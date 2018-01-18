研究者首次发现人类粪便中有塑料微粒

（德国之声中文网）奥地利研究者在一项先导性研究报告中宣布， 首次在人类的大便样本中发现有塑料微粒。

维也纳医药大学和奥地利联邦环境局周二（10月23日）宣布，在全部8位研究对象的大便样本中均发现了塑料微粒。这些参与者年龄在33-65岁，在不同的大洲生活，彼此并不认识。他们在一周的时间内，记录了自己的饮食，之后提供了大便样本。所有参与者在此期间都食用了塑料包装的食品或者塑料瓶装饮料。其中多数人也食用了鱼或海产品。没有人是素食主义者。

研究者称，所发现的塑料微粒直径在50-500微米之间，种类多样，出现最多的是PP和PET。由于研究的样本量较小，研究者无法确认饮食习惯与塑料微粒之间的关联。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



研究者称，在此之前，还没有过对人体内塑料微粒的调查，因此他们选取了较小的样本数量。接下来，他们将进行一项更大规模的研究。

汽车轮胎磨擦、建筑垃圾的细粒、以及化妆品都会把塑料微粒带入大自然，特别是水域中。此前一项由化工厂、化妆品制造商、水利协会、垃圾处理厂和高校联合委托的研究发现，德国每年有约33万吨塑料微粒被释放到自然界。此外，较大的塑料垃圾在自然环境中也会分解成塑料微粒。

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但对于塑料垃圾的源头、在自然界的散播和后果，相关研究仍很不全面。因此，德国教育与研究部制订出一项大型计划，与来自学术界、经济界、行业联合会和社区的100个合作伙伴展开18个项目，以便对塑料的生产、使用、垃圾处理有一个整体的了解。

苗子/凝炼（德新社）