 研究机构：第二波疫情让德国经济再受挫 | 经济纵横 | DW | 17.12.2020

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经济纵横

研究机构：第二波疫情让德国经济再受挫

鉴于第二波疫情凶猛，基尔世界经济研究所将２０２１年德国经济增长预测调低至３.１％，并预估德国经济今年衰退5.2％。而德国在华企业大部分已恢复疫情前的生产水平。

Deutschland Covid-19 | Geschlossene Bars in Berlin

德国采取严格防疫措施，各地餐厅、酒吧等已歇业多时

（德国之声中文网）在本周四（12月17日）发布的景气预测中，基尔世界经济研究所（IfW Kiel）将德国明年ＧＤＰ预期增长率从先前的４.８％降至３.１％。该所同时预测德国经济今年衰退５.２％，略好于先前衰退5.5%的预估。

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这是一场马拉松式的会议，并且代价不菲：德国联邦议院财政预算委员会经过17个半小时的磋商，终于拿出了2021年的财政预算草案。额外的支出主要来自卫生等领域，以及数百亿的经济救助计划。

疫情之下，德国一些企业与中国的关系愈发紧密，虽然德国政府担心由此对华的依赖程度会加强，但除此之外没有其它选项。

中国新近发布的PMI数据显示，制造业景气创数年来新高。分析认为，尽管供给侧的复苏远快于需求，不过，中国经济逐渐恢复活力对德企是个好消息。

该所经济学家认为，第二波疫情让德国经济受到明显打击，但不会出现今春那样的危机。复苏会因此延缓半年，但之后将出现强劲反弹。

该经济预测中心负责人斯蒂芬·库斯（Stefan Kooths）说，与消费有关的行业将再次受到冲击，但得益于稳固的海外业务，工业不会再次被“碾压”，这首先要归功于世界经济，尤其是中国经济的复苏。

不过，由于经济发展疲软，就业市场复苏将延迟。明年德国全年平均失业率将升至６.１％，略高于今年的５.９％。基尔世界经济研究所还估计，至今年１０月，新冠疫情已导致德国８６万个工作岗位流失。

大部分驻华德企恢复生产

德国驻华商会本周四公布的一项调查显示，７２％接受调查的在华德企已恢复正常生产。驻华商会董事会成员菲格（Andreas Feege）表示，目前的指标显示中国经济将持续复苏。

但新冠疫情对经济的影响仍然明显。大约一半受调查企业表示，需求量仍未恢复到危机前的水平。在疫情冲击下，中国今春经济萎缩６．８％，为１９９２年来首次负增长。但由于控制了疫情，中国经济数月来保持增长势头。

观看视频 02:57

又双叒叕检测：德企员工的艰辛返华之旅

 

乐然／石涛（德新社）

 

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