研究：美、中、德是自由贸易的最大受益者

（德国之声中文网）贝塔斯曼基金会周一（12月30日）公布的一项调查研究显示，世界上三个最大的出口国美国、中国和德国在世贸组织受益最大。这三个国家通过该组织成员的身份获得的收入远远超过其他成员国。2016年，世贸组织成员国的身份给德国带来660亿美元的收入。美国收入最多，高达870亿美元，其次是中国，获利860亿美元。

贝塔斯曼基金会的贸易专家布鲁斯（Christian Bluth）说，世贸组织是全球经济的操作系统，主要任务是为确保商品和服务始终处于稳定和可调控的范围。

2年来，美国一直在阻挠世贸组织上诉机构新法官的任命。中国认为美国的行为是迄今对世贸组织的"最严重打击。"

布鲁斯说："不遵守规则，基于规则的系统就不会长期存在。"为了继续保持经济的增长，世贸组织迫切需要改革。如果谁想绕开世贸组织签署纯粹的双边贸易协定，将会面临在国际贸易中遭受巨大损失的风险。2016年世贸组织在全球范围内实现的经济增长达到8550亿美元，相当于占全球国内生产总值1%。

德国工商会主席施维策（Eric Sc​​hweitzer）向德新社表示：因争议导致的世贸体系的"崩塌"尤其令国际贸易网络中的德国经济受到影响。德国公司依赖于公平的国际贸易规则。

据贝塔斯曼基金会的调查，世贸组织的164个成员国中大多数得益于其成员国身份。非成员国则经济发展受阻，出口下降。根据调查结果，从1980年至2016年，非世贸组织成员国的出口额下降了5.5%。而世贸组织成员国的出口额同期增长了大约14%。

李京慧/苗天 （德新社、明镜）