 研究机构预测：台湾经济增长2.71% | 经济纵横 | DW | 16.12.2020

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经济纵横

研究机构预测：台湾经济增长2.71%

尽管受疫情影响，台湾以贸易为导向的经济今年仍将增长2.71%，2021年将增长4.24%——这是台湾顶尖的中央研究院经济所周三做出的预计。

Symbolbild Taiwan Hi Tech

对新技术应用的市场需求推动了台湾信息、计算机和电信产业的相关出口

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台积电创始人张忠谋将于11月20日作为台湾代表参加线上举行的亚太经合组织“经济领袖会议”。台湾民间团体呼吁他在会议期间倡议成立亚太人权法院，并向中国政府提出包括李明哲在内的人权遭迫害者名单。

美国国务卿蓬佩奥10日宣布，将在11月20日与台湾举行经济对话。随着拜登胜选，专家预测他的团队会持续增进与台湾的经贸关系。

（德国之声中文网）台北的中央研究院经济所表示，尽管疫情对全球市场带来震荡，但由于政府一系列行之有效的公共卫生措施以及经济扶持项目，台湾得以维持经济的正增长。

截至12月中旬，台湾新冠病例总数为750例，死亡7例。所有感染病例中，本土病例为55例，最近一例报告于4月12日。

该研究所补充说，对远程会议等新技术应用的市场需求扩大，从而推动了台湾信息、计算机和电信产业的相关出口。

经济所研究员周雨田（Chou Yeu-tien）表示，鉴于新冠疫苗研发的进展，可以预计，全球经济2021年将初步复苏，个人消费支出将增加，投资也将扩大。

不过，该研究所也表示，明年经济增速可能在3.16-5.42%的区间内，取决于疫情缓和的速度、美中贸易摩擦的走向以及海峡两岸关系的状况。

中研院经济所的预测比台湾官方统计部门的数字更为乐观。后者11月27日发布预测称，扣除通胀因素后，2020年GDP增速将达到2.54%，2021年将达到3.83%。

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