研究机构：华为有望回归5G手机市场

（德国之声中文网）据路透社援引研究机构报道，中国华为技术有限公司（Huawei Technologies）正计划在今年年底前重返5G智能手机行业，这标志着华为在美国政府下达禁令削弱其消费电子业务后可能卷土重来。

华为、中芯 抱团取暖

三家关注中国智能手机行业的第三方技术研究公司告诉路透社，华为应该能够利用自身在半导体设计工具方面的进步，以及中芯国际(SMIC)公司的生产制造，在中国国内采购5G芯片。

这些公司援引包括华为供应商在内的业界消息人士声称，由于与客户签有保密协议，他们不愿透露姓名。

华为拒绝了路透社的置评要求。中芯国际也没有回应。

華為的危機感

华为近三年来一直挣扎在“活下来”的模式，重返5G手机市场将标志着华为的胜利。华为消费者业务营收在2020年达到峰值，为4830亿元（约合670亿美元），一年后暴跌近50%。

这家总部位于深圳的科技巨头曾一度与苹果和三星争夺全球最大手机制造商的地位，直到美国从2019年开始一轮轮限制措施，封堵其获得最先进机型所必需的芯片制造工具的渠道。

2020年5月，美国商务部宣布，在全球范围内阻止向华为供应芯片。三个月后又加码封杀华为，要求半导体厂商凡包含美国技术和软件研发制造，都要获美国政府许可，才可以向华为及其供应商供货，此举目的在于阻止华为藉第三方取得美国芯片。

美国以及后来欧洲多国政府称华为存在安全风险，但华为否认这一指控。从那时起，华为仅使用库存芯片销售了有限批次的5G机型。

根据咨询公司Canalys的数据，尽管华为今年第一季度在中国的市场份额上升至10%，也由于华为仍在销售上一代4G手机。去年华为在全球手机销售榜上的排名跌至谷底。

华为5G手机的未来

一家研究公司向路透社表示，预计华为会采用中芯国际的N+1制造工艺。但由于可用芯片的良品率预计低于50%，5G设备出货量将限制在200万至400万部左右。另一家公司预计出货量可能达到1000万部，但未提供更多细节。

根据Canalys的数据，华为在2019年全球智能手机市场的出货量达到2.406亿部，这是其出货量最高的一年。

具有国家背景的《中国证券报》本月报道称，华为已将2023年的手机出货量目标从年初的3000万部上调至4000万部，但未提及重返5G手机市场的消息。

如今上述三家研究公司声称，华为今年可能生产5G版旗舰机型，如iPhone的竞争对手P60，2024年初还可能推出新机。研究公司称，他们的预测是基于与华为供应链联系人核实后的信息和公司最近的公告。

然而，美国的限制措施切断了华为与谷歌Android操作系统以及大多数Android应用所依赖的开发者服务的联系，限制了华为手机在中国以外地区的吸引力。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



提升老设备做新芯片

这些研究公司指出，华为3月份宣布在电子设计自动化(EDA)工具方面取得突破，这些工具适用于14纳米以上芯片的技术生产。

芯片设计公司使用EDA软件制作芯片蓝图，然后在晶圆厂批量生产。

研究公司援引自己的行业消息来源称，华为的EDA软件可以与中芯国际的N+1制造工艺配合使用，制造出相当于7纳米的芯片，这种强大的半导体通常用于5G手机。

华盛顿禁止中芯国际从荷兰公司ASML获得一种被称为EUV的先进芯片制造设备。这种设备在制造7纳米芯片的过程中至关重要。

但是一些分析师发现，有迹象表明中芯国际已经通过调整更低级的DUV设备成功生产出7纳米芯片，中芯国际仍然可以从ASML购买到这种设备。

另有一家研究公司表示，它注意到华为已经要求中芯国际今年为5G产品生产14纳米以下的芯片元件。

哥本哈根商学院的芯片专家富勒（Doug Fuller）表示，预计不到50%的良品率意味着华为自主生产的5G芯片“将成本高昂”。富勒说：“我想如果华为愿意承担成本，他们可以这样做，但我认为这种芯片在价格上没有竞争力。”

(路透社)

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