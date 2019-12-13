 研究：美、中、德是自由贸易的最大受益者 | 经济纵横 | DW | 30.12.2019

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经济纵横

研究：美、中、德是自由贸易的最大受益者

 美国的封锁使世界贸易组织（WTO）陷入成立25年来的最大危机。而根据贝塔斯曼基金会一项调查研究的结果，美国是世贸组织的最大获利者，甚至位于德国之前。

Schweiz Genf | WTO Hauptquartier (Getty Images/AFP/F. Coffrini)

世贸组织目前有164个会员

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世贸组织陷入了成立25年以来的最大危机。两年来美国政府一直阻止世贸组织上诉机构任命新法官，现在"最高法院"因只剩一名法官而无法受理新的案件，造成事实性的停摆。 (13.12.2019)

被称为世贸组织“最高法院”的世贸上诉机构，将因法官职位空缺而面临停摆。原因是美国以反对立场抵制任命新法官。专家对这一局面提出警告。 (10.12.2019)

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会周一（12月30日）公布的一项调查研究显示，世界上三个最大的出口国美国、中国和德国在世贸组织受益最大。这三个国家通过该组织成员的身份获得的收入远远超过其他成员国。2016年，世贸组织成员国的身份给德国带来660亿美元的收入。美国收入最多，高达870亿美元，其次是中国，获利860亿美元。

贝塔斯曼基金会的贸易专家布鲁斯（Christian Bluth）说，世贸组织是全球经济的操作系统，主要任务是为确保商品和服务始终处于稳定和可调控的范围。

2年来，美国一直在阻挠世贸组织上诉机构新法官的任命。中国认为美国的行为是迄今对世贸组织的"最严重打击。"

布鲁斯说："不遵守规则，基于规则的系统就不会长期存在。"为了继续保持经济的增长，世贸组织迫切需要改革。如果谁想绕开世贸组织签署纯粹的双边贸易协定，将会面临在国际贸易中遭受巨大损失的风险。2016年世贸组织在全球范围内实现的经济增长达到8550亿美元，相当于占全球国内生产总值1%。

德国工商会主席施维策（Eric Sc​​hweitzer）向德新社表示：因争议导致的世贸体系的"崩塌"尤其令国际贸易网络中的德国经济受到影响。德国公司依赖于公平的国际贸易规则。

据贝塔斯曼基金会的调查，世贸组织的164个成员国中大多数得益于其成员国身份。非成员国则经济发展受阻，出口下降。根据调查结果，从1980年至2016年，非世贸组织成员国的出口额下降了5.5%。而世贸组织成员国的出口额同期增长了大约14%。

 

李京慧/苗天 （德新社、明镜）

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