研究：空气不好令中国民众郁闷

（德国之声中文网）眼睛酸涩泛泪，喉咙干痒难受，空气污染已经成为中国大城市居民心情忧郁的主因。这是一份周一公开的研究报告得出的结果。

麻省理工大学(MIT)助理教授、MIT中国未来城市实验室学术主任是这份报告的主笔。他表示："结论很简单，在这个全球人口最多的国家里，高空气污染指数会使人民的快乐程度降低。"

肮脏的空气并不是生活在中国大城市里的唯一考验，令人郁闷的还有飙升的房价、对食品安全的顾虑以及匮乏的公共服务。而有害健康的空气污染--特别是燃煤发电厂及工厂所排放的细颗粒物--更是令中国中产阶级民众长期以来抱怨连连。

世界卫生组织及其它研究团体指出，每年中国有一百万人口因为空气污染而过早死亡。

对空气污染宣战

细颗粒物以及二氧化氮、二氧化硫以及臭氧等问题形成了一个危险组合，可能造成认知能力下降、生产力下滑和学习效率降低。此外，研究观察发现，在污染严重的日子里，人们更可能出现事后会后悔的冲动或危险行为。

中国城市居民高度关切空污问题及后果，但政府却缺乏作为。直到2012年时一次尴尬的事件发生后，中国领导人才宣布对严重的雾霾问题宣战。当时美国驻北京大使馆每日在推特上发布的空气污染数据总是高于中国的官方数据，中国官方随后要求美国驻华领事馆停发空气质量数据。

中国政府展开治理空污行动后，在全国各地设置了数百个监测站并收紧监测标准，特别是针对小于2.5微米（PM2.5）的颗粒物。根据中方的新规定，这些有害颗粒物的浓度24小时内不得超过35微克/立方米。但世界卫生组织的空气质量指标更为严格，PM2.5之日平均浓度上限为25微克/立方米。

在北京、天津等空污最严重的中国城市里，颗粒物浓度经常比上述标准高出两倍，甚至三、四倍之多。

观看视频 01:44 直播 01:44 分钟 昏黃一片 北京今日“立霾”

污染及快乐程度成反比

郑思齐及其研究伙伴利用机器学习程式，梳理2014年发布在微博上、来自144个城市的2亿条信息，以分析空气污染如何印象民众每日的心情。研究人员根据关键词和语境设计了"表达幸福指数"（expressed happiness index），接着依照PM2.5的污染水平波动进行叠加。

研究报告主要撰写人郑思齐表示，研究人员发现了一个明显的"负相关"，即污染及快乐程度呈现反向变化，当一个数值上升时，另一个便会下降。"与男性相比，女性对空气污染更为敏感。"

中国144个城市中，每日平均PM2.5浓度为55微克/立方米，比世界卫生组织的标准高出两倍，许多城市的污染浓度甚至超出标准数倍。而中国有超过半数的人口--近7亿人生活在城市地区。

有趣的是，在空气最清洁以及最肮脏的城市里，污染及快乐程度的负相关情况最为显著。研究指出，极度担忧健康及空气品质的民众倾向于移居至更清洁的城市，而在空气品质最差的城市中，民众更清楚地意识到健康受到的影响。

郑思齐表示："我们采用的指数有潜力成为政府理解一般民众日常担忧的工具。"

事实上，中国政府长期以来一直监控社交媒体上的贴文和对话，以追踪公共意见。

一份近期的研究指出，自2013年起，PM2.5浓度平均下降约40%，但地面臭氧污染却持续上升。

据中国官方媒体新华社报道，中国生态环境部大气环境司司长刘炳江周一表示，2018年10月1日至2019年1月19日，北京、天津、河北地区的PM2.5浓度不降反升，同比上升9.2%。刘炳江称，有关单位对开展秋冬季大气污染防治攻坚的重点地区，正在制定问责办法，无法达标的地区将受到问责，包括公开约谈、区域限批等。

张筠青/ 苗子（法新社）