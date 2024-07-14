研究：生成式人工智能在中国应用最广

一项问卷调查显示，中国是全球范围内生成式人工智能应用最广泛的国家。另一报告显示，中国在这一领域的专利申请数量居全球之冠。但专家指出，仅看专利的数量还不能说明问题。

（德国之声中文网）软件公司SAS和科尔曼·帕克斯研究公司（Coleman Parkes Research）于本周二（7月9日）共同发布的一项问卷调查结果显示，83%的中国受访公司已在使用生成式人工智能（GenAI）。

来自16个国家、众多行业的1600名企业高管参与了这次问卷调查。在ChatGPT的诞生地美国，有65%的受访企业使用生成式人工智能。全球的平均比例为54%。在德国，这一比例为57%。

这一最新调查的结果显示了中国推动这一技术进步的努力，以及相应的发展水平。

中国申请专利数量为美国6倍

根据世界知识产权组织（Wipo）上周公布的一份排名，中国在生成式人工智能领域的专利申请据世界首位。中国在2013年到2023年间提交了超过38000项与生成式人工智能有关的专利申请。

在同一时期来自美国的该领域专利申请仅有6276项，尽管华盛顿政府试图通过对特定产品和服务的出口限制来遏制中国的技术和军事崛起。

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来自中国的专利申请涵盖了从自动驾驶到出版、文档管理等广泛的领域。在专利排行榜上名列第三至第五位的分别是韩国（4155项）、日本（3400项）和印度（1350项）。

SAS和帕克斯研究公司的调查得出结论称，在运用人工智能进行监控方面，中国全球领先。人们将收集的电子通讯和移动定位数据与其他信息相结合、进行分析，由软件得出个人的详细特征。专家提醒，由于当事人并不全面了解自己哪些个人数据被收集以及被应用到何处，用户的个人隐私可能受到侵犯。

“人工智能监控软件的算法往往被归为公司的商业秘密，缺乏透明度，因此较难让供应商为滥用数据或失误承担责任，”SAS的人工智能专家斯格拉沃（Udo Sglavo）说。

谁在发布最好的模型？

目前应用较为广泛的生成式人工智能工具包括OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini和百度的文心一言。

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世界知识产权组织的数据显示，生成式人工智能领域提交专利申请最多的公司包括中国互联网巨头、TikTok母公司字节跳动、阿里巴巴集团和微软公司。后者曾支持初创企业OpenAI开发了ChatGPT。

该组织总干事邓鸿森（Daren Tang）指出，专利的数量并不能说明专利的质量。他解释说，一项技术处于如此早期阶段，很难判断哪些专利将具有市场价值或能够推动社会产生变革。“随着时间，数据和发展将说明问题，让我们拭目以待。”

“专利只是事情的一个方面”，斯坦福大学的人工智能专家马斯莱（Nestor Maslej）说，专利得以付诸实践的比例与一个国家的法律环境有关。"谈到人工智能的活跃程度，一个非常重要的问题是，谁在发布最好的模型？这些模型来自哪里？至少从这个标准来看，美国仍遥遥领先。”

另外在人工智能私人投资和新成立的人工智能初创企业数量方面，美国也领先于中国。而中国领先的领域是工业机器人。

（路透社、法新社、美联社）

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