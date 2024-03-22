 研究：民主国家在减少，但民主依然是最佳模式 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.03.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

政治

研究：民主国家在减少，但民主依然是最佳模式

根据贝塔斯曼基金会数据，专制政府在发展中国家和新兴国家中占大多数，全球的民主正面临越来越大的压力，民主程度更降至2006年以来的最低点。不过，研究也认为，民主和法治其实对所有国家都是最佳模式。

俄罗斯总统普京毫无悬念再度当选，迎来第五次任期

俄罗斯总统普京毫无悬念再度当选，迎来第五次任期

(德国之声中文网)赤裸裸的数据发人深省：过去20年间，137个可被归类为发展中国家或新兴经济体的国家，其民主质量有所下滑。根据贝塔斯曼基金会的"转型指数"，这当中有63个是民主国家，74个是专制国家，也就是说没有自由选举或正常运作的宪政体系。

贝塔斯曼基金会3月18日举行的报告发布会也邀请了德国总理肖尔茨出席。对于右翼民粹主义在德国抬头，肖尔茨表示乐见数十万人走上街头抗议："这并非来自上层或政党。 我们必须关注民主的韧性。但归根结底，这不是一出戏剧，不是发生在网络世界，而是在我们周遭：我们必须捍卫我们的民主。"

德国总理肖尔茨：我们必须自己捍卫民主！

德国总理肖尔茨："我们必须自己捍卫民主！"

民主选举在许多国家越来越困难。据贝塔基金会研究，单是过去两年间，25个国家的选举不如以往自由和公正。这两年深受新地缘政治局势、俄罗斯侵乌战争和新冠疫情影响。研究还指，有39个国家的言论自由和新闻自由受到越来越大的限制。

疫情加剧影响

其中一名研究报告作者多纳（Sabine Donner）对德国之声表示，新冠疫情、封锁措施以及暂时性的自由限制皆对民主发展产生影响："疫情成为限制民众权利、政府进一步集中权力的机会。但从根本而言，疫情并没有创造出过去不存在的问题。"

贝塔斯曼基金会称，这项研究是同类型研究中规模最大、最全面的。在约120个国家的300名专家、大学和智库协助下，该基金会根据5000页的国家报告编写了这份研究报告。内容对民主、经济发展和政府行动进行分析。报告指，这三方面目前都处于历史最低水平。

民主正缓慢觉醒

面对各种负面报道，报告作者多纳不愿意掩耳盗铃。据其观察，老牌民主国家越来越意识到世界正变得愈发不自由："在过去的两到四年间，人民和政府、包括德国在内的民主国家，都越来越意识到专制主义的挑战。他们比十年前更加自信。但我认为，是我们让这种情况发生的。"

民主过于缓慢且缺乏灵活性？

威权统治者常常以民主制度过于繁琐、欠缺灵活性，跟不上全球竞争步伐来为自己的行为辩护。贝塔斯曼基金会的研究反驳了这样的论点：如果评估政府的行动效率，例如在新冠大流行期间，柬埔寨、委内瑞拉或津巴布韦等非民主的腐败政权的表现最差；效率最低的45个国家均不是民主国家。

白纸运动参与者:“世界不应再支持中国政府”

多纳以中国在疫情期间的表现为例称，在危机时刻，专制国家并不比民主国家更谨慎行事："人们从新冠疫情中看到，当时严格的封锁政策明显不起作用，尽管实施了各种镇压，仍出现大规模抗议活动。专制国家不仅更难认识到错误行为，也更难纠正错误。专制国家也会因为人民对结果不满而承受压力。"

贝塔斯曼基金会表示，中国在新冠危机期间犯了很多错误，但从错误中吸取的教训却很少

贝塔斯曼基金会表示，中国在新冠危机期间犯了很多错误，但从错误中吸取的教训却很少

民间参与是关键

降低专制发展的关键仍在于公民对自由选举、新闻自由和三权分立的参与。如果能在这些方面持续施压，就有可能成功抵御专制倾向。研究列举了肯尼亚和赞比亚近期的选举为例。在欧洲，波兰、摩尔多瓦共和国等国也有积极趋势。

文化或宗教影响扮演的角色则较小。海湾地区的穆斯林国家能否靠自己的力量击退专制倾向？多纳表示："我并不认为这行不通。以台湾或韩国为例，它们曾长期处于专制统治之下，最初在经济上实现现代化。现在，它们已经成为非常稳定和成功的民主国家。这并不存在任何阻碍。"

尽管存在违规和失误，2022年8月的肯尼亚议会选举总体而言取得了成功

尽管存在违规和失误，2022年8月的肯尼亚议会选举总体而言取得了成功

正向案例：台湾、韩国、哥斯达黎加、智利、乌拉圭

这项研究的结论是：民主和法治其实对所有国家都依然是最好的模式。贝塔斯曼基金会在"2024转型指数"的新闻稿中谈到韩国、哥斯达黎加、智利、乌拉圭和台湾等国家时指出："这些国家以法治为基础，不仅在教育、卫生和提高生活水平方面取得了良好的成绩，而且在巩固民主方面也获得成功。"

根据该研究，民主运行良好的地方，政府必须比以往更努力寻求广泛群体的共识。尽管在一个日益两极分化的环境下，这一点变得越来越困难。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

全球范围内民主制度出现势衰？

根据德国贝塔斯曼基金会转型指数 (BTI)，全球威权制国家数量超过民主制国家，这是2004年以来的第一次。公民社会活动人士构成为反威权统治的最后堡垒。

新冠疫情之下 民主压力不小

新冠危机虽对大家都构成打击，但程度大相径庭。已疲于应对数字化挑战和气候保护的各国之间以及社会不同阶层之间，裂痕正在扩大。

韩国民主峰会为何引发中国抗议？

韩国正在举行第三届"民主峰会"，美国国务卿布林肯前往首尔，总统拜登也将线上参与。台湾数位发展部长则在会议上有一个事先录制好的视频发言。

客座评论：一场令人刮目相看的选举

台湾这次选举，意义重大，因为它是民主国家中一个后来居上、学徒超过师傅的典型。但是即将担任第16届中华民国的总统赖清德任重而道远，他如何处理好跟对面中国大陆的关系将涉及台湾以及所在地区的未来走向。

相关内容

14.11.2022 *** U.S. President Joe Biden meets with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G20 leaders' summit in Bali, Indonesia, November 14, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

解码中国：习近平和拜登如何找到共同点？ 11.11.2023

中美两国领导人将于下周在旧金山举行面对面会谈。专家称，这两个对立的大国需要找到共同点，合作应对气候变化等全球性问题。

200408 -- COLOMBO, April 8, 2020 -- Aerial photo taken on April 6, 2020 shows the Marshall Islands-based Mt. Melody bunkering ship in operation at Hambantota International Port, Sri Lanka. Sri Lanka-China joint venture, Hambantota International Port HIP, is set to kick off fuel bunkering operations and support COVID-19 affected supply chains after a ship finished discharging low-sulphur fuel into the port s tanks on Tuesday afternoon. TO GO WITH:Sri Lanka s Hambantota port to support COVID-19 affected supply chains with low-sulphur fuel Photo by /Xinhua SRI LANKA-CHINA-JOINT VENTURE-PORT LiuxHongru PUBLICATIONxNOTxINxCHN

德语媒体: 谁来抗衡中式新殖民主义? 18.04.2022

欧盟的“全球门户”计划能否抗衡中国的“一带一路”？《莱茵法耳茨报》认为，发展中国家很有可能对欧盟的高标准严要求不感兴趣，同时又经不起中国资金的诱惑。《明镜周刊》则注意到习近平、普京这样的专制统治者正在肆意曲解民主。

15.08.2023, USA, Washington: Antony Blinken, Außenminister der USA, spricht während einer Pressekonferenz im Außenministerium. Foto: Alex Brandon/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

布林肯：后冷战时代已经终结 15.09.2023

美国国务卿布林肯在约翰斯·霍普金斯大学发表演讲指出，自二战结束以来基本稳定的国际秩序已经因为专制者崛起、新冠疫情等因素而发生了根本性的改变。美国在新时期的成功将有赖于以灵活的身段与新伙伴的合作。

媒体看中国

Deutschland | Markus Söder | Ministerpräsident von Bayern

德语媒体：巴伐利亚州长的"熊猫外交"

本周六，巴伐利亚州长索德尔将启程前往成都，开始他自称的"熊猫外交"。在德国对华关系中，巴伐利亚州一直以来都扮演着特殊角色，历任州长都是中南海的常客。