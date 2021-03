研究：空气中大量花粉可增加新冠感染率 

(德国之声中文网)由慕尼黑工大和慕尼黑亥姆霍兹科研中心领导的一支国际科研团队在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,简称PNAS)上发表一项研究指出,空气中有大量花粉会导致新冠感染者数量增加。

研究者先前分析了五大洲31个国家中130个地区花粉量和新冠病毒感染率的数据,其中考虑到了人口密度、气温、湿度以及封锁程度等因素。他们发现,在没有封锁规定的地方,如果空气中的的花粉含量每立方米增加100粒,那么新冠感染率会平均增加4%。在研究期间,一些德国城市空气中的花粉数量可高达每立方米500粒,那里的新冠感染率增幅也相应高达20%。

研究者还发现,新冠病毒2020年春在全球范围的传播和北半球树木花粉的第一个季节性高峰在时间上相一致。尚不清楚的是,真菌孢子和空气废气是否也对新冠病毒的传播产生影响。

研究者认为,花粉会干扰人体的免疫反应,这样一来,人体免疫系统对抗病毒的反应就会减弱,也就是身体产生的所谓抗病毒干扰素会减少。同时,花粉对人体免疫反应的干扰不仅局限于花粉过敏症患者,对其他人也一样。

又到一年花粉季 有人欢喜 有人忧 春天:天气转暖、日渐明媚、草长花开,多么美好的季节啊!然而,花粉过敏的人可不是这么想的。春天花粉漫天飞扬,过敏者叫苦不堪。

又到一年花粉季 植物的“精子” 花粉也就是植物的雄性生殖细胞,对于植物的繁殖起关键作用,主要靠风传播。它们一般最远可随风飞200公里,在天气和风对其特别有利的情况下,甚至可飞行400公里。另外,花粉是肉眼不可见的。

又到一年花粉季 患者人数只增不减 德国过敏症及哮喘协会的数据显示,约16%的德国人花粉过敏。过去几年里,花粉过敏者人数增加四倍,其中约30%的患者发展成为慢性哮喘。

又到一年花粉季 花粉季节来得越来越早 约25年前,花粉季节多在二月开始,如今平均提前10至11天,而且持续时间更长。科学家们认为环境因素在这其中脱不了干系,例如让花粉更富侵略性的汽车尾气。

又到一年花粉季 通过手机应用做好预防工作 花粉日历是一种过敏者较常使用的提醒系统。它以列表的形式显示何种花粉在何时何地出现。目前花粉日历也可作为应用软件直接在智能手机上使用。

又到一年花粉季 皮肤点刺试验 为了判定患者对哪种花粉过敏,多数医生一般会做皮肤点刺试验。在试验中,不同的过敏原被刺入皮肤表层,然后根据反映判断,过敏由哪种花粉引起。

又到一年花粉季 可怕的敌人 欧洲52%的过敏者都对草粉过敏,33%对树粉、27%对杂草。其中包括豚草,原产于北美洲,传播到德国,甚至可引发哮喘

又到一年花粉季 外国的过敏原 在备受德国人青睐的旅游胜地还有其他一些引发过敏的“罪魁祸首”。悬铃木树和橄榄树均榜上有名。比如在法国、意大利、西班牙和葡萄牙都可看见这两种树。

又到一年花粉季 交叉过敏要小心! 对交叉过敏可不能掉以轻心。交叉过敏者除了对花粉过敏以外,同时也对特定的食物过敏,例如对桦树和苹果过敏。交叉过敏严重时可造成呼吸困难。

又到一年花粉季 上山 高山是没有花粉的地方,海拔2000米以上的地方没有危险的花粉。阿尔卑斯山为需要摆脱花粉困扰的过敏者提供了理想的修养之地。

又到一年花粉季 或者去海边 花粉在海边清洁的空气里无处藏身。例如,北海对过敏者和哮喘患者有疗养的效果,这一点早已众所周知。 作者: Gudrun Heise/安静



研究者同时发现,如果空气中花粉含量相当,有封锁规定地区比无封锁规定地区的新冠感染人数少一半。

慕尼黑施瓦宾医院(München Klinik Schwabing)传染病学家克莱门斯·温特纳(Clemens Wendtner)表示,春季花粉盛行会导致某些病毒的传染性增加早就得到专业论证,现在的研究证明,新冠病毒也在此之列。他指出,尽管春季日照增加对人体有益,但同时不应忘记戴口罩以及保持距离的重要性。他说,“尤其是在空气中花粉含量很高的春季,应该注意佩戴可过滤粉尘的口罩,它不仅能够过滤空气中花粉,还能过滤新冠病毒。”

对于该研究,德国过敏学和临床免疫学协会发言人约根·克雷纳-特贝(Jörg Kleine-Tebbe)向德新社表示,“花粉数量和传染病之间的联系明显存在,但影响较小。人们不必为此恐慌。”

乐然/任琛(德新社等)

