研究：澳森林大火使30亿野生动物遭殃

一项新的调查研究发现，澳大利亚毁灭性的丛林火灾殃及了30亿只野生动物，而其中尤其以爬行类动物遭殃最甚。环保人士称之为"现代历史上最严重的野生动物灾难之一"。
（德国之声中文网）根据周二发布的一份临时调查报告，从2019年到2020年澳大利亚丛林所遭受的大火规模空前，目前已经造成将近30亿只动物死亡或者失去栖息地。
该调查报告由几所澳大学的科学家共同撰写，其中指出大火殃及1.43亿只哺乳动物，24.6亿只爬行动物，1.8亿只鸟类，还有5100万只蛙类。
由世界自然基金会（WWF）委托撰写的这份报告并未明确指出，究竟有多少动物死于火灾。但是报告撰写人之一迪克曼（Chris Dickman）也提到，即使是那些从大火中侥幸逃生的动物，之后的存活希望"也不容乐观"，因为它们失去了食物来源、赖以生息的栖息地和躲避天敌的藏身地。
从2019年年底开始，一直持续到2020年初的森林大火蔓延澳大利亚大片地区，烧毁了11.5万平方公里的丛林和森林，导致30人死亡，数千座房屋损毁。这是有记载以来最为严重的森林大火之一。
专家指出，持续的干旱和气候变化可能会导致这类森林火灾持续时间更长，并且发生频率更高。
"令人震惊"的发现
今年1月发布的一份研究报告已经估计，在澳东部受灾最严重的维多利亚州和新南威尔士州，应该有10亿只动物死亡。但是悉尼大学的科学家范·艾登（Lily van Eeden）表示，本周二发布的这份报告首次囊括了澳大利亚全国的所有火灾区域。
这份报告中公布的是初步调查结果，最终版本的完整报告将于下个月发布。不过科研人员表示，对于火灾殃及30亿只动物的这个数字基本不太可能会改动。
世界自然基金会澳大利亚分部的负责人奥·戈尔曼（Dermot O'Gorman）表示："这些初步调查结果是令人震惊的。很难想象这个世界上还会有其他的事件造成这么多动物死亡或者是流离失所。"
"这已经成为现代历史上最严重的野生动物灾难"，他补充道。
世界自然基金会德国分部的物种保护专家科恩克（Arnulf Köhncke）发出警告，这类恐怖的森林大火未来可能会成为常见现象："澳洲这次创纪录的森林大火可能会成为一种新常态，如果我们不能做到将全球平均气温的上升幅度控制在1.5摄氏度之内，那么这就是对未来场景的一种预演。"
2015年巴黎气候协定所设定的气候保护目标是，将全球气候变暖的幅度控制在1.5摄氏度之下（相比工业化之前时代的平均值）。人们普遍认为，达到这一目标对于防止灾难性的全球变暖和减少极端天气条件的出现来说至关重要。
雨涵/乐然（法新社、德新社）
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