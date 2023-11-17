 研究：数千乌克兰儿童被强制送往白俄罗斯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.11.2023

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时政风云

研究：数千乌克兰儿童被强制送往白俄罗斯

耶鲁大学发布的最新研究结果指出，被俄占领的乌克兰领土有数千儿童被强行转移到了白俄罗斯。报告指出，俄方系统性地识别、运送和重新教育这些乌克兰儿童，而白俄罗斯在其中发挥了推动的作用。

乌克兰东部警察帮助儿童和其他民众转移

乌克兰东部警察帮助儿童和其他民众转移

（德国之声中文网）美国耶鲁大学(Yale University)本周四（11月16日）发表的一项新研究结果显示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，超过2400名年龄在6岁至17岁之间的乌克兰未成年人被送到白俄罗斯的13个地方。

一些专家估计，实际被强制转移的儿童人数可能更多。今年5月，乌克兰总检察长曾表示，正在调查白俄罗斯涉嫌在俄占领区强行转移逾1.9万名已确认身份的儿童一事中所扮演的角色。

耶鲁大学公共卫生学院的人道主义研究实验室发布了这份数据，这是迄今为止对乌克兰儿童重新安置进行的最广泛的研究。

美国国务院指出，"这是关于白俄罗斯参与的事件是俄罗斯主导的更广泛运动的一部分。"

到目前为止，俄罗斯还没有对这项研究的结果发表评论。

这份长达39页的报告指出，这些儿童是从乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松等地区的至少17个城市被运送过来的。去年，俄罗斯非法吞并了乌克兰东部和南部四个地区及其周边地区。

报告称，"俄罗斯系统性地识别、收集、运送和重新教育这些乌克兰儿童，而白俄罗斯在其中发挥了推动的作用。"

坐火车去乌克兰的圣诞老人

（综合报道）

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