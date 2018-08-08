研究敏感议题 德国留学生被迫离开中国

(德国之声中文网)一名德国籍新闻学大学生被中国驱逐出境，因为他追踪了中国维权律师遭打压的事件。现年24岁的德国学生穆达伟（ David Missal ）对德新社证实，他被要求必须在周日离开中国。他在中国的居住许可被缩短了期限，而为下个学期提交的签证申请也遭到了拒绝。他被告知必须在十天之后离开中国。

中国当局提出的理由是，穆达伟所从事的活动不属于其学生签证的范畴。但被问及不符合学生签证范畴的具体所指时，有关官员回答到："这个你自己清楚。"

穆达伟刚刚在清华大学完成了第一年的硕士课程。他表示，他被遣返出境应当同他关注了维权律师遭打压事件有关。

三年前，中国司法当局对维权律师、律师事务所工作人员以及其他活跃人士展开了大规模的打压行动。迄今为止共有三百多人被捕，其中大多数人获判缓刑，也有人被判处长期监禁。

穆达伟拍摄并访谈了多名律师或家属，其中包括被捕律师王全幛的妻子李文足。李文足今年四月曾发起百公里"寻夫之旅"的徒步行动，以唤起人们对维权律师命运的关注。穆达伟曾跟踪拍摄这一行动，但李文足很快即遭到警方阻拦，并被软禁。

穆达伟说，他在对维权律师事件进行新闻调查期间，也曾遭到警方拘押和讯问。他在武汉同知名民权人士秦永敏的律师进行访谈后，曾被当地警方拘捕并责令他返回北京。

原以为大学校园有更多自由

中国为外国记者制定了很多规定：只有拥有记者签证和工作许可的人才可以从事新闻报道。穆达伟并不是登记在册的记者，但他却拥有指导教授给予的就此课题开展调查的许可。穆达伟表示，清华大学是在很久以后才表露对他所从事课题的顾虑。清华大学迄今为止没有对穆达伟被驱逐事件发表评论。

来自奥斯纳布吕肯的穆达伟已经拥有"中国学"专业的学位证书，对他来说，去北京学习新闻学始终是"一个试验"。他深知中国新闻自由的糟糕现状。米萨尔对德新社表示："现在我亲身经历了这一切，这是一种很不同的感受。我本来期望，大学校园内会有更多的自由，但情况显然不是这样。"

德意志学术交流中心对其奖学金生穆达伟的遭遇表示遗憾，但该机构在其声明中称，这只是一个个别事件。

(穆达伟已经在周日早间登上飞机离开中国)

"记者无疆界组织"指出，中国是世界上被关押记者和网络作家最多的国家。在全球新闻自由排行榜上，中国名列第176名。每天官方媒体都会接到宣传部门的通知，要求他们回避哪些敏感话题，或只能引用官方新华社的通稿。除此之外，中国的因特网也受到当局严格的管制。

驻华外国记者协会(FCCC)发表的问卷调查显示，驻华外国记者的工作条件变得越来越恶劣。偶尔还会发生个别记者被驱逐出境的事件。2015年，法国驻华记者郭玉（Ursula Gauthier）就在这一背景被迫离开中国。

达扬/文山/(德新社等)