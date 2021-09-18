研究：第三剂国药疫苗能促抗体水平反弹

（德国之声中文网）中国的新冠疫情近日出现反弹，尽管疫苗覆盖率已超过七成人口（逾10亿人），但感染人数仍再次上升。人们因此担忧，抗体水平随着时间推移降低，可能会削弱对病毒的防护力。

中国中山大学日前发表的一份研究则表明，施打国药疫苗第三剂加强针后，能引起抗体水平的反弹，同时也能提高对新冠病毒的细胞反应。

针对接种过疫苗的医护人员样本分析显示，在施打第二剂国药疫苗的五个月后，对抗新冠病毒的中和抗体浓度与接种四周后的水平相比，平均下降70%。

但中山大学附属医院的研究人员在一份研究中发现，接种第三剂疫苗的一周后，抗体水平与接种第二剂疫苗的五个月后相比增加了7.2倍。这份研究尚未经过同行评审。该份研究并未探讨抗体浓度的改变对疫苗有效性的影响，或增强的抗体将对病毒起什么样的作用。

除了国药疫苗外，许多疫苗接种后的抗体水平会随着时间下降，多家疫苗研发商已经利用相关数据作为应施打加强针的论据。但部分科学人员认为，需要搜集更多的数据以决定是否需要加强针。

中山大学的研究还指出，接种第三剂国药疫苗后，人体免疫系统的另一个重要部分“细胞反应”也能得到改善。研究人员指出，第三剂疫苗强力而且迅速地诱导出体液和细胞反应，而细胞反应可能是持久保护的关键。

但两名未参与该项研究的专家表示，细胞数字的意义有限，部分原因是目前尚不清楚T细胞介导反应与新冠疫苗保护作用的关联。

（路透社）

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