研究者：新疆清真寺遭「铲除」 维族文化恐失根

(德国之声中文网) 英国著名的调查性报导网媒Bellingcat上周五发布一篇报导，指出新疆至少有两座历史超过500年的清真寺于2018年遭中国政府大规模破坏。 该篇报导的相关消息，最初是由长期透过谷歌卫星影像分析新疆再教育营扩张的中国留学生章闻韶 (Shawn Zhang)， 透过比对卫星影像确认位于新疆于田县的艾提卡爾清真寺于2018初，从谷歌地球上消失。 根据章闻韶提供的信息，该清真寺有超过800年的历史。

Bellingcat记者瓦特斯 (Nick Waters) 根据章闻韶提供的谷歌卫星影像以及美国卫星影像公司Planet Labs的系统，针对艾提卡爾清真寺进行更细部的比对与分析。 他发现该清真寺的门楼及相连的一个小建筑在2018年3月19日与20日之间，从卫星影像中消失，而他认为这代表该清真寺的结构在那段期间遭到大规模破坏。 章闻韶在推特上表示，艾提卡爾清真寺在2017年被中国政府列为受国家层级保护的主要历史古迹。

此外，瓦特斯也对另一间有超过500年历史的清真寺进行了相同的调查。 位于新疆和田市的于加满清真寺是1545年建立的，而先前曾有传闻该寺也在2018年遭中国政府破坏。 瓦特斯透过比对谷歌地球与Planet Labs的卫星影像，证实在2018年11月29日到2018年12月21日期间，加满清真寺的门楼及一大部分的结构从卫星影像中被移除，代表该寺在那段期间也遭到大规模破坏。

除了这两间清真寺已证实遭到大规模破坏外，其他研究新疆议题的学者也透过比对卫星影像，在推特上分享新疆另外三间清真寺疑似遭移除或结构性破坏的案例。 然而，德国之声无法单方面证实这些消息的真实性。

中国政府的维族文化「铲除」计划

长期研究新疆议题的伦敦大学亚非学院教授哈里斯 (Rachel Harris) 在发表于英国卫报的评论中表示，清真寺是中国政府在打压「宗教极端主义」初期最明显的目标之一。 她指出不少研究中国的学者将该行为称作中国政府的「铲除」计划。

她表示根据专门报导中国自由和人权状况的《寒冬》杂志于2018年发表的一篇报导，新疆地方政府在2017年，于新疆哈密市陆续拆除了200间清真寺。 而一名哈密市中国统战部的工作人员向《寒冬》表示，地方政府预计在2018年间拆除当地另外500间清真寺。

除了拆除清真寺外，哈里斯表示中国政府也限制使用维吾尔语、推广维族与汉族人通婚来来打压维吾尔文化的认同与展现，另外也强制穆斯林学习中文、唱革命歌曲与强迫维族人庆祝中国传统节庆。 她强调: 「这样的策略并不是针对极端主义所设计的响应，而是一个掏空特定文化的行动。 中国政府在利用西方国家反恐的策略来合理化自己在新疆的所作所为。 」

不少人权组织在报导发布后也公开抨击中国政府的作法。 国际特赦组织的中国研究员潘嘉伟 (Patrick Poon) 在推特上呼吁中国当局立即让国际组织派观察员到新疆视察实际情况。