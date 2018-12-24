 研究报告：电子烟引发心脏病和抑郁症 | 科技环境 | DW | 10.03.2019

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科技环境

研究报告：电子烟引发心脏病和抑郁症

根据美国的一项研究结果，电子烟比人们迄今所想象的要危险得多。电子烟隐含引发心脏病和抑郁症的风险。不过，传统的香烟危险性还是更大。

BDT Patthasorn Kleespies vom deutschen E-Raucher-Hersteller Eazzi testet eine neue Zigarette in der Eazzi-Zentrale in Gelnhausen. (REUTERS/K. Pfaffenbach)

电子烟也能“喷云吐雾”

（德国之声中文网）抽电子烟的人患心脏病的风险比不抽的人风险增加56%，患中风的风险大约高30%。此外，冠心病的发病率约为10％；血栓等循环系统疾病的发病率约为44％；抑郁症、焦虑症和其它情绪障碍性疾病大约是非吸烟者的两倍。

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这是威奇托堪萨斯医学院的医学教授温迪哈尔（Mohinder Vindyhal）领导的团队获得的一项研究结果。温迪哈尔教授将在2019年3月18日在新奥尔良举行的美国心脏病学学会年会（ACC19）上公布其研究成果。

放弃吸烟

温迪哈尔教授说："我不希望我的任何一位患者或家庭成员吸电子烟。""我们发现，吸电子烟的次数多少并不重要，即使每周只吸几天，你也会更容易患心脏病或冠心病。"

他的研究结果反驳了人们的一种普遍看法，即：鉴于电子烟不会产生烟雾，燃烧过程中很少有毒素进入肺部，因此，是安全的。

传统香烟更危险

不过，普通香烟明显比电子烟更糟糕。因为传统香烟导致心脏病发作的风险比不吸烟者高出165％、冠心病的风险高出94％、中风高出78％。

Aschenbecher mit Zigarette (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

温迪哈尔教授团队依据美国卫生保健中心的大量调查数据进行了研究。为这项研究，在2014年，2016年和2018年，共有96467名受访者对是否吸电子烟的提问做出了回答。一般而言，电子烟的消费者平均年龄为33岁，比普通烟的消费者年龄要小。普通烟的消费者平均年龄超过40岁。

温迪哈尔说， "到目前为止，人们对与电子烟与心脏病的关联知之甚少"。 "这些数据应该促使我们醒悟，采取行动，提高对电子烟危险的认识。"

令人困惑的化学鸡尾酒

电子烟中含有尼古丁的液体被蒸发，蒸发的液体中可能含有化学品甘油，丙烯或乙二醇。除此之外，气体中还含有各种味素和其它化学品。为了能够蒸发气体，电子香烟还必须达到足够高的温度。

温迪哈尔教授估计，美国市场上有超过460种不同类型的电子烟，并提供超过7700种口味的电子烟。大约二分之一的美国公民消费电子烟。

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    吸烟-一个潇洒的坏习惯？

    2014年5月31日是世界无烟日。很多人会在这一天再次下决心戒烟 ，也有些人会改抽电子烟，电子烟全球消费量正在不断增加。因为这种烟没有呛人的烟味儿，不危害健康 - 完全可以成为香烟的一种替代品。

  • Infografik Elektronische Zigarette

    日渐风行的电子香烟

    电子烟是这样作用的 ...

    电子香烟是由一个需要例如通过电脑USB接口定期充电的电池，一个容器和一个蒸发器组成。其配料可以选择各种口味的尼古丁替代品，用嘴吸时，容器内的液体蒸发，蒸汽被吸入口内。

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    日渐风行的电子香烟

    各种不同口味的配料

    电子烟有各种不同口味的配料。最受欢迎的是烟草味和烟草加薄荷味的电子烟配料，之后是水果味道的品种，如草莓和苹果。除此之外还有各种尼古丁浓度的产品，或不含尼古丁的无味替代品。

  • E-Zigarre

    日渐风行的电子香烟

    适合不同类型的吸烟者

    电子烟不仅有各种不同的口味可供选择，而且除了电子烟之外，还有电子雪茄，电子烟斗或者其他小型替代品。对于偶尔吸烟的人来说，大约10欧元一支的一次性电子烟，相对来说价格比较贵。

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    日渐风行的电子香烟

    与烟草不同

    吸烟被定义为“将部分植物燃烧的烟故意吸入进入口腔或进入更深的呼吸道和肺部”。 电子香烟与普通香烟的最根本区别在于：无需对任何东西进行燃烧，既没有烟草也没有其他植物。 这样要比直接吸烟更为健康。

  • Bildergalerie zur E-Zigarette

    日渐风行的电子香烟

    有争议的非吸烟者保护法

    相关讨论尚未结束。是否将电子香烟也列入非吸烟者保护法，在餐馆和酒吧也同样禁止？对该问题始终存有争议。当前的情况是，大多数人赞成在公共场所禁止吸烟，但是可以容忍电子香烟。

  • Swedish House Mafia HOPE Concert für den Iran 2013

    日渐风行的电子香烟

    可疑的成分

    对于外行人来说，电子烟的液体成分是个谜。例如这种液体中含有的丙二醇是 “一种透明，无色，几乎无味和具有高吸湿性的液体。” 这种物质常被作为护肤霜和牙膏等用品的溶剂。长期使用是否影响健康目前还不清楚。

  • Elektronische Zigarette

    日渐风行的电子香烟

    意见分歧

    对于抽电子烟更好还是可以继续抽传统香烟的问题，大多数专家一致认为电子香烟肯定不大会损害健康。当然最好的选择是任何烟都不抽。

    作者: Hannah Fuchs/李京慧


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电子香烟虽然也冒烟，但是没有呛人的烟味儿。它是否可以作为真正香烟的一个较健康的替代品呢？以下图片为您详细介绍电子香烟。 (31.05.2014)  

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