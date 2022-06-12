研究：早期奥密克戎感染防不了新的变异毒株

（德国之声中文网）最新研究结果表明，最早期的新冠病毒奥密克戎(于2021年11月在南非首次发现) 感染者，可能容易再次感染后来的奥密克戎变异毒株，哪怕他们已经接种了疫苗并打了加强针。
来自中国的研究人员周五（6月17日）在《自然》杂志上发表研究报告称，接种过疫苗、但仍感染了奥密克戎BA.1的患者身体里产生了可以中和该病毒以及原始新冠病毒2（ SARS-CoV-2）的抗体，但现在流行的奥密克戎亚系出现突变，能够逃避这些抗体。
目前美国大部分新冠患者感染的是奥密克戎BA.2.12.1，以及占感染病例21%以上的奥密克戎BA.5和 BA.4，其中包含的突变在奥密克戎BA.1和 BA.2中并不存在。
研究人员在试管实验中发现，这些新的亚系“明显避开了新冠病毒2（SARS-CoV-2）感染和接种疫苗带来的中和抗体”。
实验还表明，礼来药厂的单克隆抗体药物bebtelovimab和阿斯利康Evusheld中的成分cilgavimab仍然可以有效中和BA.2.12.1和BA.4/BA.5。
同时研究人员警告说，基于BA.1病毒的疫苗增强剂，如辉瑞和莫德纳正在开发的疫苗，“可能无法实现针对新的奥密克戎变种的普遍保护。”
“最重要的是及时更新疫苗接种”
此前有尚未经过同行评审的研究表明，未接种疫苗的人感染奥密克戎后，不太容易产生免疫反应来保护他们免受其他病毒变体的感染。
“我个人认为，虽然接种奥密克戎特异性疫苗可能有一些好处，但与现有的疫苗和加强针相比，好处不大。”康涅狄格州纽黑文耶鲁医学院传染病研究员奥格布阿古（Onyema Ogbuagu）说。他没有参与这项新的研究。
专家表示，人们应该尽量去打疫苗、打加强针，“尽管存在免疫逃逸，但疫苗仍能预防严重疾病”
“尽管存在免疫逃逸，但疫苗仍能预防严重疾病。”奥格布阿古说，“如果你需要打加强针，那就去打。我们从临床上了解到，最重要的是及时更新疫苗接种”，这样才能维持血液中循环的高水平抗体。
纽约市西奈山伊坎医学院的微生物学和传染病研究员加西亚-萨斯特(Adolfo Garcia-Sastre)建议，针对多种病毒变异毒株的疫苗，或者能在病毒最初进入的鼻粘膜时就产生免疫力的鼻内疫苗，可能会带来更好的保护效果。
没有参与这项研究的加西亚-萨斯特说，等到针对一种特定变异性疫苗问世时，一种新的变异毒株很可能已经取代了原来的变异。
（路透社）
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最悲惨的事情
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成千上万儿童至少失去父母一方
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作者: Kevin Mertens