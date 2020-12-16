研究机构：第二波疫情让德国经济再受挫

（德国之声中文网）在本周四（12月17日）发布的景气预测中，基尔世界经济研究所（IfW Kiel）将德国明年ＧＤＰ预期增长率从先前的４.８％降至３.１％。该所同时预测德国经济今年衰退５.２％，略好于先前衰退5.5%的预估。

该所经济学家认为，第二波疫情让德国经济受到明显打击，但不会出现今春那样的危机。复苏会因此延缓半年，但之后将出现强劲反弹。

该经济预测中心负责人斯蒂芬·库斯（Stefan Kooths）说，与消费有关的行业将再次受到冲击，但得益于稳固的海外业务，工业不会再次被“碾压”，这首先要归功于世界经济，尤其是中国经济的复苏。

不过，由于经济发展疲软，就业市场复苏将延迟。明年德国全年平均失业率将升至６.１％，略高于今年的５.９％。基尔世界经济研究所还估计，至今年１０月，新冠疫情已导致德国８６万个工作岗位流失。

大部分驻华德企恢复生产

德国驻华商会本周四公布的一项调查显示，７２％接受调查的在华德企已恢复正常生产。驻华商会董事会成员菲格（Andreas Feege）表示，目前的指标显示中国经济将持续复苏。

但新冠疫情对经济的影响仍然明显。大约一半受调查企业表示，需求量仍未恢复到危机前的水平。在疫情冲击下，中国今春经济萎缩６．８％，为１９９２年来首次负增长。但由于控制了疫情，中国经济数月来保持增长势头。

乐然／石涛（德新社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。