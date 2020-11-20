研究：日语、韩语发源于中国东北 

（德国之声中文网）一项综合语言学、基因学和考古学求证的跨学科研究显示，包括现代日语、韩语、蒙古语和土耳其语在内的众多语言可能有着共同的源头，其使用者的祖先是约9000年前生活在今中国东北部的农耕居民。

这些语言所属的阿尔泰语系、或称泛欧亚语系语言的起源和早期传播，是亚洲史前史研究中一个最具争议的话题。这些语言虽然有很多共同之处，但多数产生于后期的文化交流。不过早有研究显示，它们有着共同的起源，但这一源头在何处，迄今尚无定论。

属于泛欧亚语系的有98种语言，其中包括韩语、日语、多种突厥语、蒙古语以及在西伯利亚和中国东北存在的多种通古斯语。

本周三发表在《自然》杂志上的最新研究揭示，数以亿计的该语系语言使用者有着共同的祖先，他们是新石器时代生活在中国辽河流域、种植小米的农民。随着这些农民后来迁移到东北亚广大地区，他们的语言向北向西流传到西伯利亚和中亚草原，向东被带到朝鲜半岛和日本列岛。

小米在东亚农耕文明的传播中扮演了重要角色

现代汉语有着另一个源头，汉藏语系语言的鼻祖大约与阿尔泰语系出现在同一时期，也与小米农耕相关，但地点在黄河流域。

研究团队由来自英国、法国、德国、中国、日本、韩国、俄罗斯、捷克、荷兰和新西兰的研究者组成。他们为98种语言的词汇概念设计了一个数据库，找出了与农耕相关的核心传承词汇，绘出了一张语言族谱。

马克斯-普朗克人类历史研究所的考古学家、作者之一哈德森（Mark Hudson）介绍说，他和同事研究了中国、日本、朝鲜半岛和俄罗斯远东的255处考古遗址，比较了陶器、石器、动植物遗骸等人类遗迹之间的相似之处，还研究了来自不同地点的269份古代农作物遗存样本的产生年代。

结果显示，中国东北的农民后来开始种植水稻和小麦，来补充小米。当这些族群在公元前1300年左右来到朝鲜半岛，并在公元前1000年左右从那里迁到日本时，这种农作物的“谷物篮”得到传播。

最新研究还加入了基因比较

此外，科学家们还分析了23具出土遗骸的基因，将其与现存的9500年前生活在东亚和北亚的人类基因数据，以及今天这一地区居民的基因进行比照。结果证实了此前的一个认知：日本和朝鲜半岛居民的祖先来自西辽河流域。这推翻了认为泛欧亚语族语言使用者之间没有基因关联的观点。

“一个人的语言、文化和族群的根可能不在你所处的国界之内，接受这样一个现实一定程度上是重新定义自己的身份认同”，研究报告主要作者、德国马克斯-普朗克人类历史研究所的考古语言学者罗比茨（Martine Robbeets）说，很多人还并不情愿这样作。

她说：“日本、韩国、中国这样有实力的国家常常被描述为代表一种语言、一种文化、一个基因图谱。但让有民族主义诉求的人感到不爽的一个事实是，包括亚洲在内，所有语言、文化和人类都是混合的产物。”



（路透社、wissenschaft.de）

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