研究：欧洲武器进口激增 中国武器出口份额下降

（德国之声中文网）整个世界的武器装备采购正在减少之时，欧洲却在反其道而行之，且军备采购量出现急剧增长--这是斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）最新一份报告的主要结论。这家瑞典研究机构以四年作为一个周期来检视和比较全球武器贸易的发展变化。

该研究所的研究员魏泽曼（Pieter Wezeman）在接受德国之声采访时指出，这份最新报告所体现出来的两个最重要趋势，"一是欧洲国家武器交易量明显增加，二是美国作为全球武器供应国的地位得到明显提升"。

这份报告所调查的时间段是2018到2022年，与前一个四年（2013-2017年）相比，全球武器贸易总量减少了5%。而相比之下，欧洲国家的武器进口--绝大多数是从美国购买--则猛增了47%，其中欧洲的北约成员国武器进口量的增幅甚至高达65%。背后原因其实并不令人意外，那就是乌克兰战争。

乌克兰成为全球第三大武器进口国

在过去，乌克兰作为武器接收国的角色可以说是无足轻重的。也有一部分原因是这个前苏联加盟共和国本身也有制造武器的能力，并且还有很多来自苏联时代的武器库存，所以进口需求很小。从2018到2022这四年期间，从武器进口总量上看乌克兰在世界排名第14，但是如果只看2022这一年的进口量，乌克兰在全球武器进口的排名就跻身第3名。

斯德哥尔摩国际和平研究所在报告中使用了"武器转让"（arms transfers）这个概念，其中包含了武器的买卖交易，以及（无偿的）武器援助--后者是乌克兰在战争中的主要武器来源。而这些援助的武器通常都不是最新研发的装备，而是来自捐助国的旧库存。

正是出于这个原因，交付给乌克兰的武器总价值相对来讲并不是很高。根据SIPRI的统计，在2022这一年中，美国向乌克兰输送的军事装备总价值，并不能与其向科威特、沙特阿拉伯、卡塔尔和日本出售的武器总价值相比。主要原因是这四个武器进口大国购买的都是非常先进的新型武器，比如战斗机。基辅方面虽然也一直要求得到战斗机，但是到目前为止西方盟友在这方面尚未松口。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹1主战坦克 德国政府2月3日向乌克兰发放了豹1主战坦克的出口许可证。豹1坦克是二战后为联邦国防军研制的第一款主战坦克，生产于1960年代中期至1980年代中期。2月7日，德国经济部批准向乌克兰提供178辆豹1A5型坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 豹2坦克 豹2坦克是主要服役于德国联邦国防军的主战坦克，总共有A1到A7等多个型号。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。德国政府发言人黑贝施特赖特（Steffen Hebestreit）1月25日证实，德国打算从联邦国防军库存中向乌克兰提供14辆豹2A6主战坦克。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。德国准备总共向乌克兰提供40辆“黄鼠狼”步兵战车。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 陆基防空系统Iris-T SLM Iris-T SLM是一种陆基防空系统，是德国代傲防务公司制造的Iris-T防空系统的升级版。该系统可保护城市和军队免受多次同时发生的空袭。它被认为是2022年最先进的防御系统之一，射程长达40公里，售价1.4亿欧元，属于北约的中程防空系统。去年10月，德国将首批一套Iris-T SLM移交给乌克兰武装部队。德国计划总共提供4套该系统。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 猎豹式自行高射炮 猎豹式自行高射炮是德国向乌克兰提供的首款重武器。这款防空炮具有良好的越野性能，能够紧随装甲部队行动，为前线作战单位提供低空防卫。到目前为止，德国总共交付了30辆猎豹式自行高射炮，还有7辆即将交付。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ Mars II多管火箭发射系统 德国已经向乌克兰提供了5套MARS II 多管火箭系统。该系统可以发射与美国“海马斯”系统相同的导弹。Mars-II每分钟能够发射多达12枚导弹，射程超过70公里。不仅如此，导弹发射器系统可以使用GPS或投雷导弹进行制导。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “海狸”装甲架桥车 装甲架桥车主要用于快速架设桥梁，令部队迅速通过河流，普遍装备于工兵部队。战时对于恢复被破坏的基础设施以及向平民众提供食品和药品都非常重要。到目前为止，德国已经向乌克兰交付了三辆“海狸”装甲架桥车，接下来还会提供13辆。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供哪些“大杀器”？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。



法国的武器出口政策取得成效

根据这份报告，全世界最主要的五个武器出口国按照排名依次是美国、俄罗斯、法国、中国和德国。与上一份报告相比，这个排名次序并没有发生变化，但是每个国家的出口数量却有了明显改变。比如美国，虽然仍是第一，但其武器出口总量与上一个四年相比增长了14%，如今在全球武器贸易中占据了40%的份额。

法国的增幅则更为强劲，达到了44%。这使得该国作为第三名的地位更加稳固。根据SIPRI的研究，这样的大幅波动并非罕见，因为有些利润丰厚的巨额订单只会出现在某些特定时间段内。研究员魏泽曼指出，德国在相同时间段的军备出口暴跌了35%，也可以从这个角度去解释。"但是法国武器出口的变化却更是由于结构性的因素。法国对自己的军工产业进行了大力扶持，这一政策在过去十年里取得了显著成功。"

中国作为国际武器出口国的地位下降

这一点变化，德国总理肖尔茨在不久前访问印度时也深有体会。他此行的目的之一，也是说服印度降低对俄罗斯武器的依赖性。然而近年来，法国已经稳住了印度第二大武器供应国的地位，相比之下德国在这方面却并无建树。

德国总理肖尔茨今年2月访问印度

值得注意的还有中国军备出口减少了23%，尤其是与其整体经济的重要性相比，中国作为全球武器出口国的地位并不显著。魏泽曼对此分析指出："中国未能成功跻身一些最为重要的军备市场，其中一部分纯粹是出于政治原因。"比如，中国就不会向自己的对手邻国印度出口武器。"令人意外的是，在中东地区的大多数国家那里，中国作为武器供应国也未能对美国和欧洲的地位构成挑战。"

非洲武器进口减少不意味着更和平

欧洲国家武器进口量的激增，导致欧洲在全世界武器交易中所占的份额明显提升，从2013-2017年期间的11%上升到了2018-2022年期间的16%。而世界其它地区的武器交易量则全部回落。

非洲其中是最为极端的一个案例，降幅达到40%。"但这并不意味着非洲变得更和平了"，魏泽曼强调。SIPRI统计的武器交易量"和使用武器的冲突数量并不成正比"。在非洲虽然有许多武装冲突，"但是这些国家往往承担不起大量采购先进武器的费用，所以这些地区的武器交易总量相比冲突数量来说是更低的"。

德国向埃及出口的209级潜艇

俄罗斯扩大在马里的影响力

至少在撒哈拉以南的非洲地区，俄罗斯已经超越中国，成为更加重要的武器供应国。马里就是其中一个案例。这个西非国家过去从很多国家进口武器，包括法国和美国。在2020/21年政变之后，法国和美国明显减少了对该国的武器出口，但是俄罗斯的军火销量却不断增加。

政治分歧影响到军备合作的另一个案例就是土耳其：2013-2017年之间，这个北约成员国是美国第七大武器买主。而自从埃尔多安总统与华盛顿方面不和之后，土耳其在2018到2022年在美国军火购买方中的排名落到了第27位。

订单预示着未来趋势

未来哪个国家将会在国际武器贸易中独占鳌头？为了回答这个问题，斯德哥尔摩和平研究所对主要武器出口国的军火制造商所接收的订单进行了分析。研究人员尤其关注的是战斗机、战斗直升机以及像航空母舰、驱逐舰、护卫舰和潜艇这样的大型战舰。这些武器装备系统的订单价值往往都特别高。

从这些订单来看，美国仍然将是遥遥领先的全球最大武器供应国。仅从全世界战斗机和战斗直升机的订单中六成都在美国军火商手中这一点，就能得出这一结论。单单2022这一年，就有13个国家从美国军工企业那里订购了一共376架次的战斗机和直升机。

法国那里也有很多的飞机和舰艇订单，其作为世界主要武器出口国的地位应该会进一步得到巩固和提升。相比之下德国的情况有点喜忧参半：目前没有任何飞机和直升机的订单，但是德国造船厂正在制造大量的海军舰艇。而俄罗斯虽然是第二大武器供应国，目前却没有多少军火订单--主要因为很多原本可以出口的武器，现在都用在了乌克兰的战场上。

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