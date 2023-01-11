研究称中国染疫人数达9亿 曾光：疫情高峰未过

（德国之声中文网）据财新网报道，北京大学国家发展研究院一个研究团队发布的一份报告显示，在去年12月20日，全国多地新冠感染疫情就已达峰，到12月底各地感染均已过峰。而截至2023年1月11日，全国新冠感染率累积约达到64%，感染人数累积约9亿。

中国著名公共卫生和流行病学专家曾光日前在一次专业活动上发言表示，从中国全国范围看，新冠疫情在很多地方的流行高峰还没有到来。

这位中国疾控中心流行病学前首席科学家说：“这次流行是波浪式，一波一波的，先是北京，然后是广州、成都、重庆等。”曾光指出，北京流行最高峰已经过去，“但重症高峰还没有，有的地方流行高峰才刚开始，或者有的地方城市开始了，农村还没开始”。

因此他呼吁，现在“最应该关注农村” 。在发言中，曾光表现出对农村地区防控形势的担忧。他说，农村有大量留守人员和“老弱病残”，且医疗基础和防护条件差，“针对农村防控的策略写得都挺好，问题在策略如何实现，这是大问题”。

据他预测，全国发病高峰还会持续2-3月，重症高峰持续时间更长一点。

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

灭活疫苗挡病毒“不现实”

曾光是1月8日在“神州细胞新冠重组蛋白多价疫苗研发成果发布会”上做出以上预测的。他在发言中，间接承认中国迄今的疫苗接种策略有失误：“我感到非常遗憾的一点是什么？疫情传播的速度远远大于疫苗接种的速度。如果一些疫苗哪怕能再早半年、三个月用于序贯接种，现在面临的形势也肯定不一样。”

“序贯接种”指的是采用与基础免疫不同技术路线的疫苗按照一定的时间间隔、接种剂次来进行加强免疫接种。具体到中国国内的新冠疫苗，就是在接种两针或三针灭活疫苗后，加强针采用其他类型，比如重组蛋白、腺病毒或者mRNA疫苗。

曾光认为，这对中国目前的接种策略至关重要，因为“同其他疫苗相比，灭活疫苗做加强针的效果要差一点。”他上个月就曾表示，要依靠灭活疫苗为基础的“同源免疫”阻挡疫情传播，“已经不现实”。

然而，中国官方至今不批准引进国际上普遍被认为最有效的mRNA疫苗。而在中国，除已大量施打的灭活疫苗外，获批准附条件上市或紧急使用的主要是重组疫苗。

疫情“如暴风骤雨”

作为中国疾控中心流行病学前首席科学家，曾光并非第一次在专业研讨的场合，透露公共卫生系统在防疫、至少是防疫判断上的失误。

去年12月16日，在2023环球时报年会生命健康分论坛上，曾光就当时的疫情发展表示：“疫情上升速度非常快，出乎一般人的预料，甚至出乎我们公共卫生专家的预料。”在1月8日的会议上，他也表示，“这一波疫情的高峰像暴风骤雨一样到来，我也没有想到它来得这么快、这么凶、这么猛。”

至于人们对于奥密克戎XBB.1.5毒株的担忧，曾光估计“变异株在中国不会掀起大浪，至少最近不会。”因为中国正在集中出现感染高峰，疫苗、自然感染两种状态相加，会在一段时间内达到一定的群体免疫效果。曾光推测：“XBB.1.5在中国可能会造成一部分传播，但传播速度不会太快，绝不会像第一波时迅速出现感染高峰，也不会出现类似的重症高峰。”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。