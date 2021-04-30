研究：新冠之年人权自由遭侵蚀

（德国之声中文网）题为“公民社会地图”的报告中，限制公民自由权利的例子比比皆是：菲律宾人满为患的监狱、津巴布韦遭逮捕的记者、墨西哥受到威胁的维权人士。该“地图”今年是第四次由非政府组织“面包为全世界”（Brot für die Welt）和全球公民社会参与联盟（CIVICUS）发布，全面关注众多国家公民社会组织及群体的境况。

根据报告评估，2020年，全球88%的人口生活在“封闭”、“受压迫”或“受限制”的社会。优于以上三个类别的则是“开放”和“受影响”的社会。根据报告的划分，全球196个国家中，只有42个属于开放社会，甚至不是所有欧盟国家都在此列。也就是说仅有2.63亿人生活在一个不受压制的自由社会。

德国属于开放社会，这里的公民社会组织可以自由活动，人们有权公开抗议示威，并可轻松获取信息。报告认为，德国为控制新冠疫情采取的限制公民自由的措施属于合理范畴，但也批评了疫情初期实施的全面的集会禁令。该禁令后来被联邦宪法法院推翻。

台湾也属于开放社会。中国则被列为封闭社会。

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放大镜、助燃器

新冠危机就像一个放大镜和助燃器，凸显出一个社会原本存在的缺陷。“总体上，疫情揭示了某些制度和政权之下固有的弱点”，“面包给全世界”的人权事务负责人普菲弗（Silke Pfeiffer）说，在许多地方，当局倾向于用超乎常情的威权手段应对这些暴露出来的弱点，因而让民众陷于恐惧之中。

例如在菲律宾，2020年有10万人次因违反防疫规定而遭警方逮捕。在萨尔瓦多，有17000人被强制集中隔离，一名被关押的维权人士在被拘禁3周后才被确诊感染新冠。另一个突出的问题是日益增加的警察暴力。报告指出，一些国家的封禁措施是靠强制铁腕来落实的。

一项对400名记者的问卷调查显示，在59个国家，民众经历了与新冠疫情有关的警察暴力。在哥伦比亚，近50个非政府组织联合发布声明，控诉日益军事化的警察暴力。

以防疫为名

在许多国家，防疫措施被用来削弱民主，对人权人士和记者施加压力。例如菲律宾最大的新闻电视台ABS-CBN的播放牌照没有得到延长，此前该台多次播出有关杜特尔特政府政策批评性报道。因此报告认为，疫情时期公众少了一个客观和批评性的重要信息来源。

另一些国家则在抗疫的幌子下出台阻碍民主进程的立法。例如在2020年全年没有一例新冠死亡病例（官方数据）的柬埔寨，议会通过了一项表述含糊的法律，授予政府实施紧急状态的权力。

从报告列举的事实看，人们对公民社会境况得到改善的前景不能抱太大期望。“在2020年，形势出现不同寻常的恶化”，“面包给全世界”的主席普鲁因（Dagmar Pruin）总结道。但她也指出了一个积极的发展：许多公民社会组织填补了当地政府的缺口，在新冠危机中发挥了创意。

例如在巴西，一些地方集市关闭、运输停顿，不少小农户苦于产品无法脱手，一个名为ASPTA的组织从农民手中购买农产品，分配给那些没有固定工作、靠打零工维生的人。在封禁隔离期间，这些人难以找到挣钱糊口的手段。

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