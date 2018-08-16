 研究：未来数年炎夏将持续 | 科技环境 | DW | 26.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

研究：未来数年炎夏将持续

今年夏天不寻常的热。法国和荷兰研究者预计，这一趋势可能会持续到2022年。

Mitteleuropa aufgenommen aus der ISS (picture-alliance/dpa/ESA/A. Gerst)

DW.COM

1后面好几个零的数字又出现了：继农民之后，德国各州政府估算结果也显示今年夏天异常高温给农业生产带来了十几亿欧元的损失。但德国的农业部长却不这么认为。 (11.08.2018)

科学家警告，巴黎气候协定实施后，地球仍可能升温摄氏5度。 这种「温室」(hothouse)气候将使世界部分地区不适合人居。德国之声访问这些研究者，瞭解事态严重性。 (07.08.2018)

这一急剧缩减使科学家们面对一个"令人不安的谜"。这个全球最大的帝企鹅种群生活在南极洋。是人类带来的猫吃掉了它们的幼崽？ (05.08.2018)

今夏，多国受到严重的高温干旱天气困扰。科学家认为，全球气候变化导致出现极端高温天气的几率上升。中国华北平原甚至将不再适合人类生存。这气候变化与极端天气之间的关联，究竟是如何被证实的呢？ (01.08.2018)

（德国之声中文网）法国和荷兰研究者预计，2018-2022年，全球有58%的可能性会更炎热，2018-2021年的这一可能性是72%。

法国布雷斯特大学海洋物理与远程传感实验室的塞维利克（Florian Sevellec）以及荷兰皇家气象研究所的德赖杰豪特（Sybren Drijfhout）所预测的是全球平均气温，而非地区气温。

他们所使用的是一种新的预测方法：统计学模型。传统上，对气温的预测要考虑到气候的各种物理指标。而统计学模型则是以过去的数据为依据，预测未来。其算法简单，10年的预测在计算机上只用22毫秒就可完成。

不过，即便是更为繁复、详尽的传统气温预测，所得出的结果，也可能与实际情况有出入。正如降雨概率，人们可能会因为超过50%而决定带伞，对气温的预测也是一样，研究者是判断有多大的可能性气温会升高。

此外，气温的变化趋势有时会发生突变。比如，全球变暖的趋势在1998年后出现暂停，在2012年重新恢复。

对于荷兰和法国两位研究者的预测，德国马克斯-普朗克气象研究所的穆勒（Wolfgang Müller）指出，可惜并非地区性的气温预测，因为对于农业而言，这才是重要的。全球平均气温的预测可能对再保险业有参考价值。

德国一个全国范围内的中期气候预测项目Miklip计算得出的结论是，欧洲、亚洲部分地区和北美将特别受到炎热天气影响。

相关内容

Schlafen im Supermarkt in Helsinki

欧洲热死人？避暑有高招！ 11.08.2018

连续数星期，欧洲全境高温难耐：有人热得不行，有人却硬是不服，想方设法避暑。

Bildergalerie Hitzewelle in Europa Italien

气候变化致全球热浪滚滚？中国华北最受伤！ 01.08.2018

今夏，多国受到严重的高温干旱天气困扰。科学家认为，全球气候变化导致出现极端高温天气的几率上升。中国华北平原甚至将不再适合人类生存。这气候变化与极端天气之间的关联，究竟是如何被证实的呢？

Spanien Ausgetrockneter Grund eines Stausees in Alcora

气候协定挡不住 「温室地球」恐飙高五度 07.08.2018

科学家警告，巴黎气候协定实施后，地球仍可能升温摄氏5度。 这种「温室」(hothouse)气候将使世界部分地区不适合人居。德国之声访问这些研究者，瞭解事态严重性。

文化经纬

China TV Serie Empress of China Hauptdarstellerin Fan Bingbing (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

专访：明星赚大钱 到底是否合理？

因为崔永元的爆料、范冰冰的疑似“失联”，中国明星大腕们的收入再次成为人们关心的话题。不过，即便没有阴阳合同、偷税漏税，中外“范冰冰们”的收入也不低。德国经济学者为我们分析了“天价片酬”道理。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 