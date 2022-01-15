研究：接种第四剂现有mRNA新冠疫苗 "不足以"对付奥密克戎

（德国之声中文网）以色列舍巴医疗中心（Sheba）的研究人员周一（1月17日）说，以色列的一项研究发现，第四针新冠疫苗能够将抗体提高到比第三针更高的水平，但这仍然不足以预防感染奥密克戎。

这是世界上第一个研究第四次接种的试验。舍巴医疗中心表示，这是尚未发表的初步研究。

研究中，约150人接种了BioNTech-辉瑞公司的疫苗作为第四剂，另有120名参与者接种了莫德纳的疫苗作为第四剂。所有参与者第三剂疫苗都是接种的辉瑞疫苗。之后将他们与没有接种第四剂的对照组进行比较。

首席研究员兼传染病科主任Gili Regev-Yochay说："我们看到不管接种了莫德纳还是辉瑞公司的疫苗，抗体水平都略高于我们看到的第三次接种后的水平。"

然而，"尽管抗体水平提高了，但第四剂疫苗只提供了对病毒的部分防御，"她补充说。

莫德纳研发奥密克戎疫苗及三合一疫苗

与此同时，美国制药商莫德纳表示，针对奥密克戎的候选疫苗将在未来几周内进入临床研究阶段。该公司首席执行官班赛尔（Stephane Bancel）说，该公司预计能够在3月左右与监管机构分享数据。

该公司还打算在2023年底推出新冠-流感-呼吸道合胞病毒（RSV）联合加强型疫苗，该疫苗可供人们每年接种一次。

RSV（呼吸道合胞病毒）是一种引起感冒的常见病毒，对婴儿和老人来说危害可能更严重。

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（路透社、美联社）