 研究：空气中大量花粉可增加新冠感染率  | 科技环境 | DW | 14.03.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

研究：空气中大量花粉可增加新冠感染率 

德国研究者在《美国国家科学院院刊》上发表的一项研究显示，空气中如有大量花粉飘散，可令感染新冠风险增加。不过，研究者也指出了一个有效的应对办法。

Allergien Pollen

研究者认为，花粉会干扰人体的免疫反应

（德国之声中文网）由慕尼黑工大和慕尼黑亥姆霍兹科研中心领导的一支国际科研团队在《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences，简称PNAS）上发表一项研究指出，空气中有大量花粉会导致新冠感染者数量增加。

研究者先前分析了五大洲31个国家中130个地区花粉量和新冠病毒感染率的数据，其中考虑到了人口密度、气温、湿度以及封锁程度等因素。他们发现，在没有封锁规定的地方，如果空气中的的花粉含量每立方米增加100粒，那么新冠感染率会平均增加4%。在研究期间，一些德国城市空气中的花粉数量可高达每立方米500粒，那里的新冠感染率增幅也相应高达20%。

研究者还发现，新冠病毒2020年春在全球范围的传播和北半球树木花粉的第一个季节性高峰在时间上相一致。尚不清楚的是，真菌孢子和空气废气是否也对新冠病毒的传播产生影响。

研究者认为，花粉会干扰人体的免疫反应，这样一来，人体免疫系统对抗病毒的反应就会减弱，也就是身体产生的所谓抗病毒干扰素会减少。同时，花粉对人体免疫反应的干扰不仅局限于花粉过敏症患者，对其他人也一样。

  • Deutschland Gesundheit Frau mit Heuschnupfen Symbolbild Pollen Pollenallergie

    又到一年花粉季

    有人欢喜 有人忧

    春天：天气转暖、日渐明媚、草长花开，多么美好的季节啊！然而，花粉过敏的人可不是这么想的。春天花粉漫天飞扬，过敏者叫苦不堪。

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    又到一年花粉季

    植物的“精子”

    花粉也就是植物的雄性生殖细胞，对于植物的繁殖起关键作用，主要靠风传播。它们一般最远可随风飞200公里，在天气和风对其特别有利的情况下，甚至可飞行400公里。另外，花粉是肉眼不可见的。

  • Homöopathie - Die alternative Behandlungsmethode

    又到一年花粉季

    患者人数只增不减

    德国过敏症及哮喘协会的数据显示，约16%的德国人花粉过敏。过去几年里，花粉过敏者人数增加四倍，其中约30%的患者发展成为慢性哮喘。

  • Flash-Galerie Frühlingsboten

    又到一年花粉季

    花粉季节来得越来越早

    约25年前，花粉季节多在二月开始，如今平均提前10至11天，而且持续时间更长。科学家们认为环境因素在这其中脱不了干系，例如让花粉更富侵略性的汽车尾气。

  • Pollenflugkalender

    又到一年花粉季

    通过手机应用做好预防工作

    花粉日历是一种过敏者较常使用的提醒系统。它以列表的形式显示何种花粉在何时何地出现。目前花粉日历也可作为应用软件直接在智能手机上使用。

  • Bildergalerie Nahrungsmittelintoleranzen FLASH Galerie

    又到一年花粉季

    皮肤点刺试验

    为了判定患者对哪种花粉过敏，多数医生一般会做皮肤点刺试验。在试验中，不同的过敏原被刺入皮肤表层，然后根据反映判断，过敏由哪种花粉引起。

  • Bildergalerie nach Europa eingeschleppte Tiere und Pflanzen Beifuß Ambrosia Traubenkraut

    又到一年花粉季

    可怕的敌人

    欧洲52%的过敏者都对草粉过敏，33%对树粉、27%对杂草。其中包括豚草，原产于北美洲，传播到德国，甚至可引发哮喘

  • Platanenallee

    又到一年花粉季

    外国的过敏原

    在备受德国人青睐的旅游胜地还有其他一些引发过敏的“罪魁祸首”。悬铃木树和橄榄树均榜上有名。比如在法国、意大利、西班牙和葡萄牙都可看见这两种树。

  • Markplatz Bonn Äpfel

    又到一年花粉季

    交叉过敏要小心！

    对交叉过敏可不能掉以轻心。交叉过敏者除了对花粉过敏以外，同时也对特定的食物过敏，例如对桦树和苹果过敏。交叉过敏严重时可造成呼吸困难。

  • Symbolbild Bergwandern

    又到一年花粉季

    上山

    高山是没有花粉的地方，海拔2000米以上的地方没有危险的花粉。阿尔卑斯山为需要摆脱花粉困扰的过敏者提供了理想的修养之地。

  • Glückliche Frau

    又到一年花粉季

    或者去海边

    花粉在海边清洁的空气里无处藏身。例如，北海对过敏者和哮喘患者有疗养的效果，这一点早已众所周知。

    作者: Gudrun Heise/安静


研究者同时发现，如果空气中花粉含量相当，有封锁规定地区比无封锁规定地区的新冠感染人数少一半。

慕尼黑施瓦宾医院（München Klinik Schwabing）传染病学家克莱门斯·温特纳（Clemens Wendtner)表示，春季花粉盛行会导致某些病毒的传染性增加早就得到专业论证，现在的研究证明，新冠病毒也在此之列。他指出，尽管春季日照增加对人体有益，但同时不应忘记戴口罩以及保持距离的重要性。他说，“尤其是在空气中花粉含量很高的春季，应该注意佩戴可过滤粉尘的口罩，它不仅能够过滤空气中花粉，还能过滤新冠病毒。”

对于该研究，德国过敏学和临床免疫学协会发言人约根·克雷纳-特贝（Jörg Kleine-Tebbe）向德新社表示，“花粉数量和传染病之间的联系明显存在，但影响较小。人们不必为此恐慌。”

 

乐然／任琛（德新社等）

 

© 2021 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

研究：准确率高达94%！训练过的狗能闻出新冠

德国汉诺威兽医学院对一些狗进行了训练，希望它们能出一份力，防止病毒在人群中传播。同时，世界多地的机场和运动场已经开始使用嗅探犬协助防疫。  

传染力强70% “B.1.1.7”新冠亚种怎么回事？

英国科学家初步研究发现，与以往的变异病毒株相比，肆虐当地的“B.1.1.7”新冠变种病毒株变异幅度更为剧烈，令病毒传播能力较以往强70%。德国病毒学家德罗斯滕在推特中写道，很遗憾，看起来不太妙。  

过敏症不减生活质量－富裕国家过敏症患者日增

过敏症的患病率，现在越来越高。首当其冲的，是工业发达国家。仅在欧洲，就有八千万名成年人深受过敏之苦，比如说过敏性鼻炎、哮喘、湿疹，或者还有食品过敏以及接触性过敏等等。  

相关内容

Weltspiegel 01.03.2021 | Corona | AstraZeneca-Impfstoff

阿斯利康疫苗到底好不好？ 04.03.2021

3月初，台湾向英国阿斯利康洽购的新冠疫苗部分送抵台湾，第一批为11.7万剂。阿斯利康疫苗在台湾被称为牛津AZ疫苗，价格便宜，存储较为简单，在包括德国在内的50多个国家获批。本周四，德国疫苗委员会也推荐在65岁以上者中施打阿斯利康疫苗。

Philippinen Corona-Pandemie | Hunderttausende strömen trotz Verboten zum Schwarzen Nazarener

世卫组织：2021年尚无法实现新冠全球群体免疫 12.01.2021

世卫组织首席科学家表示，虽然疫苗接种行动广泛展开，但本年内人类还无法实现群体免疫。她强调，在此之前，大家仍须遵守戴口罩等防疫规定。

China I Corona-Tests in Shijiazhuang

检测封锁与歌舞升平：疫情下的"双城记" 23.01.2021

武汉封城一年后，当地居民享受着后疫情时代的无忧生活。与此同时，北京出现零星病例，已经开始进行新一轮的大规模核酸检测。

广告

经济纵横

Windräder Windkraftanlage China

中国去年新增风电装机容量占全球近60%

彭博新能源财经发布的研究报告显示，中国去年新增风电装机容量57.8吉瓦，超出全球其它地区的总和。全球能源监测组织的研究则表明，中国去年在全球煤电发展中占主导地位。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  