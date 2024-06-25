研究：美元主导地位稳固 金砖国家去美元化未见进展

美国大西洋理事会地缘经济中心最新公布的研究显示，美元依然是全球主要储备货币。七国集团对俄罗斯实施的制裁促进了金砖国家建立货币联盟的努力，但金砖集团未能在去美元化方面取得进展。

（德国之声中文网）美国大西洋理事会地缘经济中心（Atlantic Council's GeoEconomics Center）最新公布的研究显示，美元依然是全球主要储备货币，欧元和金砖国家都未能减少全球对美元的依赖。

该研究机构推出的“美元主导地位监测”报告（Dollar Dominance Monitor）指出，美元继续在全球外汇储备、贸易结算和货币交易中占据主导地位，其作为全球主要储备货币在短期和中期内地位稳固。

虽然经济分化加强了金砖国家转向其他国际货币和储备货币的动力，但鉴于美国经济强劲、货币政策收紧和地缘政治风险加剧，美元主导地位（即美元在世界经济中发挥的巨大作用）最近得到加强。

报告指出，俄罗斯入侵乌克兰后，七国集团对俄罗斯实施的制裁促进了金砖国家建立货币联盟的努力，但该集团未能在去美元化方面取得进展。

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金砖国家是一个政府间组织，目前由巴西、俄罗斯、印度、中国、南非、伊朗、埃及、埃塞俄比亚和阿联酋组成。

大西洋理事会研究发现，从2023年5月到今年5月的12个月内，人民币跨境支付系统 (CIPS) 新增62家直接参与者，增幅为 78%，使直接参与者总数达到142个，间接参与者达到1394个。

围绕金砖国家打造内部支付系统的谈判仍处于起步阶段，但金砖内部的双边和多边协议可能随着时间的推移逐渐形成货币兑换平台的基础。然而，报告称，这些协议不易扩展，因为协议都是单独谈判达成的。

报告指出，中国通过与贸易伙伴的互换机制积极支持人民币的流动性，但人民币在全球外汇储备中的份额已从2022年2.8%的峰值降至2.3%。

报告分析认为：“这可能是由于储备货币管理者们对中国经济的担忧、中国政府在俄乌战争中的立场以及中国可能入侵台湾等因素，导致人们认为人民币是一种具有地缘政治风险的储备货币。”

曾被视为美元国际地位竞争对手的欧元，作为替代货币的地位也在减弱，那些希望降低风险敞口的投资者转而选择黄金。

报告最后指出，对俄罗斯的制裁让储备货币管理者们清楚地认识到，欧元面临着与美元类似的地缘政治风险。报告称，对宏观经济稳定、财政整顿以及缺乏欧洲资本市场联盟的担忧也损害了欧元的国际地位。

（路透社）

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