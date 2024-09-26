研究机构下调德国经济展望：从“微增”到“微减”

几大经济研究机构再度下调了原本就不乐观的今年德国经济预估。受能源价格上涨、经济结构转型以及中国竞争压力的影响，今年德国经济将总体下滑0.1%。

（德国之声中文网）周四发布的德国经济秋季评估报告中称，2024年，德国国民经济生产总值有可能会减少0.1%。而今年三月发出的评估报告中还曾认为今年可以实现0.1%的经济增长。对2025年的经济预估也从原本1.4%的增长下调至0.8%，2026年则可以实现1.3%的增长。

德国经济研究所评估及经济政策部负责人达尼-科内德里克（ Geraldine Dany-Knedlik）表示：“除市场氛围低迷之外，结构性调整也对德国经济造成了负面影响。去碳化、数码化、人口变化以及来自中国强有力的竞争压力引发了结构性的调整进程，而这一切都对德国经济的增长前景造成了负面影响。”

过去两年以来，德国经济一直裹足不前。德国经济研究所表示，明年开始，德国经济有望出现缓慢的复苏势头，但短期内将无法恢复至疫情前的水平，尤其是工业界将面临极大的压力。能源价格上涨以及中国高品质工业产品带来的竞争压力，令德国产品在国际市场不断受到挤压。而全球市场的疲软则体现在订单减少方面。

多家德国经济研究机构认为，加工行业所面临的问题则主要体现在投资减少方面。持续高企的利率水平以及经济和地缘政治的不确定性，无论是对企业投资，还是对私人消费可能都产生了负面影响。评估报告中称：“对私人家庭而言，他们更倾向于储蓄，而不愿将余钱用来购房修屋或用于消费。”

联合评估报告：通货膨胀率将逐渐趋缓。 图像来源: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

失业率有可能会继续攀升

持续的市场疲软也将会对就业市场造成冲击。今明两年内，失业率有可能会上升至6%。而直到2026年，失业率才有可能恢复至2023年5.7%的水平。评估报告中称：“经济停滞在就业市场上留下了明显的痕迹。”

经济学家们相信，通货膨胀问题会出现明显缓解。继去年通货膨胀率一度达到5.9%之后，今年的通胀将回落至2.2%的平均水平。而今后两年的通胀将在2%的水准上浮动。

德国经济联合评估报告是德国政府进行十月经济形势评测的重要参考，也是制定税收评估的基础。联邦经济部出台的春季评估中，认为今年德国可以实现0.3%的经济增长，明年可增长1%。联合评估报告是由基尔世界经济研究所和柏林德国经济研究所等多家机构联合起草的。

（德新社）

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