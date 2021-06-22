研究：新冠病毒比已知更早就开始传播

（德国之声中文网）英国科学家根据一个数据模型推算，新冠病毒感染病例可能已于2019年10月初至11月中旬就在中国出现。计算显示，当年11月17日左右出现感染病例的可能性最大。科学期刊PLOS Pathogens将刊载相关的分析。

中国首个确诊的新冠病例是2019年12月8日患病的一名陈姓武汉居民。但世卫溯源专家认为，新冠病毒已在更早的时候就开始传播。

英国肯特大学罗伯斯（David Roberts）领导的科研小组通过对中国和其它国家的首批病例数据进行研究后，推算出病毒从动物转跳至人的最可能发生的时间段。

根据他们的计算，2020年1月病毒已在全球扩散；1月3日，日本出现中国以外的第一个病例；欧洲第一个病例于1月12日出现在西班牙；美国则是在1月16日。

科学家们指出，他们的结论是否可靠取决于获取数据的质量，它同疫情初期的诊断也息息相关。无症状以及轻症状的病毒携带者没有收集到数据库中。

科学家：美国2019年12月有人感染

据《华尔街日报》报道，美国科学家的一项科研显示，早在2019年12月和2020年初，在美国五个州已有9人感染了新冠病毒。《临床传染病》(Clinical Infectious Diseases)杂志6月15日在网上公布了这一发现。

在24079名受试者的血液样本中，科学家总共发现9例显示出曾经感染的迹象。血液样本来自美国国立卫生研究院(National Institutes of Health，简称NIH)一个叫做“All of Us”的研究项目，采集时间在2020年1月2日至3月18日之间。

这一新发现表明，在人们得知中国武汉爆发严重疫情之前，就已经有美国人感染了新冠病毒。但在血液样本中发现的感染病例并不多（9/24079），表明病毒在美国传播之初呈现出散发性特点。

这份研究报告的第一作者、约翰·霍普金斯大学流行病学副教授阿尔特霍夫(Keri Althoff)指出，最新发现并不能表明新冠病毒源自美国。“如果你回想一下2019年12月和2020年1月时全世界的航空管制状况，你就会明白，那时各国之间的人员流动依然很频繁。”她说，“那会儿世界还是一个地球村。”

值得关注的是，上述9名感染者来自美国不同地区，而且都远离西雅图、纽约等交通枢纽，外来输入病毒通常会发生在这类大城市。9人当中，5人为非洲裔，2名拉美裔以及2名白人。

2020年底，美国疾控中心(CDC)和红十字会曾发表一篇报告称，可能早在2019年12月中旬，美国就已存在零星的新冠病毒感染者。根据他们的研究，两名献血者样本中发现了感染迹象，其中一人2019年12月曾在加州北部献血，另一人于2020年1月10日在康涅狄格州献过血。

美国疾控中心和All of Us项目负责人都表示，他们不打算继续研究2019年12月之前的血液样本，因为12月那段时期的发现已是少之又少。

中国科学家要求NIH删除病毒基因序列

美国西雅图病毒学家布鲁姆（Jesse Bloom）在一篇尚未正式发表的论文里提到，一名中国科学家于2020年6月向美国国立卫生研究院（NIH）申请删除他于3个月前提交的新冠病毒基因早期序列。根据《华尔街日报》消息，它们包括2020年1月至2月在新冠住院患者或疑似病例的病毒样本中提取的病毒序列。

美国国立卫生研究院在一份声明中说，“提交数据的研究人员拥有对其数据的相关权利，并且可以要求撤回数据。”

虽然，研究人员对武汉新冠疫情初期的现有认知不会改变，删除的序列也在其它小型期刊上仍能找到，但布鲁姆认为，删除数据本身让人对中国在溯源方面的透明度产生怀疑。布卢姆说，“这表明，我们没有看到更多这些序列的原因之一，可能是有关方面没有真心实意地努力要把它们拿出来。”

(综合报道)



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