研究：教师社会地位越高 PISA测试成绩越好

（德国之声中文网）总部位于迪拜的瓦尔吉基金会（Varkey Foundation）周四（11月8日）在一份报告中指出，那些希望本国学生在全球PISA评比中取得良好分数的政府，首先应当努力提高本国教师的社会地位及薪资水准。

该基金会发布的《全球教师状况指数》（Global Teacher Status Index）指出，学生在PISA评比中的得分高低同该国教师的社会地位有直接关系。PISA是总部位于巴黎的经合组织组织的学生综合能力考核。考核内容包括阅读、数学、科学以及团体精神等。

《全球教师状况指数》是根据现有PISA评比结果同各国教师地位相比较而得出的。各国教师地位的依据是萨塞克斯大学经济研究所进行的一项调研，该调研对全球35个国家的各一千名成年人和5500名在职教师展开了问卷调查。由多尔顿（Peter Dolton）负责的调研团队还参考了2013年一项对21个国家教师地位的调查报告以及当前各国教师的实际薪资和工作时长。

亚洲国家领先

在《全球教师状况指数》中，包括中国、马来西亚、台湾、印度尼西亚以及印度在内的亚洲国家遥遥领先，远超任何一个欧洲国家和西方国家。

通过对2013年和2018年两份结果进行比较，调研团队发现13个国家中教师地位在提高，其中包括在PISA考核中排名全球第七的中国，而中国教师地位则排名全球第一。教师地位下降幅度最大的则是希腊和埃及。

调研显示，德国教师的薪资水准虽然较高，但每五个家庭中平均只有一家愿意鼓励孩子将来当老师。南美国家全部处在排行榜中下游，其中巴西垫底，阿根廷倒数第五。大多数欧洲国家受访者都认为，孩子们对老师轻视的成分超过尊重。在35个接受调查的国家中，教师在14种职业中排在第七位，同社会工作者并列。而在中国，教师的排行和医生一样。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第一名: 韩国科学技术院，韩国 蝉联三年榜首，韩国科学技术院(KAIST)前身为1971年由韩国政府设立的韩国科学院(KAIS)，之后几经合并与分支，如今对外名称统一为KAIST。他的体制仿照欧美，提供许多英语课程，在大田与首尔都有校区。这个大学的教授申请专利的数目大幅领先榜单中其他学校，也被同行广泛引用，因此得以在路透社的这个重视创新的榜单中拔得头筹。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第二名: 东京大学，日本 东大前身是1864年明治时期创办的东京开成学校和东京医科学校，1877年改制为大学，也是许多日本学生最向往的第一志愿。图为学校内的天文望远镜。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第三名: 浦项工科大学，韩国 成立于1986年的浦项工科大学(POSTECH)以“提供最好的教育，进行最尖端的科学研究，服务国家乃至全世界”为宗旨，在短短三十多年间迅速发展，成为知名的工科专业大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第四名: 首尔国立大学，韩国 首尔大学的前身是日本于1924年创立的京城帝国大学，1946年由大韩民国政府改称为首尔大学。首尔大学在许多国际学术机构评比中，例如QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名时常列于韩国第一位。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第五名: 清华大学，中国 清华是唯一进入榜单前十的中国学校。清华以工科起家，经过“211工程”建设和“985计划”的实施，涵盖理工、医学、文法商，成为综合性大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第六名: 大阪大学，日本 大阪大学1931年创设之初，乃以医学院和理学院为主，不久后即以“理科的阪大”闻名。如今综合实力为日本第三。图为该校开发出的具有拟真脸部表情的婴儿机器人。日本第一位诺贝尔奖得主汤川秀树即是在此校读博期间，发表了获奖论文On the interaction of elementary particles。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第七名: 京都大学，日本 京都大学乃是东京大学之后设立的第二所旧制帝国大学，其毕业生在科研学术界乃至政界商界普遍拥有举足轻重的地位。图为干细胞科学家山中伸彌研究室公布的显微影像。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第八名: 成均馆大学，韩国 成均馆大学是韩国历史上最悠久的大学，其历史可以追溯至於1398年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆。第二次世界大戰期間被日本強迫關閉，戰後於1946年恢復辦學，為一所私立研究型综合大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第九名: 东北大学，日本 2011年东北大地震距离东北大学仅百余公里，校舍受到不同程度的毁坏，图为民众在一小学前为罹难者默哀。东北大学位于日本东北地区仙台市，以农科起家，后续设立理科与医科，21世纪逐渐扩展为综合型大学。文学家鲁迅曾在此留学读医。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第十名: 新加坡国立大学，新加坡 新加坡国立大学前身为1905年成立的海峡殖民地与马来亚联邦政府医学院，如今为一所综合型大学。其主要教学语言是英文，并采用英美式的通才教育，大一入学时被分到各院校接受共同基础教育，大二才依照兴趣专业选择科系。



调研报告指出："在职业排行榜中，教师职业被尊重的程度同薪资待遇预期之间存在着明确而微妙的关联。"

"各国部长应重视教师地位问题"

瓦尔吉基金会总部设在迪拜，由印度出生的教育产业家萨尼·瓦尔吉（Sunny Varkey）创办。按照彭博社和《纽约时报》的报道，瓦尔吉旗下的GEMS教育公司已经发展成为世界上规模最大的私营教育机构，而其主要市场则在东亚和非洲。

GTSI调研报告指出："提升教师社会地位，决不是可有可无的事情。种种迹象显示，在其他条件相同的情况下，教师地位越高，学生的成绩就越好。"参与调研的工作人员表示，2013年以来，所有受调查国家中，人们对本国教育体制的信心都有所提高。报告写道："各国的部长们应当重视起教师地位问题，并为提升教师社会地位付出努力。"

瓦尔吉基金会的调查结果同此前新西兰教育学教授哈蒂（John Hattie）的研究结果形成鲜明对比。哈蒂教授的研究结果显示，影响学习成绩的关键因素是师生关系的好坏、教学内容是否有说服力、反馈渠道是否畅通以及教师是否能杜绝对个别学生的偏见。

教师薪资水准有失公允

《全球教师状况指数》显示，在受调查的35个国家中，有28个国家的教师薪资水准低于民众想象的合理工资。教师每周实际工作时间在大多数国家都被明显低估，只有6个国家例外。南美洲老师的加班时间最长，其中秘鲁老师每周要加班13个小时。

只有22%的德国受访者认为，老师得到了学生应有的尊重。而在中国，这一比例则高达81%。中国、马来西亚、印度以及加纳的学生家长中，有50%对教师予以积极的评价。而在以色列和俄罗斯，这一比例则低于8%。