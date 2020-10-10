研究：新冠病毒可存活长达28天

（德国之声中文网）澳大利亚国家防疫中心（Csiro）副主任伊格尔斯（Debbie Eagles）指出，若处在20摄氏度室温下，新冠病毒生命力极强，可在手机屏幕这样的玻璃表面上存活28天。有关新冠病毒在玻璃表面存活期的发现具有重要意义，因为，银行自动取款机、超市里的自付设施和机场内的登机手续自动机都有光滑平面，被频繁触摸，并可能不是被定期清洁。《病毒学杂志》（Virology Journal）刊登了澳大利亚国家防疫中心的这一研究报告。

没有光线

相关检测在无光线情况下进行。报告指出，研究表明，太阳光能很快杀死病毒。在之前的研究中，塑料和贵重金属表面上的病毒被证明可存活最多3天。对A型流感病毒的类似测验显示，该病毒在光滑表面的存活期可达17天。这显示，新冠病毒的存活力有多强。

不同评估

不过，德国联邦风险评估所表示，迄今没能证明发生过一例经由触摸带病毒的物体或表面而致人染疫的病例。上星期，德国联邦医生联合会主席莱因哈特（Klaus Reinhardt）刚表示过，在抗疫努力中，清洁表面纯属多余之举。

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凝炼/叶宣（德新社，路透社）

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