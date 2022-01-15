研究：接种第四剂现有mRNA新冠疫苗 "不足以"对付奥密克戎

以色列研究人员发现，使用目前的辉瑞或莫德纳疫苗给受试者接种第四剂，只对奥密克戎提供了 "部分抵御作用"。莫德纳公司表示，计划在今春研发出针对奥密克戎的疫苗，明年底推出新冠-流感-呼吸道合胞病毒（RSV）三合一疫苗。
（德国之声中文网）以色列舍巴医疗中心（Sheba）的研究人员周一（1月17日）说，以色列的一项研究发现，第四针新冠疫苗能够将抗体提高到比第三针更高的水平，但这仍然不足以预防感染奥密克戎。
这是世界上第一个研究第四次接种的试验。舍巴医疗中心表示，这是尚未发表的初步研究。
研究中，约150人接种了BioNTech-辉瑞公司的疫苗作为第四剂，另有120名参与者接种了莫德纳的疫苗作为第四剂。所有参与者第三剂疫苗都是接种的辉瑞疫苗。之后将他们与没有接种第四剂的对照组进行比较。
首席研究员兼传染病科主任Gili Regev-Yochay说："我们看到不管接种了莫德纳还是辉瑞公司的疫苗，抗体水平都略高于我们看到的第三次接种后的水平。"
然而，"尽管抗体水平提高了，但第四剂疫苗只提供了对病毒的部分防御，"她补充说。
与此同时，美国制药商莫德纳表示，针对奥密克戎的候选疫苗将在未来几周内进入临床研究阶段。该公司首席执行官班赛尔（Stephane Bancel）说，该公司预计能够在3月左右与监管机构分享数据。
该公司还打算在2023年底推出新冠-流感-呼吸道合胞病毒（RSV）联合加强型疫苗，该疫苗可供人们每年接种一次。
RSV（呼吸道合胞病毒）是一种引起感冒的常见病毒，对婴儿和老人来说危害可能更严重。
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（路透社、美联社）
德国Biontech疫苗生产商和美国辉瑞药业联合研发的针对奥密克戎的新冠疫苗将在今年1月底进入临床研究阶段。与此同时美国研究机构研究的“通用”新冠疫苗也取得新的进展。但是世卫组织和欧洲药管局都认为反复接种加强针的做法恐怕难以为继。