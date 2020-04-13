研究：民主国家的法治制度日益遭到侵蚀

(德国之声中文网) 新的贝塔斯曼的转型指数(Bertelsmann-Transformationsindex，BTI)显示，疫情之下多国正出现法治和政治自由的倒退，而这也动摇了那些曾经稳健的民主制度。全球的民主水平，如选举自由、出版自由、国家三权分立出现倒退。研究指出，巴西、印度和匈牙利等国的政府正在积极削弱其民主制度。

强有力的行政机构诞生于新冠疫情之下?

新冠流行病之影响加深了这情况。研究员警告，各国的国家以及政府领导人可能会趁疫情之机完善其独裁的架构。例如，匈牙利政府早前宣布国家紧急状态，暂时废除三权分立。抗击新冠肺炎反倒加快了"强有力的行政机构"的发展，来自贝塔斯曼基金会的研究报告指出。此外，国民对政府信任的缺乏、良莠不齐的政治领导班子亦不利于成功的危机管理。

自进行该调查以来，针对民主制度、市场经济和政治领导质量的评分跌至新低。研究对象共有137个国家，其中74个为民主政体和63个是专制政体。民主政体的比例是54%，较2010年轻微下跌1%。自2004年起，贝塔斯曼的转型指数每两年都会对发展中国家和转型国家的出版、言论自由以及法制的建设作出评分。

巩固权力与裙带关系

根据研究，在过去十年中，有60个国家的三权分立制度受到了破坏，有58个国家限制了示威权利和集社自由。研究还发现，过半接受调查国家的言论自由和新闻自由出现倒退。

"民族主义和庇护主义并不是新生事物，但它们已在全世界范围内为社会大众所接受"，贝塔斯曼董事会成员布里吉特暷鳎?Brigitte Mohn）表示。"就法治和民主质量而言，即使是位于中欧的波兰或匈牙利这样的民主先驱，现在也成为众多问题之一。

作者认为，巩固权力和裙带关系的因素是全球民主程度下降的最重要原因，而这加剧经济不平等，最后更加速了社会分化。在过十年中，有42个国家的政府素质明显下降。

周正豪/乐然 (法新社，德新社，基督教通讯社)