研究：空气中大量花粉可增加新冠感染率 

德国研究者在《美国国家科学院院刊》上发表的一项研究显示，空气中如有大量花粉飘散，可令感染新冠风险增加。不过，研究者也指出了一个有效的应对办法。
（德国之声中文网）由慕尼黑工大和慕尼黑亥姆霍兹科研中心领导的一支国际科研团队在《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，简称PNAS）上发表一项研究指出，空气中有大量花粉会导致新冠感染者数量增加。
研究者先前分析了五大洲31个国家中130个地区花粉量和新冠病毒感染率的数据，其中考虑到了人口密度、气温、湿度以及封锁程度等因素。他们发现，在没有封锁规定的地方，如果空气中的的花粉含量每立方米增加100粒，那么新冠感染率会平均增加4%。在研究期间，一些德国城市空气中的花粉数量可高达每立方米500粒，那里的新冠感染率增幅也相应高达20%。
研究者还发现，新冠病毒2020年春在全球范围的传播和北半球树木花粉的第一个季节性高峰在时间上相一致。尚不清楚的是，真菌孢子和空气废气是否也对新冠病毒的传播产生影响。
研究者认为，花粉会干扰人体的免疫反应，这样一来，人体免疫系统对抗病毒的反应就会减弱，也就是身体产生的所谓抗病毒干扰素会减少。同时，花粉对人体免疫反应的干扰不仅局限于花粉过敏症患者，对其他人也一样。
研究者同时发现，如果空气中花粉含量相当，有封锁规定地区比无封锁规定地区的新冠感染人数少一半。
慕尼黑施瓦宾医院（München Klinik Schwabing）传染病学家克莱门斯·温特纳（Clemens Wendtner)表示，春季花粉盛行会导致某些病毒的传染性增加早就得到专业论证，现在的研究证明，新冠病毒也在此之列。他指出，尽管春季日照增加对人体有益，但同时不应忘记戴口罩以及保持距离的重要性。他说，“尤其是在空气中花粉含量很高的春季，应该注意佩戴可过滤粉尘的口罩，它不仅能够过滤空气中花粉，还能过滤新冠病毒。”
对于该研究，德国过敏学和临床免疫学协会发言人约根·克雷纳-特贝（Jörg Kleine-Tebbe）向德新社表示，“花粉数量和传染病之间的联系明显存在，但影响较小。人们不必为此恐慌。”
乐然／任琛（德新社等）
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