研究报告：降低污染欧洲可每年减少5万死亡

（德国之声中文网）相关研究报告周三（1月20日）发表在《柳叶刀·星球健康》医学杂志上。为该项研究，巴塞罗那全球健康研究所（ISGlobal）的专家们调查了近千欧洲城市的由PM2.5微粒及二氧化氮导致的空气污染情况。

世卫组织估计，全球每年有700多万人死于空气污染引起的心血管和呼吸道疾病。该组织建议的PM2.5微粒及二氧化氮年度临界含量均值分别为每立方米10微克及40微克。

研究报告的作者们计算出，若能实现世卫组织的这一建议临界值，则欧洲城市每年可减少提前死亡病例51213例；而若所有城市的空气污染程度都能降至在调查中显示出来的污染最轻城市的水平，则每年死亡数量甚至可减少12.5万。

全球健康研究所专家尼乌文赫伊森（Mark Nieuwenhuijsen）指出，该项研究结果证实，很多城市仍未在减少空气污染方面做出足够努力。尼乌文赫伊森与同行们一起，，将各城市的空气污染值与死亡值联系起来做了模型计算，并加以排位。在相关排名表上，位于意大利波河河谷、波兰和捷克的城市拥有空气污染导致的最高死亡率。

意大利城市布雷西亚（Brescia）、贝加莫（Bergamo）和维琴察（Vicenza）则属于PM2.5含量最少的前五名。挪威的特罗姆瑟（Tromsö）、瑞典的于墨奥（Umea）、芬兰的奥卢（Oulu）以及冰岛首都雷克雅未克也属于空气污染较轻城市。

根据该研究报告，受调查城市中有84%的PM2.5微粒含量超过世卫组织的建议值；9%的城市的二氧化氮含量超标。

谈及研究结果，全球健康研究所专家霍缅科（Sasha Khomenko）表示，应致力于实现交通转型。她说：“我们需要尽快实现从个人的摩托化交通转型为公共的、积极的运输。”她强调，工业、机场、港口减排也是必要的，此外，各住家不应继续使用木头和煤炭取暖，而且，还应种植更多的树。

凝炼/石涛（德新社、法新社）

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