 研究显示辉瑞疫苗对5至11岁儿童安全有效 | 科技环境 | DW | 20.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

研究显示辉瑞疫苗对5至11岁儿童安全有效

最新出炉的实验结果显示，BioNTech和辉瑞生产的新冠疫苗对5至11岁的儿童是安全有效的。

Kinder beim Unterricht

大多数西方国家还没有为幼儿接种疫苗

（德国之声中文网）BioNTech和辉瑞周一（9月20号）表示，他们联合生产的新冠疫苗对5至11岁的儿童是安全有效的。

德国的BioNTech和美国制药巨头辉瑞在一份联合声明中指出：“在5至11岁的接种者中，该疫苗是安全的，耐受性良好，并显现出强大的中和抗体反应。” 超过2200名儿童参加了该项实验，这两家公司承诺将尽快向欧盟、美国和世界其他地区的监管机构提交实验数据。

疫苗试验中的儿童接受了两剂10微克的疫苗，两剂间隔21天，年龄稍长的接种者则大多接受两剂30微克的疫苗。较小的剂量意味着儿童经历的副作用要比其他年龄组更小，如手臂酸痛或疼痛等。

观看视频 05:00

事实核查：新冠疫苗会改变DNA吗？

各國儿童冠状病毒病例激增  

该声明发表时，正值美国和世界其他地区的儿童新冠病例激增之际。辉瑞公司首席执行官艾伯乐（Albert Bourla）表示：“我们期望将疫苗提供的保护扩大到更年轻的群体，”

美国食品和药物管理局（FDA）已经批准BioNTech-辉瑞疫苗用于年仅12岁的儿童，其他疫苗制造厂，如莫德纳和强生，也正在幼龄儿童身上测试其疫苗。以色列已经为5至11岁的儿童接种疫苗，古巴也为了能重新开放学校而为两岁的幼儿接种疫苗。

之前由于缺乏关于安全性和有效性的数据，许多西方国家一直不愿意给儿童接种疫苗，这次的实验结果将有助于学童返回学校上课。

 

 

（美联社、法新社）

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

事实核查：应该让孩子接种新冠疫苗吗？

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？  

中国批准科兴疫苗对儿童青少年紧急使用

中国科兴公司董事长尹卫东周五（6月4日）接受中国央视（CCTV）采访时说，中国已批准在3至17岁的人群中紧急使用科兴生物的新冠疫苗。何时向年轻群体提供疫苗取决于卫生部门制定的疫苗接种策略。  

古巴开始为幼儿接种新冠疫苗 

古巴成为全球首个让两岁以上儿童接种 COVID-19新冠疫苗的国家。这个加勒比国家自己研制的疫苗未获世卫组织认证。   

BioNTech/辉瑞疫苗开始儿童临床试验

BioNTech/辉瑞疫苗正在对12岁以下儿童及婴儿进行临床测试，预计年底之前可以获得试验数据。该公司希望孩子们可以在2022年初打上这种疫苗。  

相关内容

--FILE--A netizen browses an online image of Weibo, the Twitter-like microblogging service of Sina.com, in Shanghai, China, 21 January 2016. Chinese social media giant Sina Weibo removed or blocked gay-themed content on Friday (13 April 2018) as part of a campaign to purify the online environment, but has triggered controversy. The main targets include pornographic, violent and gay-themed cartoons, pictures, videos and articles, as well as content such as slash, gay, boys love and gay fictional stories, according to a notice posted by the administration account of Sina Weibo, the Chinese Twitter-like platform with more than 392 million active monthly users. The three-month campaign is intended to further make a clean and harmonious community environment and is based on laws and regulations, such as the Cyber Security Law, Sina said. Foto: Wang Yadong/Imaginechina/dpa |

网友抱怨疫苗遭威胁 微博监督员被禁言  30.08.2021

中国社交媒体微博上，一位对国产疫苗表达质疑的用户被封号。网友的追踪讨论显示，其实问题出在微博的“社区监督员”身上。微博决定将这位监督员清退、禁言。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 18.05.21 *** People receive a coronavirus disease (COVID-19) vaccine at a clinic run by the Philadelphia Department of Public Health in partnership with the Black Doctors COVID-19 Consortium to encourage all eligible teenagers to get vaccinated in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., May 18, 2021. REUTERS/Hannah Beier

新冠疫苗：美FDA专家委员会不建议普遍接种加强针  18.09.2021

美国食品药物监管局咨询委员会投票否决了普遍施打新冠疫苗加强针建议，而只同意对 65 岁以人群和高风险人群施打。 此前，美国卫生官员宣布，计划从9月20日开始向所有美国人提供加强针。

January 28, 2021, Brussels, Puglia, Belgium: Pfizer-BioNTech vaccination at the Malibran retirement home in Brussels, Belgium, on January 28, 2021. (Credit Image: © Valeria Mongelli/ZUMA Wire

台湾政府：首批BNT疫苗8月下旬出厂 26.08.2021

台湾购买BNT一事一度成为台湾、中国、德国三方的外交及政治角力事件，如今台湾政府证实，首批BNT疫苗将于8月下旬出厂，比原先预计的时程来得更早。

广告

经济纵横

Taiwan droht, China in neuem Streit um Obst vor die WTO zu bringen

释迦莲雾禁输中国 台湾公布因应措施

自半年前的凤梨禁令后，中国又宣布暂停台湾释迦(又称番荔枝)和莲雾输入。面对突如其来的消息，台湾方面强烈不满地同时，也立即公布了应对方案。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  