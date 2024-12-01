研究报告：空气污染每年造成150万人死亡

医学杂志《柳叶刀》新近发表的一份研究报告显示，心脏和呼吸系统疾病同森林火灾或耕地烧荒所造成的空气污染密切相关。而中国、印度、尼日利亚以及印度尼西亚则是受影响最严重的国家。

（德国之声中文网）医学杂志《柳叶刀》周四发表的一篇文章称，火灾造成的空气污染同全球每年150万人的死亡有密切关系，其中造成死亡人数最多的国家是中国、刚果民主共和国、印度、印度尼西亚和尼日利亚。

文章写道，随着气候的变化，森林火灾将变得更加频繁和剧烈，预计未来几年内，死亡人数也将进一步增多。

研究人员还注意到，在2000年至2019年期间，每年有45万人死于与空气污染相关的心脏疾病。另有22万人的死亡则被认为是火灾中排放到大气中的烟幕和微颗粒引起的呼吸系统疾病而造成的。

研究显示，在空气污染导致的全球总计153万死亡病例中，90%以上发生在低收入或中等收入国家，其中大约40%集中在撒哈拉沙漠以南的非洲国家。

采取行动已刻不容缓

研究报告作者呼吁采取“紧急措施”，应对空气污染所造成的死亡病例，他们还强调了贫困国家所遭受的“气候不公”境况。

上周，在联合国气候会议上，富裕国家达成一项共识，同意在2035年前每年为应对气候变化提供三千亿美元资金，但这一金额远远低于发展中国家的期望。

今年11月，德国波恩大学和巴西米纳斯吉拉斯（Minas Gerais）联邦大学发布的一项研究报告也显示，为亚马逊流域制定制止滥砍滥伐的政策，将会改善当地的居民健康状况。

印度雾霾严重，北部部分地区的能见度几乎为零。 图像来源: Subrata Goswami/DW

火灾和烟幕带来的危机

本月初，南亚一些地区被有毒烟幕所笼罩，印度首都新德里及其周边地区的学校被迫关闭，大量航班出现延误。有关当局称，季节性耕地烧荒、飞机排放以及工业生产的相互作用，造成了这次严重的空气污染。

而上周，因森林大火，厄瓜多尔政府宣布全国进入为期六十天的紧急状态。官方表示，这个位于安第斯山脉的国家目前正在抗击13处森林大火和严重的干旱。

（法新社，艾菲社）

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