研究：突变冠状病毒“感染性更强”

（德国之声中文网）据周四（7月2日）发表在《细胞》杂志上的一项研究结果表明，目前这种突变病毒可能比在中国出现的原始病毒更具传染力，但是该变异病毒是否对人类更加危险，目前尚不清楚。

来自新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室和北卡罗来纳州杜克大学的研究人员与英国谢菲尔德大学的研究小组合作，对新冠病毒Sars-CoV-2的基因组序列共同进行了分析研究。早在四月份，研究人员就发现，在实验室条件下的新冠病毒的变异型D614G在改变了蛋白酶的基础上可以感染更多的细胞。

在第一项研究受到批评后，研究人员增加了其他研究内容。他们分析了因新冠病毒在医院接受治疗的999名英国患者的数据，从而发现带有D614G病毒突变的患者，本身携带着更多的毒株，但是致病性并没有加剧。

在实验室测试中，病毒突变感染人类细胞的能力要提高了三到六倍。拉霍亚免疫学研究所的萨菲尔（Erica Ollmann Saphire）说："它看起来像是一种更强大的病毒。"

美国总统顾问福奇（Anthony Fauci）对《美国医学会杂志》做了以下评论："我认为数据表明，病毒突变会使病毒能够更好地复制，而且可能带来很高的病毒载量。" 但是，同时他也指出，该论点尚未得到证实。

病毒突变是否会加重病情尚不确定

耶鲁大学公共卫生学院的病毒科学家内森·格鲁博（Nathan Grubaugh）对该研究发表评论说，实际上，"新变异病毒正在大流行。"但是对于人们来说几乎没有什么改变。即使这可能影响药物或疫苗的开发，"但是我们不认为 D614G突变病毒会改变我们的管控措施或者被感染患者的病情加重。

李京慧/李鱼 （法新社）