研究：美国政府的对华贸易政策代价几何？

一项研究显示，拜登和特朗普的贸易政策导致美国从中国的直接进口减少，但这并不意味着美国对中国相关供应链的依赖随之减少。此外，消费者还面临更高的成本。
（德国之声中文网）哈佛商学院经济学家劳拉·阿尔法罗（Laura Alfaro）和达特茅斯大学塔克商学院副教授Davin Chor在上周六美联储经济研讨会上发表一项研究指出，尽管新冠大流行和俄罗斯入侵乌克兰之后，人们对去全球化感到担忧，但总体上贸易"一直保持稳定，在全球（国内生产总值）中的占比略低于 60%"，没有出现自由落体式的下降。
研究还指出，美国对中国商品征收关税、最近颁布的产业政策以新冠大流行似乎确实引发了供应链活动的"重大重新分配"， 美国从中国的直接采购从2016年占美国总进口额的21.6%降至去年的16.5%。
但是，不确定的是这意味着什么。作者认为，美国将采购从中国转移到其他国家提高了消费者支付的价格，但并没有带来诸如美国制造业效率提高等红利，甚至不能确定中国在美国进口份额的下降是否代表真正的脱钩。
作者指出，根据对货物进出口模式的分析，越南和墨西哥似乎获取了大部分重新分配的贸易，而美国从国外购买的加工程度较低的商品的增加则 "表明了某些生产阶段的回流"。
企业对供应链的扩张是否明智表示担忧，因为这会使企业和国家面临受到大流行病、恶劣天气或关税等政策冲击的风险。作者还注意到，中国"加强了"与越南、墨西哥以及其他国家的贸易和投资活动，"通过与第三国的贸易和全球价值链的联系，美国很可能仍与中国保持着间接联系。"
鉴于一些国家的商品价格已开始上涨，作者认为，美国当局最近的政策限制"将增加美国的工资和成本压力。"
(路透社）
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