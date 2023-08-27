 研究：美国政府的对华贸易政策代价几何？ | 经济纵横 | DW | 27.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

研究：美国政府的对华贸易政策代价几何？

一项研究显示，拜登和特朗普的贸易政策导致美国从中国的直接进口减少，但这并不意味着美国对中国相关供应链的依赖随之减少。此外，消费者还面临更高的成本。

研究显示，美国从中国的直接采购占美国总进口额的比例从2016年21.6%降至去年的16.5%

研究显示，美国从中国的直接采购占美国总进口额的比例从2016年21.6%降至去年的16.5%

（德国之声中文网）哈佛商学院经济学家劳拉·阿尔法罗（Laura Alfaro）和达特茅斯大学塔克商学院副教授Davin Chor在上周六美联储经济研讨会上发表一项研究指出，尽管新冠大流行和俄罗斯入侵乌克兰之后，人们对去全球化感到担忧，但总体上贸易"一直保持稳定，在全球（国内生产总值）中的占比略低于 60%"，没有出现自由落体式的下降。

研究还指出，美国对中国商品征收关税、最近颁布的产业政策以新冠大流行似乎确实引发了供应链活动的"重大重新分配"， 美国从中国的直接采购从2016年占美国总进口额的21.6%降至去年的16.5%。

但是，不确定的是这意味着什么。作者认为，美国将采购从中国转移到其他国家提高了消费者支付的价格，但并没有带来诸如美国制造业效率提高等红利，甚至不能确定中国在美国进口份额的下降是否代表真正的脱钩。

什么是脱钩？什么是去风险？

作者指出，根据对货物进出口模式的分析，越南和墨西哥似乎获取了大部分重新分配的贸易，而美国从国外购买的加工程度较低的商品的增加则 "表明了某些生产阶段的回流"。

企业对供应链的扩张是否明智表示担忧，因为这会使企业和国家面临受到大流行病、恶劣天气或关税等政策冲击的风险。作者还注意到，中国"加强了"与越南、墨西哥以及其他国家的贸易和投资活动，"通过与第三国的贸易和全球价值链的联系，美国很可能仍与中国保持着间接联系。"

鉴于一些国家的商品价格已开始上涨，作者认为，美国当局最近的政策限制"将增加美国的工资和成本压力。"

(路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美貿易代表籲減低對中依賴 加強與盟友關係

美國貿易代表戴琪5日發表演說時表示，拜登政府正採取不同於傳統的全球貿易方式，以促進美國及盟友經濟，同時抗衡中國風險。她怎麼說？

研究：与中国等重要经济体脱钩将严重打击德国经济

根据一项新的研究，与中国和欧盟以外的其他重要经济体脱钩，将对德国经济造成非常大的打击。发表该研究的著名经济学家费尔伯梅尔提醒政治家必须非常谨慎地处理脱钩问题。

德国经济对中国呈现前所未有的高度依赖

德国从中国购买的商品越来越多，但是德国对中国的出口却增长缓慢。德国经济研究所（IW）认为这是一种危险的发展趋势，“一旦台海出现军事冲突，德国经济就容易受到敲诈”。

“去风险”“多样化” 说起来容易做起来难

一段时间以来，“去风险”、“供应链多样化”成为德国对华关系中的关键词。然而德国工商大会的一项最新调查显示，海外德企在多样化方面遇到重大困难。

相关内容

US President Joe Biden (C), Japanese Prime Minister Fumio Kishida (R), and South Korean President Yoon Suk Yeol speak during a press conference at the Camp David Trilateral Summit at Camp David in Maryland on August 18, 2023. (Photo by Jim WATSON / AFP)

拜登如何编织更大的联盟网络 22.08.2023

拜登上任后一直着力加强与欧洲以及亚太联盟伙伴的关系。法新社的报道指出，虽未明言，但这些都是对中国做出的明确回应。戴维营峰会即是新的重要一步。不过，美日韩的结盟未来也有不确定因素。

29.01.1979 Chinese Vice Premier Deng Xiaoping and US President Jimmy Carter sign diplomatic agreements promoting scientific technological cultural interchange and trade relations. Jan. 29 1979.

《美中科技合作协定》到期 美国希望续签六个月 24.08.2023

美国本周三表示希望延长《美中科技合作协定》，但只延长六个月，其间美方将寻求对协议内容进行修改，但不承诺更长期的延期。

Rhode Island Gov. Gina Raimondo sits during a news conference Monday, June 22, 2020, in Providence, R.I., where she announced that she has signed an executive order to remove the phrase Providence Plantations in the state's formal name from some official documents and executive agency websites. (AP Photo/David Goldman)

经济下行之际 中国表示欢迎美商务部长访华 18.08.2023

中国商务部最近表态，欢迎美国商务部长访华。而不久前，拜登政府刚刚发布了对外投资管制，限制对中国高科技领域的投资。美联社分析指出，面对经济下行压力，中国更愿意与美国经济官员接触。

广告
气候问题专家委员会主席Hans-Martin Henning（右）以及副主席Brigitte Knopf（左）

专家：德国气候政策犹嫌不足

气候问题专家委员会在其政策审查报告中指出，德国政府的建议不足以减缓气候变化，超过100项的措施无法构成一个有凝聚力的整体计划。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。