研究：美国军方碳排放超过葡萄牙全国

（德国之声中文网）据布朗大学公布的一项研究，美国军方2017年的温室气体排放量约5900万吨。"五角大楼任何一年的排放量都超过许多较小国家的温室气体排放量"，报告写道。

报告作者、波士顿大学政治科学家妮塔·克劳福德（Neta Crawford）指出，如果把五角大楼算作一个国家，那么它将是世界第55大温室气体排放国。其中，调遣部队以及使用武器占了美国军方能源消耗的70%，主要用于航空燃料和柴油的消耗。这比瑞典每年的温室气体排放量还要高。在全球碳地图（Global Carbon Atlas)上，瑞典的温室气体排放排名全球第65。

克劳福德说，美国军方的温室气体排放量超过了碳地图上排名第57的葡萄牙。

中国是全球最大的温室气体排放国， 美国名列第二。

五角大楼在今年1月呈交国会的报告中将气候变化称为一个"国家安全问题"，并已采取多项措施来应对其影响。

世界气象组织去年11月表示，如果按照现在的发展，全球气温本世纪将上升3到5摄氏度，大大超出将全球气温升高限制在两摄氏度以下的目标。

《自然》杂志6月12日发表的一项研究显示，气温升高4度，气候对冲突的影响将增加5倍多。

克劳福德说，五角大楼从2009年已经大大减少了温室气体排放，比如提高车辆效率，改用更清洁的能源等等。但她指出，还有很大减排空间，比如削减能源消耗巨大的在海湾地区保护石油进口渠道的行动，因为随着可再生能源比例增加，石油不再具有优先权。她说："许多行动实际上可以重新评估， 这将让我们的世界更安全。"

乐然/达扬（路透社）