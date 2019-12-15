 研究：海水明显升温 后果极其严重 | 科技环境 | DW | 19.01.2020

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科技环境

研究：海水明显升温 后果极其严重

气候变化所引发的海水升温会引发飓风和其他恶劣天气。不仅会引发森林大火，也会对很多鱼类和其他生物造成威胁。专家们已经为此发出了警告。

Wissenschaft Luftblasen unter Wasser (Colourbox/S. Dmytro)

过去50年里地球90%的热能注入了海里

（德国之声中文网）最新的分析研究显示，去年海水温度是有记录以来的最高水平。来自世界各国11家研究机构的14名科学家发出警告称，气候变化导致的海水升温已呈现出越来越严重的势头。专业杂志《大气科学研究》发表的相关调研指出，过去十年是五十年代以来，海水温度最高的十年，而最近五年的海水温度又是过去十年当中最高的。

科学家们发出警告的同时，也呼吁人们采取实际行动遏制气候变化。海水温度升高的后果非常严重，比如它会导致严重的飓风和降雨，引发诸如澳洲、加州和亚马逊河流域的森林大火。海水升温后的氧气含量降低对鱼类及其他生物危害极大。热胀冷缩的效应下，海平面会升高。中国科学院大气物理研究所的程立静（音）在一篇论文中指出，海平面下两千米的水温比1981年至2010年的平均值提升了0.075度。人类行为导致气候变化，而过去25年当中被注入海水的热能则相当于36亿枚广岛原子弹所施放的能量。

中国大气物理研究所的研究人员借助较新的技术手段，测量水平面下两千米处的水温变化。论文合作者、来自美国圣托马斯大学的亚伯拉罕（John Abraham）表示："了解温度变化的速度，这一点至关重要。如果想理解全球气候变化，就必须测量海水温度的变化。" 他表示，1970年以来，地球变暖过程中的90%的热能注入了海洋，而影响大陆和大气层的热能则只有4%。"亚伯兰罕说："全球气候变暖不仅是实实在在的，而且情况还在不断恶化。"

亚伯兰罕说："对于未来的严重后果，我们现在只了解了冰山一角。""我们应当更加理智地利用能源，也应当是能源多样化。我们其实有能力让问题变得没有那么严重。"他表示，海水对温度变化的反应期相对较长。"这篇学术论文中在谈及巴黎气候协定中规定的温度升高目标值时写道："即使空气温度稳定在两度以内，也应及时掌握海水的升高情况，这一点至关重要。"海洋对温度变化反应期相对较缓慢。"但是如果温室效应得到缓解，那么海水升温的速度和规模以及与之相关的风险也将有所下降。"

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达扬/叶宣（德新社）

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