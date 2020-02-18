研究：新冠病毒受体亲和力远高于SARS

（德国之声中文网）2月17日，美国德克萨斯大学奥斯汀分校和美国国家卫生研究院科研人员联合在预印本论文平台bioRxiv上发布了对2019新型冠状病毒（SARS-CoV-2）的最新研究发现。

研究人员利用冷冻电镜技术解析了新型冠状病毒的刺突蛋白（S蛋白）结构，还利用表面等离子共振技术（SPR）分析了S蛋白与人体血管紧张素转化酶2（ACE2）的亲和力。结果发现，人体ACE2蛋白与新型冠状病毒S蛋白结合的亲和力，比与SARS病毒S蛋白结合的亲和力高10到20倍。

这一研究或揭示了新型冠状病毒传染性较强的主要原因。"2019新型冠状病毒S蛋白与人体ACE2的高亲和力，可能助推了这种病毒人传人的容易程度。"论文称，但是需要进一步研究来检验这种可能性。

受体亲和力不等于传染性

与SARS病毒的感染原理一样，新型冠状病毒也是通过与人体ACE2蛋白结合，介导病毒进入细胞内。中国医学科学院基础医学研究所副所长、北京协和医学院免疫学系副主任黄波接受《科技日报》采访时表示，美国科学家最新的研究结果，只能说明2019新型冠状病毒比SARS病毒更容易进入人体细胞，这与病毒的传染性可能有一定关系，但并不能断定2019新型冠状病毒的传染性就是SARS病毒的10到20倍。

黄波告诉记者，病毒的传染性除了与进入人体细胞的容易程度有关外，还与机体免疫力、病毒在细胞内的复制快慢等多种因素有关。

从传染能力上来看，这次的新型冠状病毒（SARS-CoV-2）明显高于SARS病毒。2月11日，中国国家疾控中心等研究机构联合发表的近九千例新冠病毒疾病（COVID-19）确诊病例和疑似病例数据显示，新冠疾病的基本传染数（R0，即一个感染者平均感染其他人的人数）达3.77，高于SARS（0.85-3）。

SARS抗体不一定对新冠病毒有效

在德克萨斯大学的研究团队看来，新型冠状病毒感染人体细胞的关键在于S蛋白与ACE2蛋白的结合，搞清楚新型冠状病毒S蛋白的结构，以及它与ACE2之间的相互作用，或许就能搞清楚为什么新冠肺炎的传染性比SARS强。发表在bioRxiv上的这篇论文尚未经过正式的同行评议。

S蛋白是新冠病毒感染机体的关键组分，也是研制新冠肺炎疫苗和抗体抑制剂的关键靶点。解析新型冠状病毒S蛋白的结构，将为后续疫苗和抗病毒药物的研发，提供了重要的结构生物学数据支撑。

免疫学专家黄波说，2019新型冠状病毒和SARS病毒S蛋白结构非常相似，因此针对SARS病毒S蛋白受体结合区的抗体，有可能识别新型冠状病毒S蛋白的受体结合区，此即所谓的抗体交叉反应。这项研究显示，两种病毒受体结合区之间的抗体交叉反应可能是有限的。"如果这项研究得到证实，将说明，不能简单认为针对SARS病毒的抗体，其同样可以针对2019新型冠状病毒。"。

新型冠状病毒疫情爆发后，由于该病毒与SARS病毒同属冠状病毒，且具有某些类似性，对这两种病毒的比较一直是科学家们研究的重点之一。但目前对于新冠疾病，包括潜伏期、传染期的长短、动物宿主等一些重要特点，学界尚未其有定论。虽然传播率更高，但新冠肺炎的死亡率远远低于SARS。

伦敦帝国学院的流行病学教授弗格森(Neil Ferguson)指出，与SARS相比，新冠病毒的重症率要低得多，许多轻症患者、无症状患者于是无法意识到自己可能患病，从而造成各国卫生系统不能把这些人列入疫情统计之中。