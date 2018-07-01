研究报告：空乘患癌风险居高

（德国之声中文网）专业杂志《环境健康》（Environmental Health）发表的一份研究报告显示，美国航空公司的空勤人员患癌的几率要高于居民的平均患病率。除了皮肤癌之外，职业空乘人员患乳腺癌、子宫癌、肠癌、淋巴癌和宫颈癌等恶性肿瘤的比例也高于平均值。

科研人员把5300名空勤人员--其中大多数是女性--工作条件和健康状况的数据和全美居民健康调查中的5000名受访者的健康数据进行了对比，得出了上述结论。

由于长时间高空飞行，飞行员和空乘人员面对各种致癌风险因素--其中包括宇宙辐射、紫外线、作息时间不规律，还有机舱中可能存在的化学物质等。

皮肤癌首当其冲

长期以来，人们一直普遍认为，在工龄较长的职业飞行员当中，皮肤癌的患病率高于其它职业人群。这是因为，在海拔越高的地方，大气层的保护就越低，日光照射对于人体的影响也越强。虽然根据皮肤科专业杂志"Jama Dermatology"此前的报道，飞行员和机组人员接受的宇宙辐射剂量是处于定期的监测之下，但是紫外线照射至今并未被列入公认的空勤人员职业风险因素中。

科研人员分析发现，飞行员罹患黑色素瘤（皮肤癌的一种）的风险比普通人平均水平高出2.22倍。这种恶性肿瘤通常扩散很快。而空中乘务员罹患此种皮肤癌的风险则比普通人高出2.09倍。而从患皮肤癌的死亡率看，所有空勤人员的比例要高于平均水平42%。

撰写研究报告的科学家认为，不同的飞机型号也会对致癌风险系数造成影响：比如聚碳酸酯制成的航空玻璃，几乎可以阻隔所有的紫外线辐射。然而另一种常见的多层粘合玻璃则会允许54%的紫外线通过。除了基因因素之外，紫外线照射是公认的黑色素瘤致病元凶之一。此外，高空中的云层以及冰雪覆盖的高山还会反射多达85%的紫外线，这也是不容忽视的一个因素。

雨涵/凝炼（德意志电台、明镜在线）