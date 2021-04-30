研究：新冠之年人权自由遭侵蚀

“公民社会地图”研究了全球基本人权的状况后得出结论，在2020年，许多国家政府以抗疫的名义限制公民的自由。
（德国之声中文网）题为“公民社会地图”的报告中，限制公民自由权利的例子比比皆是：菲律宾人满为患的监狱、津巴布韦遭逮捕的记者、墨西哥受到威胁的维权人士。该“地图”今年是第四次由非政府组织“面包为全世界”（Brot für die Welt）和全球公民社会参与联盟（CIVICUS）发布，全面关注众多国家公民社会组织及群体的境况。
根据报告评估，2020年，全球88%的人口生活在“封闭”、“受压迫”或“受限制”的社会。优于以上三个类别的则是“开放”和“受影响”的社会。根据报告的划分，全球196个国家中，只有42个属于开放社会，甚至不是所有欧盟国家都在此列。也就是说仅有2.63亿人生活在一个不受压制的自由社会。
德国属于开放社会，这里的公民社会组织可以自由活动，人们有权公开抗议示威，并可轻松获取信息。报告认为，德国为控制新冠疫情采取的限制公民自由的措施属于合理范畴，但也批评了疫情初期实施的全面的集会禁令。该禁令后来被联邦宪法法院推翻。
台湾也属于开放社会。中国则被列为封闭社会。
新冠危机就像一个放大镜和助燃器，凸显出一个社会原本存在的缺陷。“总体上，疫情揭示了某些制度和政权之下固有的弱点”，“面包给全世界”的人权事务负责人普菲弗（Silke Pfeiffer）说，在许多地方，当局倾向于用超乎常情的威权手段应对这些暴露出来的弱点，因而让民众陷于恐惧之中。
例如在菲律宾，2020年有10万人次因违反防疫规定而遭警方逮捕。在萨尔瓦多，有17000人被强制集中隔离，一名被关押的维权人士在被拘禁3周后才被确诊感染新冠。另一个突出的问题是日益增加的警察暴力。报告指出，一些国家的封禁措施是靠强制铁腕来落实的。
一项对400名记者的问卷调查显示，在59个国家，民众经历了与新冠疫情有关的警察暴力。在哥伦比亚，近50个非政府组织联合发布声明，控诉日益军事化的警察暴力。
在许多国家，防疫措施被用来削弱民主，对人权人士和记者施加压力。例如菲律宾最大的新闻电视台ABS-CBN的播放牌照没有得到延长，此前该台多次播出有关杜特尔特政府政策批评性报道。因此报告认为，疫情时期公众少了一个客观和批评性的重要信息来源。
另一些国家则在抗疫的幌子下出台阻碍民主进程的立法。例如在2020年全年没有一例新冠死亡病例（官方数据）的柬埔寨，议会通过了一项表述含糊的法律，授予政府实施紧急状态的权力。
从报告列举的事实看，人们对公民社会境况得到改善的前景不能抱太大期望。“在2020年，形势出现不同寻常的恶化”，“面包给全世界”的主席普鲁因（Dagmar Pruin）总结道。但她也指出了一个积极的发展：许多公民社会组织填补了当地政府的缺口，在新冠危机中发挥了创意。
例如在巴西，一些地方集市关闭、运输停顿，不少小农户苦于产品无法脱手，一个名为ASPTA的组织从农民手中购买农产品，分配给那些没有固定工作、靠打零工维生的人。在封禁隔离期间，这些人难以找到挣钱糊口的手段。
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无国界记者组织德国分部称，因对新冠疫情的报道违背当局标准，全球范围有数百名记者遭关押。其中，5个国家关押的记者人数占全球系狱记者总数的一半以上。这5个国家分别是中国、沙特阿拉伯、埃及、越南和叙利亚。
国际机构发布研究报告称，全球超过六成的国家在防治新冠疫情中采取了威胁民主或人权的措施。印度排名第一，中国有7个领域“令人担忧”，美国有两个。冰岛、芬兰诸国堪为楷模。