeln. Eine essbare Membran hält das Ganze zusammen. Eine unvorstellbare Menge Plastik würde sich mit dieser Innovation erübrigen, werben ihre Londoner Erfinder. Aber ob sich das wirklich durchsetzen wird?

    塑料让世界窒息 你在做什么？

    和塑料瓶说再见？

    PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？

    作者: Leonard Proske


研究者称，在此之前，还没有过对人体内塑料微粒的调查，因此他们选取了较小的样本数量。接下来，他们将进行一项更大规模的研究。

汽车轮胎磨擦、建筑垃圾的细粒、以及化妆品都会把塑料微粒带入大自然，特别是水域中。此前一项由化工厂、化妆品制造商、水利协会、垃圾处理厂和高校联合委托的研究发现，德国每年有约33万吨塑料微粒被释放到自然界。此外，较大的塑料垃圾在自然环境中也会分解成塑料微粒。

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02:57 分钟

垃圾成灾！ 未来海洋中塑料或比鱼还多

但对于塑料垃圾的源头、在自然界的散播和后果，相关研究仍很不全面。因此，德国教育与研究部制订出一项大型计划，与来自学术界、经济界、行业联合会和社区的100个合作伙伴展开18个项目，以便对塑料的生产、使用、垃圾处理有一个整体的了解。

 

 

苗子/凝炼（德新社）

 

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塑料微粒：小小东西危害大？

塑料正在占领世界：越来越多的包装盒、玩具和日常用品用塑料制作。而在纺织品、轮胎、颜料和化妆品中还有塑料微粒。对于我们和环境而言，这究竟意味着什么？ (18.01.2018)  

塑料让世界窒息 你在做什么？

塑料污染正在吞噬我们的环境，这个问题引起越来越多关注，欧盟如今也提出了减少塑料的战略。而我们每个人也应该看看，自己能够做什么。 (29.08.2018)  

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