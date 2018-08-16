研究：未来数年炎夏将持续

（德国之声中文网）法国和荷兰研究者预计，2018-2022年，全球有58%的可能性会更炎热，2018-2021年的这一可能性是72%。

法国布雷斯特大学海洋物理与远程传感实验室的塞维利克（Florian Sevellec）以及荷兰皇家气象研究所的德赖杰豪特（Sybren Drijfhout）所预测的是全球平均气温，而非地区气温。

他们所使用的是一种新的预测方法：统计学模型。传统上，对气温的预测要考虑到气候的各种物理指标。而统计学模型则是以过去的数据为依据，预测未来。其算法简单，10年的预测在计算机上只用22毫秒就可完成。

不过，即便是更为繁复、详尽的传统气温预测，所得出的结果，也可能与实际情况有出入。正如降雨概率，人们可能会因为超过50%而决定带伞，对气温的预测也是一样，研究者是判断有多大的可能性气温会升高。

此外，气温的变化趋势有时会发生突变。比如，全球变暖的趋势在1998年后出现暂停，在2012年重新恢复。

对于荷兰和法国两位研究者的预测，德国马克斯-普朗克气象研究所的穆勒（Wolfgang Müller）指出，可惜并非地区性的气温预测，因为对于农业而言，这才是重要的。全球平均气温的预测可能对再保险业有参考价值。

德国一个全国范围内的中期气候预测项目Miklip计算得出的结论是，欧洲、亚洲部分地区和北美将特别受到炎热天气影响。