研究：特朗普支持者散播新冠病毒是生物武器

(德国之声中文网) 《Politico》在一篇题为"特朗普的支持者散播有关中国的新冠病毒谣言"(Trump supporters on Twitter spread Covid-19 rumors about China)的文章中报道了澳大利亚智库澳大利亚研究院责任技术中心(The Australia Institute's Center for Responsible Technology)新近做出的一项研究报告。在这项研究中,研究人员对今年3月下旬10天之间推特上超过260万条推文进行了分析。他们发现,28个同美国保守派政客或者极右翼阴谋论"匿名者Q"支持者相关的推特群组参与散播了有关新冠病毒起源的谣言。研究人员还发现,这些推特群组中很多帐号是"机器人",会自行分享推文。



今年1月以来,社交媒体上有关新冠病毒起源的各种猜测和谣言不断。有一些说法认为,新冠病毒来自于实验室。即便是美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥也曾一度在没有证据的情况下指控 "新冠病毒可能来自中国武汉实验室" 。不过,来自全球的诸多科学家均表示,没有证据显示这一病毒为人工制造或者合成。世卫组织驻华代表高力( Gauden Galea )今年5月也曾表示," 到目前为止的所有现有证据显示,该病毒源于自然界中的动物,并非人为制造或合成。许多研究人员已经研究了该病毒的基因组特征,发现证据不支持该病毒来源于实验室制造的说法"。



即便是美国情报机构也已经表示, 新冠病毒"并非人造,也并非经过基因改造"。



澳大利亚的研究团队发现,到3月下旬, "新冠病毒是中国生物武器"话题标签在推特 "匿名者Q"群组中已经被分享了差不多900次,同时这些推文还已经被转推18500次, 总共获得了500万次的阅读量。



研究团队无法确定这些组群背后是什么样的势力。报道引用了参与了这一研究的澳大利亚昆士兰科技大学高级讲师 格雷厄姆( Timothy Graham )的看法认为,"一个重要但很难回答的问题是,这些做法 会产生什么样的影响?这些有问题的内容在被主流媒体和名人关注到时,效力就会被明显放大"。





研究人员通过查看哪些账号仅在几秒的时间内就相互转发有关新冠病毒起源的推文来判断,哪些帐号之间可能存在相互关联。虽然不是所有帐号都是"机器人",但是它们当中很多都具有可远程控制的特征。



研究人员对这些帐号的头像、自我介绍和参与组群等信息进行了研究发现,几乎所有群组都和特朗普、"让美国再次伟大"运动、共和党以及 "匿名者Q"有关。



澳大利亚研究院责任技术中心主任李维斯( Peter Lewis )指出,虽然这项研究并不能在未来阻止阴谋论的产生以及为某些政治目的所利用,但是它揭示了虚假信息在社交媒体上的操作方式。