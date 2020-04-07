研究：新冠病毒或存在母婴传播

（德国之声中文网）欧洲呼吸学会的官方期刊《欧洲呼吸杂志》（European Respiratory Journal）周三（4月8日）发表中国武汉大学的最新研究指出，新冠病毒存在母婴传播的可能性，但是依旧缺乏直接证据。

这支由张志将领导的团队于3月中旬对四名感染新冠病毒的新生儿进行了详细的研究。研究对象的出生时间在30个小时到17天之间，皆属于轻症患者，无需重症监护或人工呼吸。其中两人出现发热、一人有呼吸短促、一人出现咳嗽症状，还有一个婴儿没有症状。新生儿的母亲也都是新冠患者，其中三位在分娩前出现症状。被研究的婴儿都是通过剖腹产出生，由此排除产道感染的可能，并且在出生后立刻与母亲隔离，未被母乳喂养。

德国疾控机构：不排除母婴传播

对于新冠病毒是否存在母婴垂直传播的问题，德国疾控权威机构罗伯特·科赫研究所（RKI）的态度是：根据现有的少数来自中国的研究和案例报告，不能排除母婴传播的可能性。该研究所在其网页上发布信息指出，大多数研究案例显示，新冠确诊者的孩子在出生后并未出现病症。截至目前，只有个别案例显示，新生儿疑似在母体内被感染新冠病毒。但是新生儿被感染的途径也可能包括亲密接触和飞沫传播。目前尚未证据显示，新冠病毒可以通过母乳传播。这家疾控机构同时强调，由于缺乏充足的资料数据，尚无法准确回答与新冠病毒相关的母婴问题。

罗伯特·科赫研究所提到的少数研究包括另一支中国研究团队3月26日在《美国医学会小儿科学期刊》（JAMA Pediatrics）发表的报告。文章指出，感染新冠病毒的孕妇有可能将病毒垂直传染给腹中胎儿，但这种情况很少。

印尼儿童接受体温检测

研究者于2020年1月至2月期间对33名武汉儿童医院的新生儿进行追踪调查。他们的母亲皆为新冠病毒感染者。研究发现，其中3名在出生时已感染新冠病毒。在如此少量样本数下，传染率为9%。报告指出，因为分娩期间实施了严格的感染控制和预防措施，所以新生儿上呼吸道或肛门上采集到的新冠病毒可能来自母体。3名婴儿患者均为男性，皆是剖腹生产，两名按时分娩，一名属于早产儿。三人经过治疗，检测结果在6至7天后转阴。

研究还强调，尽管之前的两项研究表明，感染新冠病毒的母亲所生的婴儿中没有任何临床表现，也没有调查表明被母亲感染，而且包括羊水、脐带血和母乳在内的所有样本的检测结果均为阴性，但目前尚不能排除本研究中母婴垂直传播的可能性。因此，必须对孕妇进行筛查、采取严格的感染防控措施、隔离受感染的母亲、并密切监测有感染风险的新生儿。

另外，联合国专家也认为，目前尚无足够证据表明冠状病毒存在母婴传播途径或对胎儿产生潜在影响。进一步研究正在进行中。而对于感染新冠的母亲是否应该母乳喂养，联合国儿童基金会建议，考虑到母乳喂养的好处以及母乳在传播其他呼吸道病毒中无显著作用，母亲可以继续母乳喂养，同时采取所有必要的防护措施。对于出现症状但仍能够正常母乳喂养婴儿的母亲，应采取适当的保护措施，包括在接近孩子时（包括哺乳过程中）戴口罩，在与孩子接触前和接触后（包括哺乳）洗手，以及对被污染的表面进行清洁和消毒。这些要求同样适用于所有确诊或疑似的2019冠状病毒病例，包括儿童。