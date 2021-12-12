研究：科兴疫苗对奥密克戎难以产生足够抗体

（德国之声中文网）香港大学一个研究团队周二（12月14日）夜间发布的消息称，研究人员测试的中国科兴和BNT/辉瑞两款疫苗，在接种两剂之后对奥密克戎变异株都只能产生“不充分”的抗体反应。

在25名接种了两剂科兴疫苗的受试者中，无人体内检测到对新变种具有抵抗力的抗体。研究团队表示，奥密克戎变种使得两剂科兴疫苗接种的有效力降低。因此，已完整接种疫苗者、感染痊愈者出现免疫突破或再次感染的风险升高。

以香港大学微生物学家、传染病专家袁国勇为首的团队的这一研究结果已推出网络预印版，并将在通过专家评审后，在医学期刊《临床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）上发表。

周三（12月15日），科兴方面也公布了自己的测试结果，称20名接种两剂疫苗的受试者中的7人（比例35%）体内的中和抗体水平充分，可抵御奥密克戎。而在接种了第三剂加强针的48名受试者中，45人（94%）产生了充分的抗体。但科兴没有透露研究的细节，以及是否将在专业刊物上发表。

彭博社的报道指出，有关研究规模较小，受试者年龄和健康状况的差异可能是造成研究结果不同的原因。抗体水平是构成人体免疫力的一部分，另一个重要因素是T细胞对病毒的反应。

加强针提高保护力

香港大学的研究还测试了BioNTech/辉瑞的mRNA疫苗。在25名接种两剂疫苗的受试者中，有5人体内中和抗体水平达到对奥密克戎变异株有效。这一结果与和辉瑞和BioNTech公司上周公布的初步测试结果吻合。该测试还显示，施打加强针后，可以对奥密克戎产生较为充分的抵抗力。

如果有更多的研究显示科兴疫苗对新变异株的保护力不够充分，近两年来一直采取以关闭国门和严格隔离筛查措施为特点的“清零”抗疫策略的中国将面对巨大的挑战。

目前，中国已施打了26亿剂国产疫苗，其中很大一部分是科兴疫苗。

香港城市大学的公共卫生专家唐宁思（Nicholas Thomas）对彭博社表示，中国政府做了很大努力提高国内疫苗接种率，但病毒的变异性会让这一努力的效果大打折扣。他认为中国面临“双重挑战”，一方面要在病毒不断出现新变种的情况下保护国内民众健康，另一方面，在世界其它地方开始尝试与病毒共存之后，还要管理商品和人员的跨境流通。

香港大学的流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）指出，其它使用了科兴疫苗的国家，在经历了数波疫情后产生了一定的自然免疫，因此即便遇到奥密克戎来袭，情况也不至于太严重。而中国居民从未大规模接触病毒，因此更缺乏抵御能力。

科兴疫苗是全世界使用最广泛的新冠疫苗之一。科兴公司已表示，正在开展更多研究，以评估奥密克戎变异株对该疫苗的影响。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



（彭博社、南华早报）

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