 研究：新冠病毒比已知更早就开始传播 | 科技环境 | DW | 25.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

研究：新冠病毒比已知更早就开始传播

美国科学家经过对血液样本的测试发现，该国2019年12月已经出现本土患者；而英国科学家用模型推算出新冠病毒在中国感染人的最早时间点。

China | Coronavirus | WHO Experten in Wuhan

中国首个确诊的新冠病例于2019年12月8日患病。但世卫溯源专家认为，新冠病毒已在更早的时候就开始传播

DW.COM

去年意大利科学家发表论文，称早在武汉发生新冠疫情之前，意大利就已发现了感染该病毒后产生的抗体。这篇论文当时引起了新冠病毒源头的激烈争论。

世卫组织日前警告说，新冠溯源工作正受到政治影响。此前，美国总统拜登指令美国情报机构参与新冠病毒溯源调查，澄清起因是动物还是实验室事故。

世卫组织总干事谭德塞表示，赴华专家小组成员在某些专业问题上有不同看法。有报道称，世卫专家小组成员曾与中方代表有过激烈的辩论。此间，世卫专家小组成员也再次表达希望中国提供更多第一批病例原始数据的愿望。

（德国之声中文网）英国科学家根据一个数据模型推算，新冠病毒感染病例可能已于2019年10月初至11月中旬就在中国出现。计算显示，当年11月17日左右出现感染病例的可能性最大。科学期刊PLOS Pathogens将刊载相关的分析。

中国首个确诊的新冠病例是2019年12月8日患病的一名陈姓武汉居民。但世卫溯源专家认为，新冠病毒已在更早的时候就开始传播。

英国肯特大学罗伯斯（David Roberts）领导的科研小组通过对中国和其它国家的首批病例数据进行研究后，推算出病毒从动物转跳至人的最可能发生的时间段。

根据他们的计算，2020年1月病毒已在全球扩散；1月3日，日本出现中国以外的第一个病例；欧洲第一个病例于1月12日出现在西班牙；美国则是在1月16日。

科学家们指出，他们的结论是否可靠取决于获取数据的质量，它同疫情初期的诊断也息息相关。无症状以及轻症状的病毒携带者没有收集到数据库中。

USA New York Coronavirus

新冠来袭，纽约封城，美国死亡数字惊人

科学家：美国2019年12月有人感染

《华尔街日报》报道，美国科学家的一项科研显示，早在2019年12月和2020年初，在美国五个州已有9人感染了新冠病毒。《临床传染病》(Clinical Infectious Diseases)杂志6月15日在网上公布了这一发现。

在24079名受试者的血液样本中，科学家总共发现9例显示出曾经感染的迹象。血液样本来自美国国立卫生研究院(National Institutes of Health，简称NIH)一个叫做“All of Us”的研究项目，采集时间在2020年1月2日至3月18日之间。

这一新发现表明，在人们得知中国武汉爆发严重疫情之前，就已经有美国人感染了新冠病毒。但在血液样本中发现的感染病例并不多（9/24079），表明病毒在美国传播之初呈现出散发性特点。

这份研究报告的第一作者、约翰·霍普金斯大学流行病学副教授阿尔特霍夫(Keri Althoff)指出，最新发现并不能表明新冠病毒源自美国。“如果你回想一下2019年12月和2020年1月时全世界的航空管制状况，你就会明白，那时各国之间的人员流动依然很频繁。”她说，“那会儿世界还是一个地球村。”

值得关注的是，上述9名感染者来自美国不同地区，而且都远离西雅图、纽约等交通枢纽，外来输入病毒通常会发生在这类大城市。9人当中，5人为非洲裔，2名拉美裔以及2名白人。

2020年底，美国疾控中心(CDC)和红十字会曾发表一篇报告称，可能早在2019年12月中旬，美国就已存在零星的新冠病毒感染者。根据他们的研究，两名献血者样本中发现了感染迹象，其中一人2019年12月曾在加州北部献血，另一人于2020年1月10日在康涅狄格州献过血。

美国疾控中心和All of Us项目负责人都表示，他们不打算继续研究2019年12月之前的血液样本，因为12月那段时期的发现已是少之又少。

China Wuhan Krankenhaus Coronavirus

2020年1月24日，武汉封城后的医院

中国科学家要求NIH删除病毒基因序列

美国西雅图病毒学家布鲁姆（Jesse Bloom）在一篇尚未正式发表的论文里提到，一名中国科学家于2020年6月向美国国立卫生研究院（NIH）申请删除他于3个月前提交的新冠病毒基因早期序列。根据《华尔街日报》消息，它们包括2020年1月至2月在新冠住院患者或疑似病例的病毒样本中提取的病毒序列。

美国国立卫生研究院在一份声明中说，“提交数据的研究人员拥有对其数据的相关权利，并且可以要求撤回数据。”

虽然，研究人员对武汉新冠疫情初期的现有认知不会改变，删除的序列也在其它小型期刊上仍能找到，但布鲁姆认为，删除数据本身让人对中国在溯源方面的透明度产生怀疑。布卢姆说，“这表明，我们没有看到更多这些序列的原因之一，可能是有关方面没有真心实意地努力要把它们拿出来。”

(综合报道)


© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA | Coronavirus | PK Präsident Donald Trump

福奇再次改口称不认为新冠病毒来自实验室 22.06.2021

美国公共卫生专家安东尼·福奇（Anthony Fauci）认为，新冠病毒不可能来自中国的实验室。

USA Impfung Jugenliche

mRNA疫苗同罕见心肌炎之间可能存在关联 24.06.2021

美国科研人员判断一些接种了新冠疫苗之后出现的心肌炎病例同mRNA疫苗之间可能存在关联。目前被世卫组织颁发紧急使用许可的mRNA新冠疫苗为BNT/辉瑞疫苗和莫德纳疫苗。但美国疾控中心强调，施打mRNA疫苗带来的益处远远高于其风险。

USA Washington National Airport| Coronavirus | Symbolbild Einreiseverbot EU

美媒: 中国新冠入境限制还将持续至少一年 22.06.2021

《华尔街日报》援引消息人士称，出于担忧新冠变种病毒、影响重大事件等原因，北京计划将防疫相关的边境限制措施至少再保留一年。

广告

经济纵横

Symbolbild Australien China

反制澳大利亚 中国也向WTO提申诉

中澳两国关系来到几十年来最低点，堪培拉已经就北京「经济胁迫」向世贸组织提出两次申诉。现在北京也如法炮制回击。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  