研究显示辉瑞疫苗对5至11岁儿童安全有效

（德国之声中文网）BioNTech和辉瑞周一（9月20号）表示，他们联合生产的新冠疫苗对5至11岁的儿童是安全有效的。

德国的BioNTech和美国制药巨头辉瑞在一份联合声明中指出：“在5至11岁的接种者中，该疫苗是安全的，耐受性良好，并显现出强大的中和抗体反应。” 超过2200名儿童参加了该项实验，这两家公司承诺将尽快向欧盟、美国和世界其他地区的监管机构提交实验数据。

疫苗试验中的儿童接受了两剂10微克的疫苗，两剂间隔21天，年龄稍长的接种者则大多接受两剂30微克的疫苗。较小的剂量意味着儿童经历的副作用要比其他年龄组更小，如手臂酸痛或疼痛等。

各國儿童冠状病毒病例激增

该声明发表时，正值美国和世界其他地区的儿童新冠病例激增之际。辉瑞公司首席执行官艾伯乐（Albert Bourla）表示：“我们期望将疫苗提供的保护扩大到更年轻的群体，”

美国食品和药物管理局（FDA）已经批准BioNTech-辉瑞疫苗用于年仅12岁的儿童，其他疫苗制造厂，如莫德纳和强生，也正在幼龄儿童身上测试其疫苗。以色列已经为5至11岁的儿童接种疫苗，古巴也为了能重新开放学校而为两岁的幼儿接种疫苗。

之前由于缺乏关于安全性和有效性的数据，许多西方国家一直不愿意给儿童接种疫苗，这次的实验结果将有助于学童返回学校上课。

（美联社、法新社）

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