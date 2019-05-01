 研究：美国退出中导条约后导弹合同猛增 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.05.2019

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时政风云

研究：美国退出中导条约后导弹合同猛增

国际反核武组织本周四称，美国自宣布退出《中导条约》后已经签订了价值10亿美元的导弹合同。

Pershing II Raketen US Mittelstreckenrakete (Frank Trevino/US Department of Defense)

美军中程导弹资料图片

（德国之声中文网）曾荣获诺贝尔和平奖的国际废除核武器运动（ICAN）负责人菲恩（Beatrice Fihn）警告说，"退出《中导条约》打响了新冷战的起跑枪。"

去年10月，美国总统特朗普宣布该国将退出美国与前苏联1987年签署的《美苏消除两国中程和中短程导弹条约》。华盛顿谴责俄罗斯建设新的导弹系统，违反了该条约。今年2月，美国正式宣布退出这一被视为全球武器控制基石的条约。俄罗斯总统普京继而也宣布，莫斯科也将退出《中导条约》。

更多阅读：为何中国不希望有新的《中导条约》

国际废除核武器运动和反核组织PAX撰写的报告显示，在去年10月宣布将退出中导条约后的三个月里，美国政府已经签订了价值超过10亿美元的新导弹合同。报告显示，美国政府和主要为美国公司的6家企业签订了价值11亿美元的合同。美国国防合约商雷神公司获得44项合同，价值约5.37亿美元。洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin）获36项合同，价值2.68亿美元；波音获4项合同，价值2.45亿美元。

Beatrice Fihn (picture-alliancedpa/S. Hoppe)

国际废除核武器运动负责人菲恩

国际废除核武器运动负责人菲恩在一份声明中表示，"美国国会应该调查波音、洛克希德·马丁公司以及雷神公司的院外活动，它们获得了大部分合同。"

报告作者指出，尚不清楚的是，去年10月22日至今年1月29日签订的新合同是否都是涉及制造新的核武，但是，"清楚地是，这是在推动导弹制造，让一小撮美国公司获利，并试图让各种射程的导弹充斥市场。"

更多阅读：军备竞赛开始？俄拟研制新型中程导弹

从国际层面看，报告发现，多国政府和法国、印度、意大利、荷兰、英国及美国私人公司目前至少签订了价值1160亿美元的合同，用于生产、研发、储备核武器。

报告同时强调，私人企业参与中国、以色列、朝鲜、巴基斯坦和俄罗斯武器制造和储备的情况依然大多不为外界所知，既不知道签订了多少合同，也不清楚有哪些公司参与。

报告列出的许多合同是在2015年左右签署，将于2020年到期，但有些合同有效期更长。比如，一项有关美国洲际弹道导弹发射关键部件的合同，有效期至少要到2075年。

PAX核裁军计划负责人，报告主要撰写人苏希·辛德尔（Susi Snyder）表示，"特朗普总统大谈全球弃核的必要性，但是美国和其拥有核武的盟友的所做所做所为与他们的表态背道而驰。"

她说，"我们看到，美国和其他国家计划打造一个用核武器武装的世纪，它们不顾国内外要求其改变政策的呼声，维持核武的合同至少到2075年还有效。"

 

乐然/叶宣（法新社）

 

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