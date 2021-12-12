研究：科兴疫苗对奥密克戎难以产生足够抗体

在中国大陆出现奥密克戎确诊病例之际，来自香港的最新研究显示，接种了中国科兴新冠疫苗的受试者对这一变异株难以产生足够的中和抗体。
（德国之声中文网）香港大学一个研究团队周二（12月14日）夜间发布的消息称，研究人员测试的中国科兴和BNT/辉瑞两款疫苗，在接种两剂之后对奥密克戎变异株都只能产生“不充分”的抗体反应。
在25名接种了两剂科兴疫苗的受试者中，无人体内检测到对新变种具有抵抗力的抗体。研究团队表示，奥密克戎变种使得两剂科兴疫苗接种的有效力降低。因此，已完整接种疫苗者、感染痊愈者出现免疫突破或再次感染的风险升高。
以香港大学微生物学家、传染病专家袁国勇为首的团队的这一研究结果已推出网络预印版，并将在通过专家评审后，在医学期刊《临床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）上发表。
周三（12月15日），科兴方面也公布了自己的测试结果，称20名接种两剂疫苗的受试者中的7人（比例35%）体内的中和抗体水平充分，可抵御奥密克戎。而在接种了第三剂加强针的48名受试者中，45人（94%）产生了充分的抗体。但科兴没有透露研究的细节，以及是否将在专业刊物上发表。
彭博社的报道指出，有关研究规模较小，受试者年龄和健康状况的差异可能是造成研究结果不同的原因。抗体水平是构成人体免疫力的一部分，另一个重要因素是T细胞对病毒的反应。
香港大学的研究还测试了BioNTech/辉瑞的mRNA疫苗。在25名接种两剂疫苗的受试者中，有5人体内中和抗体水平达到对奥密克戎变异株有效。这一结果与和辉瑞和BioNTech公司上周公布的初步测试结果吻合。该测试还显示，施打加强针后，可以对奥密克戎产生较为充分的抵抗力。
如果有更多的研究显示科兴疫苗对新变异株的保护力不够充分，近两年来一直采取以关闭国门和严格隔离筛查措施为特点的“清零”抗疫策略的中国将面对巨大的挑战。
目前，中国已施打了26亿剂国产疫苗，其中很大一部分是科兴疫苗。
香港城市大学的公共卫生专家唐宁思（Nicholas Thomas）对彭博社表示，中国政府做了很大努力提高国内疫苗接种率，但病毒的变异性会让这一努力的效果大打折扣。他认为中国面临“双重挑战”，一方面要在病毒不断出现新变种的情况下保护国内民众健康，另一方面，在世界其它地方开始尝试与病毒共存之后，还要管理商品和人员的跨境流通。
香港大学的流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）指出，其它使用了科兴疫苗的国家，在经历了数波疫情后产生了一定的自然免疫，因此即便遇到奥密克戎来袭，情况也不至于太严重。而中国居民从未大规模接触病毒，因此更缺乏抵御能力。
科兴疫苗是全世界使用最广泛的新冠疫苗之一。科兴公司已表示，正在开展更多研究，以评估奥密克戎变异株对该疫苗的影响。
（彭博社、南华早报）
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世卫组织表示，奥密克戎(Omicron)变异株已扩散至60几个国家和地区，对全球有「非常高」的风险，并称初步证据表明奥密克戎可能会削弱疫苗效力，但较不易引发重症，但英国已有一名奥密克戎感染者死亡。