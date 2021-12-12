研究：科兴疫苗对奥密克戎难以产生足够抗体

（德国之声中文网）香港大学一个研究团队周二（12月14日）夜间发布的消息称，研究人员测试的中国科兴和BNT/辉瑞两款疫苗，在接种两剂之后对奥密克戎变异株都只能产生“不充分”的抗体反应。

在25名接种了两剂科兴疫苗的受试者中，无人体内检测到对新变种具有抵抗力的抗体。研究团队表示，奥密克戎变种使得两剂科兴疫苗接种的有效力降低。因此，已完整接种疫苗者、感染痊愈者出现免疫突破或再次感染的风险升高。

以香港大学微生物学家、传染病专家袁国勇为首的团队的这一研究结果已推出网络预印版，并将在通过专家评审后，在医学期刊《临床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases）上发表。

周三（12月15日），科兴方面也公布了自己的测试结果，称20名接种两剂疫苗的受试者中的7人（比例35%）体内的中和抗体水平充分，可抵御奥密克戎。而在接种了第三剂加强针的48名受试者中，45人（94%）产生了充分的抗体。但科兴没有透露研究的细节，以及是否将在专业刊物上发表。

彭博社的报道指出，有关研究规模较小，受试者年龄和健康状况的差异可能是造成研究结果不同的原因。抗体水平是构成人体免疫力的一部分，另一个重要因素是T细胞对病毒的反应。

加强针提高保护力

香港大学的研究还测试了BioNTech/辉瑞的mRNA疫苗。在25名接种两剂疫苗的受试者中，有5人体内中和抗体水平达到对奥密克戎变异株有效。这一结果与和辉瑞和BioNTech公司上周公布的初步测试结果吻合。该测试还显示，施打加强针后，可以对奥密克戎产生较为充分的抵抗力。

如果有更多的研究显示科兴疫苗对新变异株的保护力不够充分，近两年来一直采取以关闭国门和严格隔离筛查措施为特点的“清零”抗疫策略的中国将面对巨大的挑战。

目前，中国已施打了26亿剂国产疫苗，其中很大一部分是科兴疫苗。

香港城市大学的公共卫生专家唐宁思（Nicholas Thomas）对彭博社表示，中国政府做了很大努力提高国内疫苗接种率，但病毒的变异性会让这一努力的效果大打折扣。他认为中国面临“双重挑战”，一方面要在病毒不断出现新变种的情况下保护国内民众健康，另一方面，在世界其它地方开始尝试与病毒共存之后，还要管理商品和人员的跨境流通。

香港大学的流行病学教授高本恩（Benjamin Cowling）指出，其它使用了科兴疫苗的国家，在经历了数波疫情后产生了一定的自然免疫，因此即便遇到奥密克戎来袭，情况也不至于太严重。而中国居民从未大规模接触病毒，因此更缺乏抵御能力。

科兴疫苗是全世界使用最广泛的新冠疫苗之一。科兴公司已表示，正在开展更多研究，以评估奥密克戎变异株对该疫苗的影响。

（彭博社、南华早报）

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