研究报告：电子烟引发心脏病和抑郁症

（德国之声中文网）抽电子烟的人患心脏病的风险比不抽的人风险增加56%，患中风的风险大约高30%。此外，冠心病的发病率约为10％；血栓等循环系统疾病的发病率约为44％；抑郁症、焦虑症和其它情绪障碍性疾病大约是非吸烟者的两倍。

这是威奇托堪萨斯医学院的医学教授温迪哈尔（Mohinder Vindyhal）领导的团队获得的一项研究结果。温迪哈尔教授将在2019年3月18日在新奥尔良举行的美国心脏病学学会年会（ACC19）上公布其研究成果。

放弃吸烟

温迪哈尔教授说："我不希望我的任何一位患者或家庭成员吸电子烟。""我们发现，吸电子烟的次数多少并不重要，即使每周只吸几天，你也会更容易患心脏病或冠心病。"

他的研究结果反驳了人们的一种普遍看法，即：鉴于电子烟不会产生烟雾，燃烧过程中很少有毒素进入肺部，因此，是安全的。

传统香烟更危险

不过，普通香烟明显比电子烟更糟糕。因为传统香烟导致心脏病发作的风险比不吸烟者高出165％、冠心病的风险高出94％、中风高出78％。

温迪哈尔教授团队依据美国卫生保健中心的大量调查数据进行了研究。为这项研究，在2014年，2016年和2018年，共有96467名受访者对是否吸电子烟的提问做出了回答。一般而言，电子烟的消费者平均年龄为33岁，比普通烟的消费者年龄要小。普通烟的消费者平均年龄超过40岁。

温迪哈尔说， "到目前为止，人们对与电子烟与心脏病的关联知之甚少"。 "这些数据应该促使我们醒悟，采取行动，提高对电子烟危险的认识。"

令人困惑的化学鸡尾酒

电子烟中含有尼古丁的液体被蒸发，蒸发的液体中可能含有化学品甘油，丙烯或乙二醇。除此之外，气体中还含有各种味素和其它化学品。为了能够蒸发气体，电子香烟还必须达到足够高的温度。

温迪哈尔教授估计，美国市场上有超过460种不同类型的电子烟，并提供超过7700种口味的电子烟。大约二分之一的美国公民消费电子烟。