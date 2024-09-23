研究:特朗普若当选 德国外贸将遭重创

根据德国慕尼黑大学莱布尼茨经济学研究所的最新估算，如果特朗普今年11月重新当选为美国总统，德国对美出口贸易额可能会暴跌14.9%，对中国出口量也可能受到连累而下降9.6%。目前，德国出口贸易已经处于不景气状态。

（德国之声中文网）德国慕尼黑大学莱布尼茨经济学研究所(ifo München)在9月23日发布的报告中指出，如果特朗普当选后兑现其竞选期间的承诺，所有进口自中国的货物将被征收60%的关税，进口自其他国家的商品也会被征收20%的关税。受此影响，德国向美国出口的汽车将减少32%、药品将下滑35%。

该研究所的贸易专家弗拉赫(Lisandra Flach)表示，一旦特朗普发动了针对中国的新一轮贸易战，出口导向的德国经济必遭重创。而且，美国对中国商品加征60%关税也会牵连到德国：中国对德国上游产品的需求会相应减少，从而导致德国对华出口贸易严重下滑。Ifo研究所的另一名专家鲍尔(Andreas Baur)进一步指出，如果中国等国对美国的单边关税措施祭出反制手段，德国外贸受到的冲击还会更大。

报告同时也指出，受到美国关税影响，德国对加拿大、墨西哥以及欧盟内部邻国的出口可能会有小幅上升，但是总体出口额依然会下挫约2%----美国和中国是德国最主要的两大贸易伙伴。

今年早些时候，科隆德国经济研究所(IW Köln)也曾发布研究报告指出，如果特朗普再次当选并提高进口关税，德国经济将遭受重创：在特朗普胜选的情况下，德国2028年的GDP将会比卡玛拉·哈里斯胜选的情况低1.2%。

特朗普称，若重新当选，将对中国商品征收60%关税、对其他国家商品征20%关税 图像来源: Tom Brenner/Reuters

8月德国出口贸易下滑

目前，德国出口贸易已经处于不景气的状态。就在9月23日，德国联邦统计局发布的最新数据显示，今年8月德国向欧盟以外出口贸易额比上个月下滑1.1%、比去年同期下滑4.8%（消除季节波动因素后下降幅度为1.2%）。其中，德国向中国出口额为70亿欧元，排名第二，比去年同期暴跌了15.2%；排名第一的则是美国，德国向该国8月出口了126亿欧元的商品和服务，比去年同期下滑了3.2%。

德国联邦统计局指出，德国对华出口额暴跌主要受到了中国经济复苏疲软的影响。此外，中国本土厂商也越来越对德国汽车、机械产品构成竞争关系。

（德新社、路透社、德国联邦统计局）

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