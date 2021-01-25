研究报告：西方在世界经济中正失去分量

（德国之声中文网）根据一项研究报告结果，至2040年，尤其是亚洲经济区将在"人口及经济移位"过程中大力赶超。该研究报告受巴伐利亚经济联合会委托撰写，本周一（1月25日）发表。

巴伐利亚经济联合会总干事布罗萨德（Bertram Brossardt）指出，"世界经济正处于大变动中，力量对比移位。"他解释说，在北美以及西欧、中欧的经典工业国的增长潜力因人口增长停滞受到限制，尤其是东亚和太平洋地区的新兴国家正经历一个动力旺盛的追赶进程。

根据该研究报告，尤其东亚和太平洋地区的经济份量将增加，"在这一地区，最重要的推动者是中国，即便它不是唯一的推动者。"

巴伐利亚经济联合会认为，德国企业只是"部分地"对这一移位有所准备。在机动车和药品方面，德企现在已在东亚太平洋地区以及北美的最重要市场拥有强势，但德国机械制造以及公路和能源基础设施方面仍有明显增长机会。

根据美国一智库提供的数据，在人工智能这一重要技术领域，中国有可能将整个欧盟甩到后面。信息技术与创新基金会（Information Technology and Innovation Foundation）周一公布的一项研究结果指出，因所投入的研究和对新创企业的高额注资，美国在人工智能领域尚居领先地位，但北京已将该领域列为重中之重，并正大力追赶。

该智库指出，欧盟已然落后，需急起直追，改善对技术企业和创新公司融资条件、提供税务刺激。该研究报告撰稿人卡斯特罗（Daniel Castro）警告说，在人工智能技术上处于落后地位的国家有可能失去其在关键产业的竞争能力。

凝炼／洪沙（法新社）

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